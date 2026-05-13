NS-infó: Kulcsár Krisztián lesz a sportért felelős államtitkár
Kezdettől fogva ez volt a legvalószínűbb forgatókönyv, hiszen már a választás előtt a Tisza Párt sportszakértőjeként jelent meg, majd országgyűlési képviselőnek választották a lakóhelyén, Budafok-Budatétényben. Úgy tudjuk, a kormányalakítási tárgyalások során más személyek és más megoldások is szóba kerültek, például önálló sportminisztérium létesítése, ám pénteken minden bizonnyal a korábbi világbajnok párbajtőrvívót, a Magyar Olimpiai Bizottság egykori elnökét jelentik majd be, mint a sportkormányzat államtitkári rangú vezetőjét.
Az már korábban kiderült, hogy a sport a Belügyminisztériumhoz tartozik majd (mostanáig a Honvédelmi Minisztériumban volt államtitkársága a területnek), ám Pósfai Gábor belügyminiszter meghallgatásán néhány mondat erejéig került szóba a sport (lásd keretes írásunkat), amelyet 2010-től deklaráltan „nemzetstratégiai ágazatként” kezelt a most távozó kormányzat.
Az új oktatási miniszter, Lannert Judit pedig arról beszélt a bizottsági meghallgatása alkalmával, hogy a mindennapos testnevelés bevezetése kontraproduktív módon a korábbinál több túlsúlyos diákot eredményezett, ezért érdemes felülvizsgálni a rendszert.
|FELÜLVIZSGÁLJÁK A TAOTÁMOGATÁSOK RENDSZERÉT
|Pósfai Gábor a meghallgatásán elmondta, felülvizsgálják a taotámogatások rendszerét. Jó célnak nevezte az utánpótlássport támogatását és a létesítményfejlesztést, utóbbira szerinte nagy szükség volt az elmúlt tíz-tizenöt évben, ugyanakkor rengeteg anomáliát lát benne. Hozzátette, rendezni kell a látványcsapatsportágak és egyéni sportok közötti helyzetet, mert nagy szakadék alakult ki közöttük. Hangsúlyozta, hogy nem lesz kevesebb a rendelkezésre álló összeg, ami a tao esetében most 125 milliárd forint, viszont nagyobb transzparenciát szeretne. Előtérbe kerülhet a szabadidősport és az utánpótlássport, nem elfelejtve a versenysportot sem.