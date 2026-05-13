Még nincs vége: a City behúzta elmaradt meccsét, két körrel a vége előtt két pontra az Arsenaltól
Kissé meglepő kezdőcsapattal lépett pályára a Manchester City szerdán bepótlásra váró bajnoki mérkőzésén: Pep Guardiola vélhetően már a szombati, Chelsea elleni FA-kupa-döntő miatt pihentetett kicsit, így Jérémy Doku, Rayan Cherki és Erling Haaland sem kezdett, Phil Foden, Savinho és Omar Marmus viszont igen.
Az ellenfél a Crystal Palace volt, amelynek a bajnokságnál már fontosabb a rá váró Konferencialiga-döntő. A londoniak ennek ellenére erősen kezdtek, a második percben kis híján előnybe kerültek, majd több veszélyes lehetőséget is kidolgoztak. A 32. percben aztán Phil Foden zseniális sarkazós passzal tálalt Antoine Semenyo elé, aki kilőtte a hosszú alsó sarkot (1–0). Nyolc perccel később jött egy újabb Foden-gólpassz, ezúttal Marmus fejezte be az akciót (2–0).
A második félidőben Haaland ugyan nem, de Doku és Cherki is beállt, sőt, utóbbi egy gólpasszt is kiosztott Savinhónak a 84. percben, amivel a 3–0-s végeredmény is kialakult. A City nem tévesztett lépést félig-meddig tartalékosan sem, megverte a Crystal Palace-t!
Ezzel a meccsel „helyreállt” a tabella, a City meccsszámban utolérte az Arsenalt. Utóbbi 79 ponttal vezet (42-es gólkülönbség), mögötte két ponttal van lemaradva Guardiola csapata (77 pont, 43-as gólkülönbség). Két forduló van hátra: az „ágyúsok” a már kiesett Burnleyt fogadják, majd pár nappal a Kl- és BL-döntő (egyikben egyik, másikban másik csapat érdekelt) előtt a Crystal Palace otthonába látogatnak. A Manchester City az FA-kupa-döntő után a PL-ben a BL-indulásért küzdő Bournemouth otthonában játszik, majd az El-döntős Aston Villát fogadja. Nem kérdés, melyik sorsolás nehezebb, de nem dőlt ez még el...
ANGOL PREMIER LEAGUE
A 31. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Manchester City–Crystal Palace 3–0 (Semenyo 32., Marmus 40., Savinho 84.)
|1. Arsenal
|36
|24
|7
|5
|68–26
|+42
|79
|2. Manchester City
|36
|23
|8
|5
|75–32
|+43
|77
|3. Manchester United
|36
|18
|11
|7
|63–48
|+15
|65
|4. Liverpool
|36
|17
|8
|11
|60–48
|+12
|59
|5. Aston Villa
|36
|17
|8
|11
|50–46
|+4
|59
|6. Bournemouth
|36
|13
|16
|7
|56–52
|+4
|55
|7. Brighton & Hove Albion
|36
|14
|11
|11
|52–42
|+10
|53
|8. Brentford
|36
|14
|9
|13
|52–49
|+3
|51
|9. Chelsea
|36
|13
|10
|13
|55–49
|+6
|49
|10. Everton
|36
|13
|10
|13
|46–46
|0
|49
|11. Fulham
|36
|14
|6
|16
|44–50
|–6
|48
|12. Sunderland
|36
|12
|12
|12
|37–46
|–9
|48
|13. Newcastle
|36
|13
|7
|16
|50–52
|–2
|46
|14. Leeds United
|36
|10
|14
|12
|48–53
|–5
|44
|15. Crystal Palace
|36
|11
|11
|14
|38–47
|–9
|44
|16. Nottingham Forest
|36
|11
|10
|15
|45–47
|–2
|43
|17. Tottenham
|36
|9
|11
|16
|46–55
|–9
|38
|18. West Ham
|36
|9
|9
|18
|42–62
|–20
|36
|19. Burnley
|36
|4
|9
|23
|37–73
|–36
|21
|20. Wolverhampton
|36
|3
|9
|24
|25–66
|–41
|18