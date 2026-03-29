Osváth Attila: Talán az a legfontosabb, hogy nem kaptunk gólt

A Ferencváros jobb oldali védője a szünetben állt be Bolla Bendegúz helyére, és a visszafogottabb első játékrész után a folytatásban már a kapura veszélyesebben játszott a magyar válogatott, ennek köszönhetően a 79. percben Schön Szabolcs megszerezte a vezetést, s mint később kiderült, a győztes gólt.
A második félidőben megjött a jó játék és a gól is, a magyar válogatott legyőzte Szlovéniát
„Örülök, hogy jól sikerült a beadásom, az ellenfél védője messze állt tőlem. A végén betaláltunk, ráadásul nem kaptunk gólt. Ez volt talán a legfontosabb, mert azt tudtuk, hogy elöl a gyors és jó játékosainkkal eredményesek leszünk – elevenítette fel a mérkőzést eldöntő másodperceket a 30 éves védő, aki elmondta még, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány milyen utasítással küldte pályára a második játékrészre. – Azt kérte, próbálkozzak beadásokkal, ha van előttem szabad terület. Örülök, hogy sikerült”.
A mérkőzést követő sajtótájékoztatón Marco Rossi szövetségi kapitány is kiemelte, hogy az első félidőben csapata nem futballozott jól, mert a szlovének intenzíven és magasan letámadva futballoztak. Ugyanakkor dicsérte a csereként pályára lépőket, köztük Schönt, Osváthot és az újonc Bárány Donátot, akiknek beállásával máris lendületesebben játszott a válogatott.
Marco Rossi sok játékosát megdicsérte és visszatért Arne Slot mondatai kapcsán tett nyilatkozatára is
„Jobban néztünk ki a szünet után, rúghattunk volna még két gólt, nagy ziccereink voltak, ráadásul a védekezésünk stabil maradt” – fogalmazott a védő.
Osváth a negyedik válogatott mérkőzését játszotta szombat este, mind a négyszer csereként lépett pályára.
„Alázatosan csinálom a dolgomat, és igyekszem megragadni minden lehetőséget. A válogatottban játszani megtiszteltetés, próbálom a legjobb teljesítményemet nyújtani” – mondta zárásként, s még hozzátette, ha a következő találkozón is csak csereként lépne pályára, akkor sem lenne csalódott.
A nemzeti együttes legközelebb kedden 19 órától a görögökkel játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–SZLOVÉNIA 1–0 (0–0)
Budapest, Puskás Aréna, 50 252 néző. Vezette: Rohit Saggi (Anders Olav Dale, Jörgen Rönning Valstadsve) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Bolla (Osváth, a szünetben), W. Orbán, Dárdai M., Kerkez (Nagy Zs., 77.) – Tóth Alex (Redzic, 63.), Schäfer (Szűcs T., 63.), Vitális – Sallai R. (Schön, 77.), Szoboszlai D. (Baráth P., 87.) – Lukács D. (Bárány, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
SZLOVÉNIA: Vekic – Ratnik, Bijol, Drkusic (Zec, 62.), Janza (Urbancic, 84.) – Stojanovic (Karnicnik, 62.), Cerin (Svetlin, 84.), Elsnik, Sturm (Horvat, 84.) – Vipotnik (Verbic, 62.), Sporar (Matko, 90+1.). Szövetségi kapitány: Bostjan Cesar
Gólszerző: Schön (79.)