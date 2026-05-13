Galló Vilmos ezüstérmes a finn jégkorongélvonalban

Galló Vilmos az első meccsen gólt ütött, akkor együttese 4–2-re diadalmaskodott Tamperében. A Kookoo a második felvonást is megnyerte, ám a következő két találkozó a Tappara győzelmét hozta – a negyedik, pénteki csata csak a negyedik hosszabbításban, azaz a hetedik játékrészben dőlt el. Szombaton, az ötödik mérkőzést újra Gallóék nyerték, így egy sikerre kerültek a végső győzelemtől. Azonban a Tappara hétfőn kicsikarta, hogy most az otthonában legyen még egy összecsapás.

A mindent eldöntő hetedik felvonás 4. percében a hazaiak szereztek vezetést, előnyüket az első szünet előtt megduplázták. Gallóék a 39. percben emberelőnyben szépítettek, ám a folytatásban már nem esett újabb találat, maradt a 2–1.

Az ezüstérmes Galló csütörtökön vagy pénteken csatlakozik a világbajnokság előtt álló magyar válogatotthoz, amely szombaton a finnek ellen kezdi meg szereplését.