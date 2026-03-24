Újabb sérülés a szlovénoknál a mieink elleni felkészülési mérkőzés előtt
Mint arról korábban már hírt adtunk, a Manchester United sztárja, Benjamin Sesko sérülés miatt nem állhat a szlovén válogatott rendelkezésére, és nem sokkal ezután az is eldőlt, hogy a csapat másik fontos játékosa, az Orlandóban légióskodó David Brekalo játékára sem számíthat Bostjan Cesar szövetségi kapitány – erősítette meg a híreket a siol.net portál. Mindketten a klubcsapatánál folytatják a rehabilitációt a következő napokban.
A Manchester United szlovén sztárja nem játszhat a magyar válogatott ellen
Az már hetekkel ezelőtt eldőlt, hogy a válogatott első számú csapatkapitánya és kapusa, az Atlético Madridban szereplő Jan Oblak sérülés miatt ugyancsak kihagyja a válogatott soron következő két felkészülési mérkőzését, így Budapesten sem léphet pályára. A tapasztalt kapuvédő helyett várhatóan a Leeds Unitedben futballozó Jaka Bijol viseli majd a csapatkapitányi karszalagot a mieink elleni összecsapáson.
A szlovénok egyébként hétfőn kezdték meg a felkészülést a Magyarország elleni találkozóra, immár az új szövetségi kapitány, a januárban kinevezett korábbi középső védő, Bostjan Cesar vezetésével, aki a Puskás Arénában mutatkozik majd be a válogatott élén – azt követően, hogy korábban már dolgozott az U-válogatottaknál, és a felnőtteknél 101-szer lépett pályára 2003 és 2018 között. Az edzést követően a helyettes csapatkapitány, Bijol állt a sajtó munkatársainak rendelkezésére: „Eddig nem történt nagy változás. Hosszú idő után találkozunk ismét a srácokkal, vannak új arcok a stábban, ezen a héten még jobban megismerjük egymást – fogalmazott, hozzátéve, hogy az új szövetségi kapitány érkezésével várhatóan lesznek majd újdonságok. – Meglátjuk, milyen változásokat és ötleteket hoz az új edző, de pozitív irányba kell fordítanunk a dolgokat. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk közös célja kijutni az Európa-bajnokságra, és tudjuk is, hogy mit kell tennünk ehhez.”
„Most már jó alapunk van a továbblépéshez. A fiúkkal tudjuk, hogy még többet kell nyújtanunk, ha el akarunk érni valamit. A válogatotthoz érkező újoncoknak is vállalniuk kell ezért a felelősséget” – tette hozzá a szlovénok hátvédje, aki szerint a Magyarország elleni mérkőzés jó lehetőség lesz arra, hogy új dolgokat próbáljanak ki, és a fiatalok is megmutassák, mire képesek a nemzeti csapatban.
Bijol elmondta azt is, hogy helyettes csapatkapitányként elsősorban a fiatal játékosok beilleszkedésének elősegítését tartja a feladatának – és itt konkrétan a keret két újoncára, Jost Urbancicra és Tjas Begicre gondolt, akik szombaton először léphetnek pályára a szlovén válogatottban, amelynek a keretében helyet kapott egyébként az Újpestet erősítő Aljosa Matko és az MTK-s Adrian Zeljkovic is.
A Magyarország–Szlovénia mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.
A SZLOVÉN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje)
Védők: Jaka Bijol (Leeds United), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Górnik Zabrze), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija)
Középpályások: Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria)
Csatárok: Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest FC)
A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
18.00: Magyarország–Szlovénia
MÁRCIUS 31., KEDD
19.00: Magyarország–Görögország
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)