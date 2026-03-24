Változott a program, a magyar válogatott Kazahsztánnal is hazai pályán játszik

A körülményekre való tekintettel az MLSZ és a kazahsztáni szövetség arról állapodott meg, hogy a június 9-i Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzést végül Magyarországon, a debreceni Nagyerdei Stadionban játssza le a két ország férfi A-válogatottja – adta hírül kedden délben a Magyar Labdarúgó-szövetség.

A szövetség a rövid X üzenetében nem részletezi, milyen körülményekről van szó, de minden bizonnyal a Kazahsztán közelében, a Közel-Keleten kialakult háborús helyzet indokolta a programváltozást. A körülményekre való tekintettel az MLSZ és a @KFF_Team arról állapodott meg, hogy a június 9-i Magyarország-Kazahsztán felkészülési mérkőzést végül Magyarországon, a debreceni Nagyerdei Stadionban fogja lejátszani a két ország férfi A-válogatottja. #csakegyutt #magyarok #HUNKAZ — MLSZ (@MLSZhivatalos) March 24, 2026 A magyar válogatott márciusi, júniusi felkészülési mérkőzései

Március 28.: Magyarország–Szlovénia

Március 31.: Magyarország–Görögország

Június 5.: Magyarország–Finnország

Június 9.: Magyarország–Kazahsztán