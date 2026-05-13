Birkózás: Sillei és Bárány-Almási is döntős a szamokovi U17-es Eb-n
Öt magyar leány birkózó lépett szőnyegre szerdán a bulgáriai Szamokovban zajló U17-es Európa-bajnokságon, ráadásul közülük hárman is a döntőbe jutásért küzdhettek.
A négyszeres korosztályos Eb-győztes Sillei Janka (57 kg) ismét parádézott:
orosz, norvég és török riválisa ellen is tusgyőzelmet aratott, és ezzel bejutott a másnapi fináléba. Ami, ha figyelembe vesszük, hogy a Vasas fiatalja tavaly még a 46 kilósok között nyerte meg a korosztály Eb-jét, még inkább elképesztő teljesítmény tőle.
Az U17-es Eb-harmadik Bárány-Almási Bianka (73 kg) szintúgy remekelt ezen a napon.
Sorrendben török, spanyol és német ellenfelet legyőzve a kiskunfélegyházi reménység is bejutott a döntőbe.
A 65 kilósok között szereplő Veres Szonja (Budapesti Honvéd-KIMBA) ugyancsak jól kezdett, a nyolcaddöntőben horvát, majd a negyeddöntőben török birkózón jutott túl, de a legjobb négy között a svéd versenyző megállította őt, így csütörtökön számára a bronzérem megszerzése lesz a tét.
Erdei Lea (49 kg) és Báger Dorina (43 kg) a selejtezőben esett ki.
A kötöttfogású Czuczor Ervin (71 kg) keddi veresége után szerdán a vigaszágon folytathatta, és ott egy győzelem után a következő körben kikapott, így búcsúzott a további küzdelmektől.
