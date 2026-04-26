Nemzeti Sportrádió

NB I

DVSC–ETO 0–1 – ÉLŐ!, FTC–PAKS 2–0

Ádám Martin: A Győr jobb csapat, mint a Fradi

HESZ TAMÁS
2026.04.26. 20:12
Címkék
Osváth Attila FTC Paks Vécsei Bálint Ádám Martin
A labdarúgó NB I 31. fordulójában a bajnoki címért hajtó FTC a Paks ellen lépett pályára hazai környezetben, és különösebb megerőltetés nélkül 2–0-ra nyert. A mérkőzés végén Ádám Martin és Vécsei Bálint, a paksiak játékosai mellett Osváth Attila, az FTC védője értékelte csapata teljesítményét.

 

„Leginkább semmi” – mondta Ádám Martin arra a kérdésre, mi történt, amikor tíz másodperccel pályára lépése után sárga lapot kapott.

„A Debrecennel játszunk otthon, az lesz a döntő számunkra. Az nekünk az év meccse – tette hozzá, majd a bajnoki versenyfutásról is beszélt. – Az összképet nézve szerintem a Győr a jobb csapat, de a Fradi az mindig Fradi. Az övék is jó csapat, de a Győr kiegyensúlyozottabb.”

 

Legfrissebb hírek

Sokkal jobb volt a Ferencváros, két góllal nyert a Paks ellen

Labdarúgó NB I
1 órája

Osváth Attila: Ismerem a paksi csatárokat, tudom, mit várhatok tőlük

Labdarúgó NB I
10 órája

Egy góllal nyert idegenben az FTC és a Balatonfüred is

Kézilabda
23 órája

NB I: Csank János szerint az ETO játssza a legjobb futballt

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:55

Az ETO legutóbb abban az évben tudta megverni a Debrecent, amikor negyedszer bajnok lett

Labdarúgó NB I
2026.04.24. 13:50

Szalai Gábor: Megvan a kupadöntő, most a bajnokságban nyomás alatt akarjuk tartani a győrieket

Labdarúgó NB I
2026.04.24. 09:18

Az évek mennek, de a gólok még jönnek – Böde Dániel éremre hajt a paksiakkal

Labdarúgó NB I
2026.04.24. 06:29

Dupla Tízes: erre az FTC–ETO rivalizálásra volt szüksége a magyar futballnak!

Labdarúgó NB I
2026.04.23. 19:00
Ezek is érdekelhetik