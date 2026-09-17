A magyar futsalválogatott egy góllal kikapott Üzbegisztántól

A világbajnoki selejtezősorozatra való felkészülés részeként lejátszott meccsen sok helyzetet alakított ki a magyar csapat, ám mindegyik kimaradt, a végén a kapufa mentette meg az üzbégeket. A találkozó egyetlen gólját Khusniddin Nishonov szerezte az első félidőben.

„A csapat játékával és hozzáállásával elégedett vagyok, az eredménnyel természetesen nem – idézi Sergio Mullor szövetségi kapitányt az MLSZ. – Bőven benne volt a döntetlen ebbe a meccsben, megvoltak a helyzeteink, ezen a napon sajnos a legnagyobb lehetőségeket is kihagytuk, még pár centiről sem tudtunk gólt szerezni. Az eredmény ellenére jár a gratuláció a csapatnak, hiszen az egyik legjobb ázsiai válogatottal játszottunk, amely az előző három világbajnokságon megmutatta, hogy bárkinek kellemetlen ellenfele tud lenni. A fiatalok is jó teljesítményt nyújtottak, úgy gondolom, a következő Európa-bajnokságra többen közülük készen állnak majd a kihívásokra.”

FUTSAL

Felkészülési mérkőzés

Magyarország–Üzbegisztán 0–1 (0–1)

Magyarország: Alasztics Marcell – Magyari Csaba, Rábl János, Rutai Balázs, Győri Balázs. Cserék: Kovács Máté, Balázs Sándor, Papp Ábel, Haász Benjámin, Szabó Lajos, Szalmás Zoltán, Tóth Attila, Suscsák Máté, Kajtár Mátyás, Gémesi Gergő

Gól: Nishonov (11.)