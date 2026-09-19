Bárány Donát az első hollandiai góljával pontot mentett csapatának

Bárány Donátot a nyáron sérülten szerződtette Debrecenből a holland élvonalba tavasszal visszajutó Den Haag, és a múlt héten a Twente elleni bajnokin csereként mutatkozhatott be új csapatában. A második meccsén, a Cambuur ellen pedig rögtön az első gólját is megszerezte.

A 69. percben állt be, és öt perccel később a tizenhatoson belüli, megpattanó lövéssel gólt szerzett. Ezzel egyenlített a hazai pályán játszó Den Haag, amely az 1–1-es döntetlennel második pontját szerezte meg az idényben.

HOLLANDIA

Eredivisie

Den Haag–Cambuur 1–1

Den Haag: Bárány Donát a 69. percben állt be, és a 74. percben gólt szerzett.

Bárány mellett is több magyar légiós pályára lépett szombaton. A válogatott védő, Szűcs Kornél a Vojvodinában kezdőként szerepelt a Novi Beograd elleni 1–1-es meccsen, a 89. percben kiállították. Ez a második piros lapja az idényben, korábban a Ferencváros elleni Európa-liga-selejtezőn állították ki.

Légiósaink további szombati meccsei

ANGLIA

Championship

Portsmouth–Blackburn Rovers 2–2

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem nevezték.

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a meccset.

BELGIUM

Jupiler League

Leuven–La Louviére 2–0

La Louviére: Gruber Zsombor a kispadon ült; Kovács Mátyás kezdett, a szünetben lecserélték.

20.45: Anderlecht–Zulte Waregem

Waregem: Átrok Zalán

CIPRUS

Cyprus League

18.00: Nea Szalamina–Anorthoszisz

Nea Szalamina: Kovács Dániel

Anorthoszisz: Kiss Tamás

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Vasárnap, 1.30: New England Revolution–Orlando City

New England: Gazdag Dániel

Vasárnap, 2.30: St. Louis City–Toronto FC

Toronto: Sallói Dániel

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

20.00: Metz–Saint-Étienne

Saint-Étienne: Csongvai Áron

HORVÁTORSZÁG

HNL

Varazdin–NK Osijek 0–0

Osijek: Bakti Balázs a 68. percben állt be csereként.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Korona Kielce–Raków Czestochowa 32

Raków: Molnár Ádin a 80. percben állt be csereként.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

20.30: Dynamo Dresden–Hertha BSC

Hertha: Dárdai Márton

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Nacional–Famalicao 0–4

Famalicao: Szűcs Tamás végigjátszotta a meccset.

Gil Vicente–Marítimo 1–1

Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a meccset.

19.00: Alverca–Rio Ave

Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

SC Popesti Leordeni–Poli Temesvár 3–4

Temesvár: Huszti András kezdőként 76 percet játszott, a 37. percben gólpasszt adott

Unirea Slobozia–Chindia Targoviste 0–1

Slobozia: Bobál Gergely kezdőként 78 percet játszott

CSM Olimpia Szatmárnémeti–CS Afumati 0–2

Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

19.00: Orgryte–Sirius

Sirius: Vancsa Zalán

SZERBIA

Szuperliga

Vojvodina–Novi Beograd 1–1

Vojvodina: Szűcs Kornél kezdett, a 89. percben kiállították.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

18.00: Nagymihály–Besztercebánya

Besztercebánya: Szánthó Regő

2. liga (II. osztály)

18.00: Eperjes–Somorja

Somorja: Tóth Dániel

SZLOVÉNIA

Prva liga

17.30: Koper–Nafta Lendva

Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

19.00: Trabzonspor–Galatasaray

Galatasaray: Sallai Roland