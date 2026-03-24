Újabb sérülés a szlovénoknál a mieink elleni felkészülési mérkőzés előtt

Az már hetekkel ezelőtt eldőlt, hogy a válogatott első számú csapatkapitánya és kapusa, az Atlético Madridban szereplő Jan Oblak sérülés miatt ugyancsak kihagyja a válogatott soron következő két felkészülési mérkőzését, így Budapesten sem léphet pályára. A tapasztalt kapuvédő helyett várhatóan a Leeds Unitedben futballozó Jaka Bijol viseli majd a csapatkapitányi karszalagot a mieink elleni összecsapáson.

A szlovénok egyébként hétfőn kezdték meg a felkészülést a Magyarország elleni találkozóra, immár az új szövetségi kapitány, a januárban kinevezett korábbi középső védő, Bostjan Cesar vezetésével, aki a Puskás Arénában mutatkozik majd be a válogatott élén – azt követően, hogy korábban már dolgozott az U-válogatottaknál, és a felnőtteknél 101-szer lépett pályára 2003 és 2018 között. Az edzést követően a helyettes csapatkapitány, Bijol állt a sajtó munkatársainak rendelkezésére: „Eddig nem történt nagy változás. Hosszú idő után találkozunk ismét a srácokkal, vannak új arcok a stábban, ezen a héten még jobban megismerjük egymást – fogalmazott, hozzátéve, hogy az új szövetségi kapitány érkezésével várhatóan lesznek majd újdonságok. – Meglátjuk, milyen változásokat és ötleteket hoz az új edző, de pozitív irányba kell fordítanunk a dolgokat. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk közös célja kijutni az Európa-bajnokságra, és tudjuk is, hogy mit kell tennünk ehhez.”

„Most már jó alapunk van a továbblépéshez. A fiúkkal tudjuk, hogy még többet kell nyújtanunk, ha el akarunk érni valamit. A válogatotthoz érkező újoncoknak is vállalniuk kell ezért a felelősséget” – tette hozzá a szlovénok hátvédje, aki szerint a Magyarország elleni mérkőzés jó lehetőség lesz arra, hogy új dolgokat próbáljanak ki, és a fiatalok is megmutassák, mire képesek a nemzeti csapatban.

Bijol elmondta azt is, hogy helyettes csapatkapitányként elsősorban a fiatal játékosok beilleszkedésének elősegítését tartja a feladatának – és itt konkrétan a keret két újoncára, Jost Urbancicra és Tjas Begicre gondolt, akik szombaton először léphetnek pályára a szlovén válogatottban, amelynek a keretében helyet kapott egyébként az Újpestet erősítő Aljosa Matko és az MTK-s Adrian Zeljkovic is.

A Magyarország–Szlovénia mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

A SZLOVÉN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje)

Védők: Jaka Bijol (Leeds United), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Górnik Zabrze), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija)

Középpályások: Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria)

Csatárok: Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest FC)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

MÁRCIUS 28., SZOMBAT

18.00: Magyarország–Szlovénia

MÁRCIUS 31., KEDD

19.00: Magyarország–Görögország