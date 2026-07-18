Jerzy Dudek: A jövőben Szoboszlai lehet a „vörösök” csapatkapitánya

„Nagyszerű hír a Liverpool számára, hogy sikerült megegyezni, a szurkolók boldogok lehetnek – mondta lapunknak Jerzy Dudek. – Egyetlen jó játékost sem szeretnél elveszíteni, Szoboszlai Dominik pedig olyan kiemelkedő képességű futballista, aki köré lehet csapatot építeni. Rengeteget segít támadásban és védekezésben, remekül játszik az ellenfél csapatrészei között, sokszor kéri el a labdát, és képes építeni a játékot. Ráadásul gólokat szerez és gólpasszokat ad. Ahogy szokták mondani, igazi modern középpályás, de talán még annál is több. Tud hatosként, nyolcasként és tízesként is játszani, ráadásul az előző idényben láthattuk, hogy jobbhátvédként is milyen remek teljesítményt nyújt. Nem kérdés, a jövőben ő lehet a Liverpool csapatkapitánya, ugyanis minden tulajdonsága megvan ehhez, de ez rajta és az edzőn is múlik. Már most kiváló futballista, de még mindig hatalmas fejlődési potenciál rejlik benne. Megvan benne a képesség és a minőség, hogy még jobb legyen és magasabb szintre emelje a játékát. Andoni Iraola személyében új menedzser érkezett, a keretet nagyszerű játékosok alkotják és az elvárások továbbra is nagyok. Az előző, rosszul sikerült idény után a következő kulcsfontosságú lesz a Liverpool számára, Szoboszlai Dominikra pedig most is jelentős szerep hárul.”