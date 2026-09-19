Bárány Donát az első hollandiai góljával pontot mentett csapatának

Bárány Donátot a nyáron sérülten szerződtette Debrecenből a holland élvonalba tavasszal visszajutó Den Haag, és a múlt héten a Twente elleni bajnokin csereként mutatkozhatott be új csapatában. A második meccsén, a Cambuur ellen pedig rögtön az első gólját is megszerezte.
A 69. percben állt be, és öt perccel később a tizenhatoson belüli, megpattanó lövéssel gólt szerzett. Ezzel egyenlített a hazai pályán játszó Den Haag, amely az 1–1-es döntetlennel második pontját szerezte meg az idényben.
HOLLANDIA
Eredivisie
Den Haag–Cambuur 1–1
Den Haag: Bárány Donát a 69. percben állt be, és a 74. percben gólt szerzett.
Bárány mellett is több magyar légiós pályára lépett szombaton. A válogatott védő, Szűcs Kornél a Vojvodinában kezdőként szerepelt a Novi Beograd elleni 1–1-es meccsen, a 89. percben kiállították. Ez a második piros lapja az idényben, korábban a Ferencváros elleni Európa-liga-selejtezőn állították ki.
Légiósaink további szombati meccsei
ANGLIA
Championship
Portsmouth–Blackburn Rovers 2–2
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem nevezték.
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a meccset.
BELGIUM
Jupiler League
Leuven–La Louviére 2–0
La Louviére: Gruber Zsombor a kispadon ült; Kovács Mátyás kezdett, a szünetben lecserélték.
20.45: Anderlecht–Zulte Waregem
Waregem: Átrok Zalán
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Nea Szalamina–Anorthoszisz
Nea Szalamina: Kovács Dániel
Anorthoszisz: Kiss Tamás
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: New England Revolution–Orlando City
New England: Gazdag Dániel
Vasárnap, 2.30: St. Louis City–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Metz–Saint-Étienne
Saint-Étienne: Csongvai Áron
HORVÁTORSZÁG
HNL
Varazdin–NK Osijek 0–0
Osijek: Bakti Balázs a 68. percben állt be csereként.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Korona Kielce–Raków Czestochowa 32
Raków: Molnár Ádin a 80. percben állt be csereként.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Dynamo Dresden–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Nacional–Famalicao 0–4
Famalicao: Szűcs Tamás végigjátszotta a meccset.
Gil Vicente–Marítimo 1–1
Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a meccset.
19.00: Alverca–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
SC Popesti Leordeni–Poli Temesvár 3–4
Temesvár: Huszti András kezdőként 76 percet játszott, a 37. percben gólpasszt adott
Unirea Slobozia–Chindia Targoviste 0–1
Slobozia: Bobál Gergely kezdőként 78 percet játszott
CSM Olimpia Szatmárnémeti–CS Afumati 0–2
Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: Orgryte–Sirius
Sirius: Vancsa Zalán
SZERBIA
Szuperliga
Vojvodina–Novi Beograd 1–1
Vojvodina: Szűcs Kornél kezdett, a 89. percben kiállították.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Nagymihály–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő
2. liga (II. osztály)
18.00: Eperjes–Somorja
Somorja: Tóth Dániel
SZLOVÉNIA
Prva liga
17.30: Koper–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Trabzonspor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland