Baráth Péter: Visszakerültem oda, ahova tartozni szeretnék

Mint hétfőn megírtuk, Marco Rossi megtartotta első edzéseit Telkiben. Az MLSZ beszámolója szerint a szokásoknak megfelelően két csoportban dolgoztak a játékosok. Akik vasárnap pályára léptek, regenerációs gyakorlatokat végeztek, míg a többiek labdás edzéssel készültek a szombati, Szlovénia elleni mérkőzésre.

Élete első napját töltötte hétfőn a felnőttválogatottnál Szűcs Tamás.

„Nagyon jól telt az első nap, sok játékostársammal tudtam beszélgetni. Nagyon befogadó közegbe érkeztem. Már korábban hallottam, milyen közvetlen a társaság, de még így is meglepett, mennyire” – mesélte a kedd reggeli sajtótájékoztatón a Debrecen középpályása.

„Amikor megtudtam, hogy bekerültem a válogatottba, először édesapámmal osztottam meg a hírt, aki az egész idáig vezető utamat végigkísérte, ezt követően pedig a páromnak mondtam el. Szeretnék bemutatkozni a válogatottban, de a legfontosabb az, hogy nyerjünk mindkét meccsen.”

A 2022 és 2025 között a Köbenhavn kötelékébe tartozó labdarúgó elmondta, nehéz időszakokat élt meg Dániában, amikor lehetetlennek tűnt, hogy egyszer válogatott legyen.

„Mindenhonnan van kiút” – tette hozzá.

Baráth Péter 2023 júniusában, a Litvánia ellen 2–0-ra megnyert Eb-selejtezőn játszott a válogatottban, azóta a keretbe sem került be.

„Nagyon nagy dolog, hogy visszakerültem” – jelentette ki a cseh Sigma Olomouc középpályása.

„Nem sokat beszéltünk a szövetségi kapitánnyal az elmúlt években, de tudtam, hogy figyelemmel kíséri minden lépésemet. A válogatott meghívóval visszakerültem oda, ahova tartozni szeretnék. Bízom abban, hogy meg tudom mutatni, mennyit fejlődtem, mióta legutóbb itt voltam.”

A magyar válogatott szombaton Szlovéniával, kedden Görögországgal, majd június 5-én Finnországgal, 9-én pedig Kazahsztánnal játszik felkészülési találkozót. A következő tétmérkőzés szeptember 25-én lesz Ukrajna ellen a Nemzetek Ligájában.

„Egymás között kimondtuk: mind a négy felkészülési meccset győzelemmel szeretnénk zárni” – árulta el Baráth Péter.