Norvégiában folytatná győzelmi sorozatát az ETO

HATALMAS CSATÁKAT vívott egymással korábban a magyar és a norvég bajnokság két legerősebb csapata, ám amióta a Vipers Kristiansand megszűnt, a norvég–magyar csaták is egyoldalúbbakká váltak. A skandináv országban a Storhamar ült fel az üresen maradt trónra, ám nemzetközi szinten messze nem képvisel akkora erőt, mint a néhai Vipers.

A győriek az előző idényben is azonos csoportban voltak a Storhamarral, tavaly novemberben oda-vissza legyőzték, az Audi Arénában 40–23-as, idegenben 32–25-ös ETO-siker született. A legutóbb ezüstérmes kisalföldiek két győzelemmel kezdték a Bajnokok Ligája új kiírását, a Storhamar pedig kikapott Metzben, majd nyert a német Blomberg-Lippe vendégeként 27–23-ra.

„Azért utaztunk a Storhamarhoz, hogy folytassuk a tendenciát, amely mostanában jellemez minket és amellyel elégedettek lehetünk, különösen igaz ez a védekezésünkre. Jól szervezett csapat ellen lépünk pályára, amelynek egyértelmű és világos a játékrendszere, ezért nagyon fontos, hogy a lehető legalaposabban felkészüljünk. Várjuk, hogy a válogatott szünet előtt jó teljesítménnyel lépjünk előre” – idézi a svéd Per Johansson vezetőedzőt a győriek klubhonlapja.

Az ETO norvég légiósai közül Emilie Hovden 2019 és 2022 között szerepelt a Storhamar színeiben. A jobbszélső kiváló formában teljesít, legutóbb 11 gólt szerzett a Nyköbing ellen 36–25-re megnyert találkozón, és csapata legeredményesebb játékosa a BL-ben.

„A Storhamar kiváló csapat, sokat fut, és a múlt hétvégén is megmutatta, hogy képes jó mérkőzést játszani. Mindig alaposan felkészülünk, úgyhogy készen állunk a kemény küzdelemre – fejtette ki egy másik norvég légiós, a balátlövő Kristine Breistöl. – A lerohanásokra különösen oda kell figyelnünk, de a visszarendeződésünk eddig nagyon jól működött, ezt kell folytatnunk. Támadásban rengeteg helyzetet alakítunk ki, így ezen a mérkőzésen is erre kell összpontosítanunk, valamint arra, hogy értékesítsük is őket.”

A Storhamar vezetőedzője, Kenneth Gabrielsen a győrieket méltatta, az Európai Kézilabda-szövetség internetes felületének nyilatkozó tréner szerint mindig izgalmas ilyen kaliberű ellenfelet fogadni: „Az ETO a játék minden fázisában hihetetlenül magas szinten teljesít, a legjobb formánkat kell hoznunk, hogy lépést tarthassunk vele. A múlt hétvégi idegenbeli sikerünkkel elégedettek lehetünk, roppant pozitív élményt jelentett, ugyanakkor a győriek nyilván más szinten állnak, mint a Blomberg-Lippe.”

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Sola HK (norvég)–FTC-Toyota Kovács 25–28 (11–13)

Ld: Holta 6, Brandbu Andersen 5, ill. Hársfalvi, Omoregie, Tchaptchet, Malestein és Simon 4-4

Dortmund (német)–CSM Bucuresti (román) 35–32 (13–20)

Ld: Thomaier 7, Freriks 6, ill. Friis, Maszlova, Pinte 6-6

Ljubljana (szlovén)–Esbjerg (dán) 31–37 (16–20)

Ld: Abina, Johansen és Vukovic 5-5, ill. Reistad 13, Rushfeldt 8



B-CSOPORT

Podravka (horvát)–Metz (francia) 24–35 (11–12)

Ld: Pandza 6, Berger és Barisic 4-4, ill. Errard 8, Grandveau, Vámos és Borg 4-4