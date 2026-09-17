Rossi fiatalít: Nego és Nagy Zsolt is végleg kiszorulhat, Nagy Ádám aligha tér vissza

TÓTH BALÁZS ÉS A TÖBBIEK – KAPUSOK

Egy válogatott kerethirdetés alapvetően azt mutatja meg, hogy adott pillanatban, aktuális forma alapján kiket tart a legjobbnak az aktuális szövetségi kapitány, kik azok a játékosok, akik leginkább megfelelnek az általa elképzelt szakmai szempontoknak. A magyar válogatott legfrissebb, kedden kihirdetett keretét azonban nemcsak Marco Rossi szempontjai határozták meg.

A kapitány a keddi sajtótájékoztatóján rögtön a kapusposzt kapcsán kiemelte, hogy Tóth Balázs mellett eredetileg Dibusz Dénest és Yaakobishvili Áront szerette volna meghívni. A Ferencváros játékosának azonban kisebb egészségügyi problémái vannak, amelyeket a válogatott szünetben szeretne orvosolni, míg Yaakobishvili azért szeretett volna az új csapatánál, az Almeríánál maradni, mert a spanyol másodosztályban nem szünetel a bajnokság, és az a célja, hogy első számú kapussá váljon.

Ezért kapott végül meghívót Tóth mellett a válogatottban júniusban, Kazahsztán ellen bemutatkozott Pécsi Ármin, aki a Liverpool kölcsönjátékosaként ebben az idényben eddig mind a hat fordulóban kezdett az osztrák élvonalbeli Hartbergben, míg a zalaegerszegi Gundel-Takács Bence először tagja a keretnek. Miután Szappanos Péter a nyáron a finnek elleni mérkőzéssel elbúcsúzott a válogatottól, Gulácsi Péter pedig már korábban visszavonult a nemzeti csapattól, jelenleg úgy tűnik, hogy a Nemzetek Ligája 2026–2027-es kiírásában a Tóth, Pécsi, Gundel-Takács, Dibusz, Yaakobishvili ötösből kerül majd ki aktuálisan az a három kapus, aki bekerül a keretbe.

PRIORITÁSI SORREND

(Azokat a játékosokat zárójelbe tettük, akik jelenleg nem szerepelnek a keretben vagy nem az adott poszt az első számú posztjuk.)

KAPUSOK

1. választás: Tóth Balázs

2.-3. választás: (Dibusz Dénes/Yaakobishvili Áron)

4. választás: Pécsi Ármin

5. választás: Gundel-Takács Bence

CSINGER ÉS MARKGRÁF VERSENYEZHET A KEZDŐCSAPATBA KERÜLÉSÉRT – BELSŐ VÉDŐK

A védelemben is van egy hasonló helyzet, mint a kapusoknál, ugyanis Dárdai Márton kapcsán jelezte a kapitány, hogy számítana rá, de a Hertha védője nem tud a rendelkezésére állni, mert orvosi kezelésre szorul. Így a bal oldali belső védő pozíciójáért a júniusban a finnek ellen kezdő, 23 éves Csinger Márk és a Kazahsztán ellen szerepelt, 21 éves Markgráf Ákos között várható nagy verseny – a holland Groningen és a dán Köbenhavn védője is egyszeres válogatottnak vallhatja magát. A jobb oldali belső védő posztján Willi Orbán helye továbbra is megkérdőjelezhetetlen, az alternatívájaként a szerb Vojvodinában alapembernek számító Szűcs Kornél jöhet szóba, és ott van még a belső védők között az azeri Qarabagban a nyári átigazolása után rögtön kezdőjátékossá váló, a nemzeti csapatba először meghívott, 24 éves Várkonyi Bence is.

BELSŐ VÉDŐK

1. választás: Willi Orbán (és Dárdai Márton)

2. választás: Szűcs Kornél és Csinger Márk/Markgráf Ákos

3. választás:: Várkonyi Bence

KÉT RUTINOS JÁTÉKOS IS BÚCSÚT INTHET A VÁLOGATOTTNAK? – SZÉLSŐ VÉDŐK

A szélső védők között, a tavalyi vb-selejtezőkhöz képest tapasztalhatunk némi átrendeződést, bár a két első számú választás – a jobb oldalon Bolla Bendegúz, a bal oldalon Kerkez Milos – változatlannak tűnik. Az írek elleni, tavaly novemberi vb-selejtezőn még 90 percet pályán volt a 35 éves, a nyáron a ciprusi Omoniához szerződött jobbhátvéd, Loic Nego, azóta azonban nem kapott meghívót. Könnyen lehet, hogy a két Eb-n is szerepelt, a 2020-as kijutásban az Izland elleni góljával főszerepet játszó védő számára ezzel be is fejeződött a válogatott karrier. Marco Rossi a keddi sajtótájékoztatón ugyanis elmondta, ha két futballista nagyjából ugyanolyan képességekkel bír, hasonlóak a számai és a teljesítménye, inkább a fiatalabbat részesíti előnyben – márpedig Negónál Bolla és Osváth Attila is fiatalabb a jobb oldalon.

Ennek szellemében kapott meghívót újoncként a Vasas 24 éves balhátvédje, Doktorics Áron is, bár egyelőre a harmadik választás lehet a poszton Kerkez és Callum Styles mögött. Utóbbi kapcsán azonban érdemes egy pillanatra megállni. Esetében ugyanis hosszú ideje az a helyzet állt fenn, hogy míg a klubjában balhátvédet játszott, a szövetségi kapitány belső középpályásként számolt vele. Az angol másodosztályú West Bromwichban továbbra is védőként szerepel, méghozzá kimondottan jól, hiszen az előző négy meccsen csak két gólt kaptak, ráadásul ő maga is lőtt két gólt. Ezek után pedig a kerethirdetéskor Rossi is védőként emlegette, ráadásul legutóbb, Kazahsztán ellen már a védelemben is szerepeltette, tehát valószínűleg a kapitány sem középpályásként számol már vele ettől az évtől.

Eközben Styles posztváltása és Doktorics meghívása már azt is előrevetítheti, hogy a Puskás Akadémia 33 éves, 38-szoros válogatott védője, Nagy Zsolt is búcsút inthet a válogatott meghívónak. Igaz, hogy az idei négy válogatott meccsből háromszor még beállt csereként, a mostani kihagyását pedig a nyári sérülése is indokolhatta (csak két meccsen játszott ebben az idényben, a 7. fordulóban, a ZTE ellen volt először kezdő), de ha Kerkez és Styles egészséges, illetve Doktorics is beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor a fent idézett alapelvnek megfelelően Nagy Zsolt kiszorulhat a választási lehetőségek közül.

SZÉLSŐ VÉDŐK

1. választás: Bolla Bendegúz és Kerkez Milos

2. választás: Osváth Attila és Callum Styles

3. választás: Doktorics Áron

ITT A LEGNAGYOBB A VERSENY – BELSŐ KÖZÉPPÁLYÁSOK

Jelen állás szerint a belső középpályás poszton a legnagyobb a „túlkínálat”, köszönhetően néhány jól sikerült nyári klubváltásnak is. Ezért válthat a válogatottban is posztot Styles és ezért is kevésbé valószínű például, hogy a 31 éves, 88-szoros válogatott Nagy Ádám még visszatérhet a keretbe, hiszen vannak a posztján hasonló képességű, de fiatalabb játékosok, akik előnyt élvezhetnek, az alapján, amit Rossi Telkiben elmondott.

Alapvetően három belső középpályással számolhatunk, amelyből az egyik, a támadó középpályás pozíciója biztosan a csapatkapitányé, Szoboszlai Dominiké és a tavaly október óta minden válogatott meccsen kezdőként szereplő, legutóbb Kazahsztán ellen gólt is szerző Schäfer András helye is biztos. A harmadik belső középpályás pozícióért négy játékos között várható küzdelem a kezdőcsapatba kerülésért. Tóth Alex hátrányba került azzal, hogy az angol AFC Bournemouthban a legutóbbi három bajnokin egyáltalán nem szerepelt, kétszer a keretbe sem került be. Így pedig állandósíthatja a helyét a válogatott kezdőjében Vitális Milán, aki idén eddig mind a négy válogatott meccsen kezdett, meggyőző teljesítményt is nyújtott, és azzal, hogy a nyáron Győrből az AEK Athénba szerződött, tovább fejlődhet, hiszen már a Bajnokok Ligájában is bemutatkozhatott.

Csakhogy a csapat-összeállítást azért az aktuális ellenfél is befolyásolhatja, és ha a Szoboszlai, Schäfer, Vitális trió kezd, akkor nincs a középpályán egy olyan szűrő játékos, aki kimondottan a védekező mutatókban, a tisztázásokban, a megelőző szerelésekben, a lövésblokkolásban a legerősebb. Erre a szerepre a 22 éves Tóth Rajmund lehetne kimondottan alkalmas a mostani keretből, aki júniusban, Kazahsztán ellen csereként beállva rögtön gólt szerzett az első válogatott meccsén. Azóta pedig már Győrből Törökországba szerződött, múlt héten a Trabzonspor elleni meccset már végig játszotta a Konyasporban, és az ő szép góljával nyert 1–0-ra a csapata – tehát amellett, hogy védekezésben lehet rá számítani, a kapu elé is oda tud érni. Ezzel együtt a Nemzetek Ligája-nyitányon várhatóan inkább csereként kap lehetőséget, de a formája alapján nem kizárt, hogy valamelyik őszi meccsen már a kezdőcsapatba is bekerül.

A középpályán szerepel még a választási lehetőségek között a Vitálishoz és Schäferhez hasonlóan az átmenetekben, a támadójáték elindításában erős, júniusban Kazahsztán ellen két gólpasszt adó, 21 éves Szűcs Tamás, aki a portugál élvonalbeli Familicaóban hat forduló alatt csak háromszor szerepelt, viszont legutóbb a Sporting elleni bravúros pontszerzés (1–1) alkalmával végig a pályán volt. Az Opta statisztikái alapján 7-es osztályzatot kapott, amivel a legjobbak közé tartozott, vele is számolhat a kapitány.

Csakúgy, mint a kétszeres válogatott Csongvai Áronnal, aki a tavaly novemberi, Örményország elleni vb-selejtezőt követően szerepelhet ismét a keretben. Köszönhetően annak is, hogy a nyáron Svédországból a francia másodosztályú Saint-Étienne-be szerződött, melynél azonnal meghatározó emberré vált, gólja és gólpassza is volt már. Azt látni kell, hogy Rossi a középpályán elsősorban már nem a Csongvaihoz hasonló, magas, erős, úgynevezett „ütköző” középpályásokban gondolkodik, de egy ilyen típusú, jól fejelő, párharcerős középpályás azért a legutóbbi kerethirdetésekben is szerepelt a névsorban. Mostanában Baráth Péteré volt ez a szerep, aki a cseh Sigma Olomoucban számít kulcsembernek, három gólt is szerzett már ebben az idényben, de vádlisérülést szenvedett, ráadásul a jövő héten csuklóműtét is vár rá, nem szerepelhet a szeptemberi és októberi válogatott meccseken.

KÖZÉPPÁLYÁSOK

1. választás: Szoboszlai Dominik, Schäfer András, Vitális Milán

2. választás: Tóth Alex, Tóth Rajmund, Szűcs Tamás

3. választás: Csongvai Áron (Baráth Péter)

SALLAI A BIZTOS PONT, JUREK AZ ÚJONC – SZÉLSŐK

A támadósorban, a szélen a 67-szeres válogatott Sallai Roland számít alapembernek. A jelenlegi keretből ő az egyetlen játékos, aki Marco Rossi szövetségi kapitány legelső válogatott meccsén, 2018-ban, Finnországban pályára lépett. A Galatasarayban jobbhátvédet játszó 29 éves játékos amolyan jolly jokerként a támadósor bármelyik posztján számításba vehető, akár még középcsatárként is, de várhatóan a bal oldalon kap szerepet.

A jobb szélen a legutóbb, Kazahsztán ellen is kezdő, a Red Bull Salzburgban ebben az idényben tíz tétmeccsen két gólt szerző és két gólpasszt adó, 23 éves Redzic Damir lehet az első számú választás. Míg a Puskás Akadémia 30 éves támadója, a legutóbbi három meccsen egyaránt csereként lehetőséget kapó Lukács Dániel az ő cseréje lehet. Persze Lukács adott esetben Varga Barnabás alternatívája is lehet legelöl. Szélső támadóként ott van még a keretben újoncként az MTK 22 éves támadója, az NB I-es góllövőlistát hét góllal vezető Jurek Gábor, számításba vehető akár az alapvetően védő Bolla is, de némi átszervezéssel a belső középpályások is kerülhetnek szélső pozícióba, mint ahogy erre idén is láttunk már példát.

SZÉLSŐK

1. választás: Sallai Roland és Redzic Damir

2. választás: Lukács Dániel, Jurek Gábor (Bolla Bendegúz)

VARGA MÖGÖTT MOST SZALAI MUTATKOZHAT BE – CSATÁROK

A középcsatárok kapcsán azt szokhattuk meg az elmúlt egy-két évben, hogy van Varga Barnabás, és mögötte, mellette mindig bemutatkozik egy-egy újonc. Egy évvel ezelőtt a már említett Lukács Dániel volt ebben a szerepben, nyáron az AZ 19 éves centere, Kovács Bendegúz kapta meg a lehetőséget, aki azonban a holland klubjában továbbra is a másodosztályú második csapatban játszik folyamatosan. Ezért most a válogatottban az NB I góllövőlistáján hat góllal a 2. helyen álló, 23 éves paksi újonc, Szalai József lehet a második számú választás Varga mögött.

Persze, Varga jelenlegi formáját elnézve arra számíthatunk, hogy mindegyik NL-meccsen az AEK csatára kezd majd, hiszen a görög élvonalban 4/4, a Bajnokok Ligájában pedig 3/2 a meccs/gólmutatója ebben az idényben.

CSATÁROK

1. választás: Varga Barnabás

2. választás: Lukács Dániel/Szalai József