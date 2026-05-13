Még nincs vége: a City behúzta elmaradt meccsét, két körrel a vége előtt két pontra az Arsenaltól

CSELŐTEI MÁRK
2026.05.13. 22:53
Olaszos gólöröm a ghánai Semenyotól Angliában (Fotó: Getty Images)
A Manchester City 3–0-ra megverte a Crystal Palacet a 31. fordulóból elhalasztott Premier League-mérkőzésen, így két pontra felzárkózott az élen álló Arsenalra.

 

Kissé meglepő kezdőcsapattal lépett pályára a Manchester City szerdán bepótlásra váró bajnoki mérkőzésén: Pep Guardiola vélhetően már a szombati, Chelsea elleni FA-kupa-döntő miatt pihentetett kicsit, így Jérémy Doku, Rayan Cherki és Erling Haaland sem kezdett, Phil Foden, Savinho és Omar Marmus viszont igen.

Az ellenfél a Crystal Palace volt, amelynek a bajnokságnál már fontosabb a rá váró Konferencialiga-döntő. A londoniak ennek ellenére erősen kezdtek, a második percben kis híján előnybe kerültek, majd több veszélyes lehetőséget is kidolgoztak. A 32. percben aztán Phil Foden zseniális sarkazós passzal tálalt Antoine Semenyo elé, aki kilőtte a hosszú alsó sarkot (1–0). Nyolc perccel később jött egy újabb Foden-gólpassz, ezúttal Marmus fejezte be az akciót (2–0).

A második félidőben Haaland ugyan nem, de Doku és Cherki is beállt, sőt, utóbbi egy gólpasszt is kiosztott Savinhónak a 84. percben, amivel a 3–0-s végeredmény is kialakult. A City nem tévesztett lépést félig-meddig tartalékosan sem, megverte a Crystal Palace-t!

Ezzel a meccsel „helyreállt” a tabella, a City meccsszámban utolérte az Arsenalt. Utóbbi 79 ponttal vezet (42-es gólkülönbség), mögötte két ponttal van lemaradva Guardiola csapata (77 pont, 43-as gólkülönbség). Két forduló van hátra: az „ágyúsok” a már kiesett Burnleyt fogadják, majd pár nappal a Kl- és BL-döntő (egyikben egyik, másikban másik csapat érdekelt) előtt a Crystal Palace otthonába látogatnak. A Manchester City az FA-kupa-döntő után a PL-ben a BL-indulásért küzdő Bournemouth otthonában játszik, majd az El-döntős Aston Villát fogadja. Nem kérdés, melyik sorsolás nehezebb, de nem dőlt ez még el...

ANGOL PREMIER LEAGUE
A 31. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Manchester City–Crystal Palace 3–0 (Semenyo 32., Marmus 40., Savinho 84.)

1. Arsenal36247568–26+42 79 
2. Manchester City36238575–32+43 77 
3. Manchester United361811763–48+15 65 
4. Liverpool361781160–48+12 59 
5. Aston Villa361781150–46+4 59 
6. Bournemouth361316756–52+4 55 
7. Brighton & Hove Albion3614111152–42+10 53 
8. Brentford361491352–49+3 51 
9. Chelsea3613101355–49+6 49 
10. Everton3613101346–4649 
11. Fulham361461644–50–6 48 
12. Sunderland3612121237–46–9 48 
13. Newcastle361371650–52–2 46 
14. Leeds United3610141248–53–5 44 
15. Crystal Palace3611111438–47–9 44 
16. Nottingham Forest3611101545–47–2 43 
17. Tottenham369111646–55–9 38 
18. West Ham36991842–62–20 36 
19. Burnley36492337–73–36 21 
20. Wolverhampton36392425–66–41 18 
