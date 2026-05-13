Még nincs vége: a City behúzta elmaradt meccsét, két körrel a vége előtt két pontra az Arsenaltól

Kissé meglepő kezdőcsapattal lépett pályára a Manchester City szerdán bepótlásra váró bajnoki mérkőzésén: Pep Guardiola vélhetően már a szombati, Chelsea elleni FA-kupa-döntő miatt pihentetett kicsit, így Jérémy Doku, Rayan Cherki és Erling Haaland sem kezdett, Phil Foden, Savinho és Omar Marmus viszont igen.

Az ellenfél a Crystal Palace volt, amelynek a bajnokságnál már fontosabb a rá váró Konferencialiga-döntő. A londoniak ennek ellenére erősen kezdtek, a második percben kis híján előnybe kerültek, majd több veszélyes lehetőséget is kidolgoztak. A 32. percben aztán Phil Foden zseniális sarkazós passzal tálalt Antoine Semenyo elé, aki kilőtte a hosszú alsó sarkot (1–0). Nyolc perccel később jött egy újabb Foden-gólpassz, ezúttal Marmus fejezte be az akciót (2–0).

A második félidőben Haaland ugyan nem, de Doku és Cherki is beállt, sőt, utóbbi egy gólpasszt is kiosztott Savinhónak a 84. percben, amivel a 3–0-s végeredmény is kialakult. A City nem tévesztett lépést félig-meddig tartalékosan sem, megverte a Crystal Palace-t!

Ezzel a meccsel „helyreállt” a tabella, a City meccsszámban utolérte az Arsenalt. Utóbbi 79 ponttal vezet (42-es gólkülönbség), mögötte két ponttal van lemaradva Guardiola csapata (77 pont, 43-as gólkülönbség). Két forduló van hátra: az „ágyúsok” a már kiesett Burnleyt fogadják, majd pár nappal a Kl- és BL-döntő (egyikben egyik, másikban másik csapat érdekelt) előtt a Crystal Palace otthonába látogatnak. A Manchester City az FA-kupa-döntő után a PL-ben a BL-indulásért küzdő Bournemouth otthonában játszik, majd az El-döntős Aston Villát fogadja. Nem kérdés, melyik sorsolás nehezebb, de nem dőlt ez még el...

Manchester City–Crystal Palace 3–0 (Semenyo 32., Marmus 40., Savinho 84.)