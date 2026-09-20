Nemzeti Sportrádió

Közeleg a WNBA-alapszakasz vége, dőlnek a ligarekordok

K. Zs.K. Zs.
2026.09.20. 11:52
Paige Bueckers nyilatkozik a szombati mérkőzés után (Fotó: Getty Images)
Címkék
Paige Bueckers Angel Reese WNBA
A szombatról vasárnapra virradóra lebonyolított programban Paige Bueckers és Angel Reese is átírta az Egyesült Államok profi női kosárlabda-bajnokságának (WNBA) egy-két csúcslistáját (mindketten tagjai voltak a néhány hete világbajnoki címet szerző amerikai válogatottnak).

Paige Bueckers az első félidőben 20 pontot dobott, és összességében 26-tal járult hozzá a Dallas Wings sorozatban hatodik győzelméhez. A Phoenix Mercury ellen 87–82-re megnyert meccs végeztével a 25 éves irányító 1515 pontnál tartott; második WNBA-idényét taposó játékos korábban nem jutott ilyen messzire. A háromszoros olimpiai bajnok, ma már edzőként dolgozó Seimone Augustus 1513-mal tartotta az eddigi kétidényes rekordot. Idei átlagával (20.6) Bueckers hatodik az idény pontlistáján.

Angel Reese lepattanózásban állított fel új ligacsúcsot: ő az első, aki egy szezonon belül áttörte az 500-as határt. Az atlantai erőcsatár 23 ponttal és 10 lepattanóval vette ki a részét a Dream sikeréből (106–81 a Chicago Sky ellen), és a 31. dupla dupla is példa nélküli idénymérleg a WNBA-ben.

Az alapszakasz szeptember 24-én ér véget, a tabellát Juhász Dorka csapata, a Minnesota Lynx vezeti (31 győzelem, 10 vereség).

 

Paige Bueckers Angel Reese WNBA
Legfrissebb hírek

WNBA: Juhász Dorkáék kikaptak a New York Libertytől

Kosárlabda
Tegnap, 8:56

WNBA: az Atlanta friss világbajnoka megdöntötte a liga triplarekordját

Amerikai sportok
2026.09.18. 09:16

WNBA: Juhász Dorka csapata elvesztette a rangadót hazai pályán

Amerikai sportok
2026.08.25. 07:42

WNBA: Juhász Dorkáék remek formában, itt az újabb győzelem

Amerikai sportok
2026.08.22. 09:35

Korábbi NBA-játékosok jelezték, jelentkeznének a női liga jövő évi draftjára

Amerikai sportok
2026.08.14. 09:29

WNBA: Juhász Dorka is hozzájárult a Lynx újabb győzelméhez

Amerikai sportok
2026.08.13. 08:45

WNBA: Juhász Dorkáék ismét győztek, rájátszásban a Minnesota

Kosárlabda
2026.08.10. 08:57

WNBA: rangadót nyertek Juhász Dorkáék

Kosárlabda
2026.08.02. 21:59