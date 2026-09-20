A Megyeri úton kiderülhet, a magyar játékos vagy a légiós jobb-e

APRÓ LÉPÉSEKKEL jut előrébb az Újpest: játékban és eredményességben is előbbre tartanak a lila-fehérek a korábbi évekhez képest. Ezt a számok is bizonyítják: amíg az előző bajnokság 7. fordulója után két győzelemmel egy döntetlennel, valamint négy vereséggel, hét ponttal a tabella nyolcadik helyén állt a csapat, most három győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel a negyedik helyen várja a ZTE FC elleni vasárnapi bajnokit. Várhidi Péter, az Újpest korábbi vezetőedzője elmondta lapunknak, szerinte milyen reményei lehetnek a bajnokságban a csapatnak, az egykori szövetségi kapitány véleménye azért is lehet érdekes, mert az ő szakmai irányításával 28 évvel ezelőtt aranyérmes lett a csapat.

„Győrben élek, de nincs akadálya annak, hogy figyelemmel kísérjem az Újpest szereplését és játékát – mondta megkeresésünkre a 68 éves szakember. – Csak megerősíteni tudom azt a véleményt, hogy idén jobb a futballisták erőnléte, ez meglátszik a játékon és persze az eredményeken is. A modern futballban elengedhetetlen a kiváló állóképesség, a sok és gyors futás, szóval a szakmai stáb munkája pozitív változást hozott a korábbiakhoz képest. Taktikai téren is látok fejlődést, igaz, a mérkőzések egyes szakaszaiban néha visszaesik a teljesítmény, ám összességében képes lett a csapat arra, hogy kiélezett meccseken nyerjen vagy pontot szerezzen. A képességet, technikát nézve van még min csiszolni, de senki se legyen türelmetlen, a meccsterhelés, a sok, tudatos gyakorlás ebben is magával hozza a minőségi javulást.”

A magyar klubfutballal kapcsolatban beszélni kell még a fiatal hazai játékosokról – a lila-fehéreknél látszik a törekvés, hiszen lehetőséget kapnak az ifjabb korosztály tagjai, Zalaegerszegen viszont (bőven) a légiósok vannak többségben. Kérdés, a vasárnapi mérkőzésen mi, illetve ki dönthet. Várhidi Péternek erről is markáns véleménye van.

„Állítom, a tehetségek szerepeltetésében a három legjobb között van az Újpest az NB I-ben, legutóbb a Ferencváros elleni rangadón egy húsz- és egy tizennyolc éves fiatal is játszott a kezdőben, és nem feltétlenül a szövetségi ajánlás miatt. Meglátásom szerint nemcsak a már rutinos Horváth Krisztofer, hanem Szendrei Norbert, Mucsányi Miron, Fenyő Noel és Krajcsovics Ábel játékában is hatalmas potenciál rejlik. A Fradi elleni döntetlen után vasárnap a ZTE ellen is megmutathatja a csapat, mire képes valójában, ám egyáltalán nem lesz könnyű meccs, ugyanis az egerszegi keretben gyors labdarúgók szerepelnek, igaz, a koruknál fogva a rutinos profizmus egyelőre hiányzik belőlük. Ugyanakkor, ha jó napot fognak ki, több gólt is szerezhetnek, ha pedig nem, akkor nagy verésbe is beleszaladhatnak. Egykori újpesti edzőként azt hiszem, hogy a Szusza Ferenc Stadionban sok jóra nem számíthatnak a zalaegerszegiek...”

NB I

8. FORDULÓ

Szeptember 18., péntek

Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC 3–1

Szeptember 19., szombat

Kisvárda Master Good–Paksi FC 0–1

Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) 2–4

Szeptember 20., vasárnap

14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17:00 Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)