NS-infó: Kulcsár Krisztián lesz a sportért felelős államtitkár

Kezdettől fogva ez volt a legvalószínűbb forgatókönyv, hiszen már a választás előtt a Tisza Párt sportszakértőjeként jelent meg, majd országgyűlési képviselőnek választották a lakóhelyén, Budafok-Budatétényben. Úgy tudjuk, a kormányalakítási tárgyalások során más személyek és más megoldások is szóba kerültek, például önálló sportminisztérium létesítése, ám pénteken minden bizonnyal a korábbi világbajnok párbajtőrvívót, a Magyar Olimpiai Bizottság egykori elnökét jelentik majd be, mint a sportkormányzat államtitkári rangú vezetőjét.

Az már korábban kiderült, hogy a sport a Belügyminisztériumhoz tartozik majd (mostanáig a Honvédelmi Minisztériumban volt államtitkársága a területnek), ám Pósfai Gábor belügyminiszter meghallgatásán néhány mondat erejéig került szóba a sport (lásd keretes írásunkat), amelyet 2010-től deklaráltan „nemzetstratégiai ágazatként” kezelt a most távozó kormányzat.

Az új oktatási miniszter, Lannert Judit pedig arról beszélt a bizottsági meghallgatása alkalmával, hogy a mindennapos testnevelés bevezetése kontraproduktív módon a korábbinál több túlsúlyos diákot eredményezett, ezért érdemes felülvizsgálni a rendszert.