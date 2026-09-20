Interkontinentális Kupa: a Mamelodi Sundowns lesz a PSG egyik kihívója

A dél-afrikai együttes azzal vívta ki a jogot, hogy a Challenger Kupáért pályára lépjen, hogy 2–1-re legyőzte az Ázsiát képviselő szaúdi al-Ahlit, amely korábban Óceánia legjobbját, az új-zélandi Auckland FC-t verte meg 1–0-ra.

A Mamelodi Sundowns ellenfele a mexikói Toluca és a dél-amerikai Libertadores-kupa idei győztese közül kerül majd ki. A Challenger Kupát elhódító gárda pedig megküzdhet a Bajnokok Ligája-győztes PSG-vel, amely tavaly tizenegyesekkel múlta felül a brazil Flamengót.