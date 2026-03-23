A Manchester United szlovén sztárja nem játszhat a magyar válogatott ellen

A szlovén válogatott a hónap utolsó napjaiban két felkészülési mérkőzést játszik: 28-án Magyarországon, három nappal később pedig Montenegróban lép pályára. A csapat talán legnagyobb sztárja, Benjamin Sesko azonban egyik mérkőzésen sem játszhat – jelentette be hétfőn a játékos klubja, a Manchester United.

Sesko eredetileg bekerült a szlovén válogatott keretébe, a Manchester United közleménye szerint azonban egyik találkozón sem lép pályára, hogy teljesen felépüljön egy olyan sérülésből, amelyet a klubnál gondosan kezeltek az elmúlt napokban.

A Magyarország–Szlovénia mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

MÁRCIUS 28., SZOMBAT

18.00: Magyarország–Szlovénia

MÁRCIUS 31., KEDD

19.00: Magyarország–Görögország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)