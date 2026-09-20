Közeleg a WNBA-alapszakasz vége, dőlnek a ligarekordok

Paige Bueckers az első félidőben 20 pontot dobott, és összességében 26-tal járult hozzá a Dallas Wings sorozatban hatodik győzelméhez. A Phoenix Mercury ellen 87–82-re megnyert meccs végeztével a 25 éves irányító 1515 pontnál tartott; második WNBA-idényét taposó játékos korábban nem jutott ilyen messzire. A háromszoros olimpiai bajnok, ma már edzőként dolgozó Seimone Augustus 1513-mal tartotta az eddigi kétidényes rekordot. Idei átlagával (20.6) Bueckers hatodik az idény pontlistáján.

Bueckers put on a CLINIC 🔥



Paige Bueckers put up 26 PTS & 5 3PM in the @DallasWings' win over Phoenix this afternoon!



26 PTS (10-19 FG) | 5 3PM | 4 REB | 5 AST | 3 STL



2026 Postseason Push | @DKSports | #WNBASeason30 pic.twitter.com/x75M9WVz6L — WNBA (@WNBA) September 19, 2026

Angel Reese lepattanózásban állított fel új ligacsúcsot: ő az első, aki egy szezonon belül áttörte az 500-as határt. Az atlantai erőcsatár 23 ponttal és 10 lepattanóval vette ki a részét a Dream sikeréből (106–81 a Chicago Sky ellen), és a 31. dupla dupla is példa nélküli idénymérleg a WNBA-ben.

Angel Reese and Isobel Borlase took care of business 💼



Reese became the first player in WNBA history to reach 500 REB in a season while extending her single szn double-double record (31). Borlase achieved a new career-high in points with 18.



Angel: 23 PTS | 10 REB | 4 AST | 3… pic.twitter.com/TG1AIG3Zyh — WNBA (@WNBA) September 20, 2026

Az alapszakasz szeptember 24-én ér véget, a tabellát Juhász Dorka csapata, a Minnesota Lynx vezeti (31 győzelem, 10 vereség).