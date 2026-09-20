Nemzeti Sportrádió

Interkontinentális Kupa: a Mamelodi Sundowns lesz a PSG egyik kihívója

2026.09.20. 11:45
Nuno Santos (balra) és Thabo Cele ünnepel az al-Ahli legyőzése után (Fotó: Getty Images)
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Mamelodi Sundonws PSG Interkontinentális-kupa
A Mamelodi Sundowns lesz az egyik csapat, amely azért játszhat, hogy a labdarúgó Interkontinentális Kupáért összecsapjon a címvédő Paris Saint-Germainnel.

A dél-afrikai együttes azzal vívta ki a jogot, hogy a Challenger Kupáért pályára lépjen, hogy 2–1-re legyőzte az Ázsiát képviselő szaúdi al-Ahlit, amely korábban Óceánia legjobbját, az új-zélandi Auckland FC-t verte meg 1–0-ra.

A Mamelodi Sundowns ellenfele a mexikói Toluca és a dél-amerikai Libertadores-kupa idei győztese közül kerül majd ki. A Challenger Kupát elhódító gárda pedig megküzdhet a Bajnokok Ligája-győztes PSG-vel, amely tavaly tizenegyesekkel múlta felül a brazil Flamengót.

 

 

Mamelodi Sundonws PSG Interkontinentális-kupa
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