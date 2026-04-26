Ádám Martin: A Győr jobb csapat, mint a Fradi
A labdarúgó NB I 31. fordulójában a bajnoki címért hajtó FTC a Paks ellen lépett pályára hazai környezetben, és különösebb megerőltetés nélkül 2–0-ra nyert. A mérkőzés végén Ádám Martin és Vécsei Bálint, a paksiak játékosai mellett Osváth Attila, az FTC védője értékelte csapata teljesítményét.
„Leginkább semmi” – mondta Ádám Martin arra a kérdésre, mi történt, amikor tíz másodperccel pályára lépése után sárga lapot kapott.
„A Debrecennel játszunk otthon, az lesz a döntő számunkra. Az nekünk az év meccse – tette hozzá, majd a bajnoki versenyfutásról is beszélt. – Az összképet nézve szerintem a Győr a jobb csapat, de a Fradi az mindig Fradi. Az övék is jó csapat, de a Győr kiegyensúlyozottabb.”
Legfrissebb hírek
