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A magyar futsalválogatott egy góllal kikapott Üzbegisztántól

R. P.R. P.
2026.09.17. 20:46
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Fölényben a kékek, üzbég győzelem lett a vége... (Fotó: valogatott.mlsz.hu)
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Felkészülési mérkőzésen a magyar futsalválogatott 1–0-ra kikapott Üzbegisztántól, Budaörsön.

A világbajnoki selejtezősorozatra való felkészülés részeként lejátszott meccsen sok helyzetet alakított ki a magyar csapat, ám mindegyik kimaradt, a végén a kapufa mentette meg az üzbégeket. A találkozó egyetlen gólját Khusniddin Nishonov szerezte az első félidőben.

„A csapat játékával és hozzáállásával elégedett vagyok, az eredménnyel természetesen nem – idézi Sergio Mullor szövetségi kapitányt az MLSZ. – Bőven benne volt a döntetlen ebbe a meccsben, megvoltak a helyzeteink, ezen a napon sajnos a legnagyobb lehetőségeket is kihagytuk, még pár centiről sem tudtunk gólt szerezni. Az eredmény ellenére jár a gratuláció a csapatnak, hiszen az egyik legjobb ázsiai válogatottal játszottunk, amely az előző három világbajnokságon megmutatta, hogy bárkinek kellemetlen ellenfele tud lenni. A fiatalok is jó teljesítményt nyújtottak, úgy gondolom, a következő Európa-bajnokságra többen közülük készen állnak majd a kihívásokra.”

FUTSAL
Felkészülési mérkőzés
Magyarország–Üzbegisztán 0–1 (0–1)
Magyarország: Alasztics Marcell – Magyari Csaba, Rábl János, Rutai Balázs, Győri Balázs. Cserék: Kovács Máté, Balázs Sándor, Papp Ábel, Haász Benjámin, Szabó Lajos, Szalmás Zoltán, Tóth Attila, Suscsák Máté, Kajtár Mátyás, Gémesi Gergő
Gól: Nishonov (11.)

 

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