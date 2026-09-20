Közeleg a WNBA-alapszakasz vége, dőlnek a ligarekordok
Paige Bueckers az első félidőben 20 pontot dobott, és összességében 26-tal járult hozzá a Dallas Wings sorozatban hatodik győzelméhez. A Phoenix Mercury ellen 87–82-re megnyert meccs végeztével a 25 éves irányító 1515 pontnál tartott; második WNBA-idényét taposó játékos korábban nem jutott ilyen messzire. A háromszoros olimpiai bajnok, ma már edzőként dolgozó Seimone Augustus 1513-mal tartotta az eddigi kétidényes rekordot. Idei átlagával (20.6) Bueckers hatodik az idény pontlistáján.
Angel Reese lepattanózásban állított fel új ligacsúcsot: ő az első, aki egy szezonon belül áttörte az 500-as határt. Az atlantai erőcsatár 23 ponttal és 10 lepattanóval vette ki a részét a Dream sikeréből (106–81 a Chicago Sky ellen), és a 31. dupla dupla is példa nélküli idénymérleg a WNBA-ben.
Az alapszakasz szeptember 24-én ér véget, a tabellát Juhász Dorka csapata, a Minnesota Lynx vezeti (31 győzelem, 10 vereség).