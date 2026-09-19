Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Debrecen–Vasas 2–1

Bárány Donát az első hollandiai góljával pontot mentett csapatának

2026.09.19. 18:42
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Bárány Donát a második hollandiai meccsén megszerezte az első gólját (Fotó: facebook.com/ADODenHaag)
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légiósok ADO Den Haag Bárány Donát
A kétszeres magyar válogatott csatár, Bárány Donát a második hollandiai bajnoki meccsén megszerezte első gólját az ADO Den Haagban.

 

Bárány  Donátot a nyáron sérülten szerződtette Debrecenből a holland élvonalba tavasszal visszajutó Den Haag, és a múlt héten a Twente elleni bajnokin csereként mutatkozhatott be új csapatában. A második meccsén, a Cambuur ellen pedig rögtön az első gólját is megszerezte.

A 69. percben állt be, és öt perccel később a tizenhatoson belüli, megpattanó lövéssel gólt szerzett. Ezzel egyenlített a hazai pályán játszó Den Haag, amely az 1–1-es döntetlennel második pontját szerezte meg az idényben.

HOLLANDIA
Eredivisie
Den Haag–Cambuur 1–1
Den Haag: Bárány Donát a 69. percben állt be, és a 74. percben gólt szerzett.

Bárány mellett is több magyar légiós pályára lépett szombaton. A válogatott védő, Szűcs Kornél a Vojvodinában kezdőként szerepelt a Novi Beograd elleni 1–1-es meccsen, a 89. percben kiállították. Ez a második piros lapja az idényben, korábban a Ferencváros elleni Európa-liga-selejtezőn állították ki.

Légiósaink további szombati meccsei

ANGLIA
Championship
Portsmouth–Blackburn Rovers 2–2
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérült, nem nevezték.
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta  a meccset.

BELGIUM
Jupiler League
Leuven–La Louviére 2–0
La Louviére: Gruber Zsombor a kispadon ült; Kovács Mátyás kezdett, a szünetben lecserélték.
20.45: Anderlecht–Zulte Waregem
Waregem: Átrok Zalán

CIPRUS
Cyprus League
18.00: Nea Szalamina–Anorthoszisz
Nea Szalamina: Kovács Dániel
Anorthoszisz: Kiss Tamás

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: New England Revolution–Orlando City
New England: Gazdag Dániel
Vasárnap, 2.30: St. Louis City–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel

FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Metz–Saint-Étienne
Saint-Étienne: Csongvai Áron

HORVÁTORSZÁG 
HNL
Varazdin–NK Osijek 0–0
Osijek: Bakti Balázs a 68. percben állt be csereként.

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Korona Kielce–Raków Czestochowa 32
Raków: Molnár Ádin a 80. percben állt be csereként.

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
20.30: Dynamo Dresden–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Nacional–Famalicao 0–4
Famalicao: Szűcs Tamás végigjátszotta a meccset.
Gil Vicente–Marítimo 1–1
Marítimo: Szalai Gábor végigjátszotta a meccset.
19.00: Alverca–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
SC Popesti Leordeni–Poli Temesvár 3–4
Temesvár: Huszti András kezdőként 76 percet játszott, a 37. percben gólpasszt adott
Unirea Slobozia–Chindia Targoviste 0–1
Slobozia: Bobál Gergely kezdőként 78 percet játszott
CSM Olimpia Szatmárnémeti–CS Afumati 0–2
Szatmárnémeti: Vida Kristopher végigjátszotta a mérkőzést

SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: Orgryte–Sirius
Sirius: Vancsa Zalán

SZERBIA
Szuperliga
Vojvodina–Novi Beograd 1–1
Vojvodina: Szűcs Kornél kezdett, a 89. percben kiállították.

SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Nagymihály–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő
2. liga (II. osztály)
18.00: Eperjes–Somorja
Somorja: Tóth Dániel

SZLOVÉNIA
Prva liga
17.30: Koper–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Trabzonspor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland

 

légiósok ADO Den Haag Bárány Donát
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