Baráth Péter: Visszakerültem oda, ahova tartozni szeretnék
Mint hétfőn megírtuk, Marco Rossi megtartotta első edzéseit Telkiben. Az MLSZ beszámolója szerint a szokásoknak megfelelően két csoportban dolgoztak a játékosok. Akik vasárnap pályára léptek, regenerációs gyakorlatokat végeztek, míg a többiek labdás edzéssel készültek a szombati, Szlovénia elleni mérkőzésre.
Élete első napját töltötte hétfőn a felnőttválogatottnál Szűcs Tamás.
„Nagyon jól telt az első nap, sok játékostársammal tudtam beszélgetni. Nagyon befogadó közegbe érkeztem. Már korábban hallottam, milyen közvetlen a társaság, de még így is meglepett, mennyire” – mesélte a kedd reggeli sajtótájékoztatón a Debrecen középpályása.
„Amikor megtudtam, hogy bekerültem a válogatottba, először édesapámmal osztottam meg a hírt, aki az egész idáig vezető utamat végigkísérte, ezt követően pedig a páromnak mondtam el. Szeretnék bemutatkozni a válogatottban, de a legfontosabb az, hogy nyerjünk mindkét meccsen.”
A 2022 és 2025 között a Köbenhavn kötelékébe tartozó labdarúgó elmondta, nehéz időszakokat élt meg Dániában, amikor lehetetlennek tűnt, hogy egyszer válogatott legyen.
„Mindenhonnan van kiút” – tette hozzá.
Baráth Péter 2023 júniusában, a Litvánia ellen 2–0-ra megnyert Eb-selejtezőn játszott a válogatottban, azóta a keretbe sem került be.
„Nagyon nagy dolog, hogy visszakerültem” – jelentette ki a cseh Sigma Olomouc középpályása.
„Nem sokat beszéltünk a szövetségi kapitánnyal az elmúlt években, de tudtam, hogy figyelemmel kíséri minden lépésemet. A válogatott meghívóval visszakerültem oda, ahova tartozni szeretnék. Bízom abban, hogy meg tudom mutatni, mennyit fejlődtem, mióta legutóbb itt voltam.”
A magyar válogatott szombaton Szlovéniával, kedden Görögországgal, majd június 5-én Finnországgal, 9-én pedig Kazahsztánnal játszik felkészülési találkozót. A következő tétmérkőzés szeptember 25-én lesz Ukrajna ellen a Nemzetek Ligájában.
„Egymás között kimondtuk: mind a négy felkészülési meccset győzelemmel szeretnénk zárni” – árulta el Baráth Péter.
A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
MÁRCIUS 28., SZOMBAT
18.00: Magyarország–Szlovénia
MÁRCIUS 31., KEDD
19.00: Magyarország–Görögország
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)