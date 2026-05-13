Redzic Damir: Remek karrierek kezdődtek itt, ezért vagyok Salzburgban; nagy csata lesz a szerbek elleni, de megnyerhető

Stábunk Salzburgban látogatta meg Redzic Damirt. A 23 éves szélső a télen szerződött a DAC-ból a Red Bull Salzburgba 4.75 millió euróért. „Volt kedvezőbb ajánlatom a salzburginál, de engem nem a pénz motivált. Meg kell nézni a névsort, milyen játékosok töltöttek el itt éveket, majd aztán milyen csapatokban folytatták a pályafutásukat. Szenzációs karrierek kezdődtek Salzburgban, én is azért vagyok itt, hogy minél többet fejlődjek” – mondta lapunknak. A Salzburgé az osztrák élvonal legfiatalabb átlagéletkorú kerete, a motivációval senkinek sincs gondja; a futballisták letépik egymásról a mezt, hogy a következő bajnokin lehetőséget kapjanak. Redzic Damirt a következő Szoboszlai Dominikként mutatták be februárban: „Nagyon örültem, hogy hozzá hasonlítanak. Persze mindenkinek más az útja, de remélem, az enyém is magasra vezet.”

Már biztosan megnyerte a spanyol harmadosztályú bajnokság 1. csoportját, és feljutott a másodosztályba a Tenerife, amelyben az utóbbi mérkőzéseken játszott Yaakobishvili Antal, a magyar U21-es válogatottban rendszeresen szereplő középső védő. Az idősebbik Yaakobishvili fivér féléves, kevés játéklehetőséget hozó andorrai kitérővel az élvonalbeli Girona játékosaként, kölcsönben érkezett a Kanári-szigetekre és verekedte be magát az idény végére a bajnokcsapat kezdő tizenegyébe. Antal öccse, Áron augusztus és február között 21 mérkőzést védett végig az FC Andorra, azóta a padon ül, amihez a hírek szerint annak is lehet köze, hogy az idény végén távozik a Pireneusok hegyei között megbújó hercegségből. Az FC Barcelona szurkolói, a lapok szakírói úgy beszélnek, mint aki előbb vagy utóbb, de jó eséllyel a világhírű klub első csapatának kapusa lehet.

Ötvenéves lett Tököli Attila. Pályafutása Pécsről indult, 17 évesen a Ferencváros ellen játszotta első NB I-es meccsét, de igazából akkor lett ismert, amikor Egervári Sándor edzősége idején Dunaújvárosban ontotta a gólokat. Első és utolsó élvonalbeli bajnokija között több mint húsz év telt el, aki látta játszani, tanúsíthatja, minden hájjal megkent, robbanékony, gólerős támadó volt. A 25-szörös válogatott lapunknak azt mondta, „profi szinten húsz évet futballoztam, egy Pécshez közeli kis faluból, Bogádról indulva biztosan rábólintok, ha valaki azt jósolja, ilyen karrier vár rám. Ehhez kellett, hogy ne legyen súlyosabb sérülésem, szükség volt kis szerencsére is”. Pályafutása befejezése után Pakson volt pályaedző, dolgozott a klub utánpótlásában is, most már Csertői Aurél munkáját segíti Mezőkövesden.

Marco Rossi szövetségi kapitány keddi kerethirdető sajtótájékoztatóján tudtuk meg, hogy a Finnország és Kazahsztán elleni júniusi felkészülési mérkőzésen bevetésre váró újoncok között ott lesz Tóth Rajmund is. Az ETO FC saját nevelésű középpályása lapunknak elárulta, őt már előtte értesítették. „Reggel csengett a telefonom, megtisztelő a meghívó – mondta a 22 éves védekező középpályás. – Próbálok nem erre figyelni, mert óriási meccs következik szombaton, amelyen történelmet írhatunk, és mindannyiunknak az az álma, hogy Kisvárdán bajnokok legyünk. Nem csupán az ETO-nak, egész Győrnek nagy eredmény, hogy négyünket – rajtam kívül Vitális Milánt, Schön Szabolcsot és Csinger Márkot – meghívták a felnőttválogatott keretébe, de minden korosztályba adunk játékosokat, akik a jövőben hasonlóan fontos alakjai lehetnek a klubnak és a nemzeti együttesnek is. Nagy utazás ez nekem, de a legfontosabb, hogy le kellene zárni a bajnoki címmel, és onnan menni tovább.”

