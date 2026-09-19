Görög sajtóhírek szerint Varga Barnabás legalább három hetet hagy ki

Ahogy arról beszámolunk, Varga Barnabás a a Panszerraikosz elleni Görög Kupa-mérkőzésen két góllal segítette csapatát, de combsérülés miatt le kellett cserélni.

Korábban megírtuk, hogy a Nemzeti Sport úgy értesült, hogy a combjában megállapítható a szakadás az első vizsgálatok alapján, viszont annak mélysége – tehát hogy részleges vagy teljes izomszakadás történt – nem.

A görög sportal.gr információi szerint Varga Barnabás legalább három hétig nem lép pályára, minden bizonnyal csak a válogatott szünet után térhet vissza az AEK edzéseire. „A vizsgálatok, amelyeken Varga Barnabas ma részt vett, lényegében megerősítették azt, ami már az első pillanattól nyilvánvaló volt, amikor a pályán elesett, és ami nagy aggodalmat keltett az AEK-sok körében: izomsérülést szenvedett. A válogatott szünet teljes ideje alatt ki kell maradnia az edzésekből” – írja a portál.

A görög honlap megjegyzi, hogy eddig is úgy volt, Varga nem játszhat a vasárnapi, Volosz elleni bajnokin, de így az OFI elleni október 10-ei mérkőzés is kérdéses. Továbbá Marco Rossi sem számíthat a Görögországban légióskodó támadóra. Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában szeptember 25-én Ukrajnát fogadja, majd három nappal később Belfastban Észak-Írországgal játszik, október elején pedig Grúziával és ismét Ukrajnával találkozik.

A görög bajnokságban négy forduló után nyolc ponttal az ötödik helyen álló AEK a válogatott szünet után az OFI ellen lép pályára, majd október 14-én a Sahtar Doneck következik a Bajnokok Ligájában. Az athéniak azt követő bajnokija elmarad, így az ukránok után jöhet október 20-án a Manchester City szintén a BL-ben.