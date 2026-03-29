Osváth Attila: Talán az a legfontosabb, hogy nem kaptunk gólt

„Örülök, hogy jól sikerült a beadásom, az ellenfél védője messze állt tőlem. A végén betaláltunk, ráadásul nem kaptunk gólt. Ez volt talán a legfontosabb, mert azt tudtuk, hogy elöl a gyors és jó játékosainkkal eredményesek leszünk – elevenítette fel a mérkőzést eldöntő másodperceket a 30 éves védő, aki elmondta még, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány milyen utasítással küldte pályára a második játékrészre. – Azt kérte, próbálkozzak beadásokkal, ha van előttem szabad terület. Örülök, hogy sikerült”.

A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány is kiemelte, hogy az első félidőben csapata nem futballozott jól, mert a szlovének intenzíven és magasan letámadva futballoztak. Ugyanakkor dicsérte a csereként pályára lépőket, köztük Schönt, Osváthot és az újonc Bárány Donátot, akiknek beállásával máris lendületesebben játszott a válogatott.