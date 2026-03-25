Új időszámítás kezdődhet Bostjan Cesar érkeztével a magyar válogatott szombati ellenfelénél

A szlovén válogatottat 75 mérkőzésen irányította Matjaz Kek, ám miután a csapat elbukta a világbajnoki selejtezőt, a Szlovén Labdarúgó-szövetség nem hosszabbította meg a november végén lejáró szerződését. A 2024-es Európa-bajnokságon a nyolcaddöntőig jutó válogatott kispadját január végén Bostjan Cesar vette át, és bár a 43 éves szakember edzői pályafutásának legnagyobb kihívása előtt áll, nem tapasztalatlan.

Játékosként 102-szer szerepelt a szlovén válogatottban, a 2010-es világbajnokság mindhárom csoportmérkőzésén pályára lépett (Szlovénia ezután búcsúzott a tornától), klubszinten pedig futballozott többek között a Dinamo Zagrebben, a Mar­seille-ben, a West Bromwich Albionban és a Chievóban. Visszavonulását követően a szlovén válogatott utánpótlásában kezdett dolgozni, irányította az U18-as, az U19-es korosztályt, majd 2022 és 2024 között a felnőtteknél segítette Matjaz Kek munkáját. A Nogomania szlovén sportoldal szerint a kinevezésével „új időszámítás kezdődhet”, és ennek jelei elsőként a Magyarország elleni tesztmérkőzésen lesznek láthatók.

Mint azt már megírtuk, a szlovén válogatotthoz kapcsolódó hír, hogy a keretből újabb futballista esett ki sérülés miatt, Jan Oblak és Benjamin Sesko mellett David Brekalóra sem számíthat Bostjan Cesar. A keret hétfőn kezdte el a felkészülést, az edzést követően Jaka Bijol állt a sajtó munkatársainak rendelkezésére: „Meglátjuk, milyen változásokat és ötleteket hoz az új edző, de pozitív irányba kell fordítanunk a válogatottat. Úgy gondolom, mindannyiunk közös célja kijutni az Európa-bajnokságra, és tudjuk is, mit kell tennünk érte.”

A Magyarország–Szlovénia mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

MÁRCIUS 28., SZOMBAT

18.00: Magyarország–Szlovénia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

MÁRCIUS 31., KEDD

19.00: Magyarország–Görögország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A SZLOVÉN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje)

Védők: Jaka Bijol (Leeds United), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Górnik Zabrze), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija)

Középpályások: Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria)

Csatárok: Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest FC)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)