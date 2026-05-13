Egyenlített a Honvéd a helyosztón a férfi kosárlabda NB I-ben

A csata hétfőn kezdődött, amikor az Alba odahaza 101–79-re nyert, elsősorban a válogatott Vojvoda Dávid 21 pontjának köszönhetően. A szerdai folytatásra a Ludovika Arénában került sor, ahol végig szoros és változatos csata zajlott, s a fővárosiak hat ponttal jobbnak bizonyultak. A meccs legeredményesebbje a budapesti csapat szerb légiósa, Dorde Dimitrijevics volt 15 ponttal.

Az egyik fél második sikeréig tartó párharc harmadik, utolsó találkozóját pénteken rendezik Székesfehérváron.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

Endo Plus Service-Honvéd–Alba Fehérvár 79–73 (17–18, 22–19, 26–19, 14–17)

Ludovika Aréna, 600 néző. V: Földházi, Makrai, Lengyel

HONVÉD: DIMITRIJEVICS 15/3, Rush 10/3, KELLER I. 13/6, Dócs 2, Simmons 6. Csere: KOPÁCSI 8/6, Reizinger 6/6, GLISICS 11/3, Radó 8, Simon K. Edző: Zlatko Jovanovic

FEHÉRVÁR: SZ. JOVANOVICS 13/3, NÉMETH Á. 14/12, VOJVODA 13/9, Bigelow 11/6, OMENAKA 8. Csere: Sztarovlah 5/3, Takács Martin 2, Philmore 4/3, Filipovics 3.Edző: Oliver Vidin

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–11. 8. p.: 12–15. 12. p.: 23–24. 16. p.: 29–24. 19. p.: 36–32. 22. p.: 44–39. 25. p.: 52–49. 28. p.: 58–54. 32. p.: 66–59. 36. p.: 75–68. 39. p.: 77–73

Az egyik fél második győzelméig tartó párharca állása: 1–1

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovic: – A hétfői mérkőzés után csak arról beszélgettünk, hogy szerdán az utolsó hazai meccsünket játsszuk, nem az idénybeli utolsót. Nagyjából ez határozta meg a felkészülésünket. Az elején voltak problémák a faultok beütésével, de a harmadik negyedben és a negyedik elején megmutattuk az igazi arcunkat, összeállt a védekezés, így megérdemelt győzelmet arattunk. Ezért óriási elismerés jár a játékosaimnak! Pénteken természetesen szeretnénk nyerni idegenben, de bármi is történjen, büszke vagyok rájuk!

Oliver Vidin: – A meccs nagy részében a hazaiak voltak a jobbak, ezt bizonyítja, hogy míg ők majdnem harminc percen át voltak előnyben, mi csak tízig az elején. Sok ehhez hasonló mérkőzésünk volt ebben az évadban, és néhány játékosnak el kell gondolkodni, mert többen is átlag alatti teljesítményt nyújtottak. Pongó Marci sérülés miatt nem játszhatott, így eggyel kevesebb ember volt a rotációban, de ez nem lehet kifogás. Be kell dobni a lehetőségeket, mert ha ennyit hibázol, akkor nem nyerhetsz.

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

MVM-OSE Lions–Egis Körmend 123–87 (26–20, 40–20, 20–23, 37–24)

Oroszlány, 563 néző. V: Praksch, Györfy R., Németh P.

OROSZLÁNY: R. WILLIAMS 12, RANDOLPH 21/6, BALSAY 12/6, Csuti 4, SEJFIC 19. Csere: SERTOVIC 19/9, TAKÁCS ZS. 15, Major 3/3, Kupai 3, PERINGER 12, Szabadfi 3, Sövegjártó. Edző: Forray Gábor

KÖRMEND: POWELL 27/6, Ferencz 11/9, Durázi 7, E. WILLIAMS 14, IVOSEV 12. Csere: Bartik 5/3, Kiss B. 2, Farkas L. 5/3, Dékány 2, Kóbor 2. Edző: Kocsis Tamás

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5–6. 6. p.: 16–8. 10. p.: 24–16. 13. p.: 33–20. 17. p.: 45–28. 22. p.: 71–42. 26. p.: 72–53. 30. p.: 86–61. 33. p.: 94–67. 35. p.: 102–74. 38. p.: 113–74. Kipontozódott: Csuti (35. p.), Powell (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Forray Gábor: – Nem volt kérdés, hogy ezt a mérkőzést meg kell nyernünk, mint ahogy a hátralévőket is. Köszönjük a közönségünknek, hogy ezúttal is mellettünk állt. A nyáron visszavonuló Ferencz Csabának azt kívánom, hogy a civil életben is legalább olyan sikeres legyen, mint a pályán. Hálát adok a sorsnak, hogy dolgozhattam vele.

Kocsis Tamás: – Teljesen megérdemelt hazai győzelem született. A két csapatnak jelenleg más céljai vannak, az OSE-nak most kell csúcsformában lennie. A fiataljaink jól szálltak be, megérdemlik a kapott játékperceket. A csapatomon kijött a fáradtság és a rövid rotáció, törvényszerű volt ez az eredmény.

SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 63–68 (19–7, 14–22, 11–19, 19–20)

Szeged, 1000 néző. V: Mészáros B., Minár, Rácz

SZEGED: KERPEL-FRONIUS G. 15/3, Neuwirth, MOSS 15/9, Cseh 7, Records 11. Csere: Mucza, Drenovac 15, Zsíros. Edző: Andjelko Mandics

KECSKEMÉT: Seppälä 10/6, White 7/3, Ivkovics M. 9/3, Schöll, TOMASEVICS 9/3. Csere: Karahodzsics 4, DAUTOVICS 19/3, Tóth B. 3/3, Kelenföldi, Järvi 7/3. Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–2. 7. p.: 13–4. 13. p.: 19–11. 18. p.: 28–26. 22. p.: 33–32. 25. p.: 34–40. 27. p.: 36–44. 32. p.: 44–51. 35. p.: 53–55. 57. p.: 57–60. Kipontozódott: Kerpel-Fronius G. (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Andjelko Mandics: – Az első negyedben látottakkal elégedett vagyok, a folytatás azonban nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Szombaton Pécsen megpróbálunk javítani.

Ivkovics Sztojan: – Küzdelmes, kemény mérkőzésen mindkét csapat rengeteg energiát égetett el. A bennmaradás szempontjából fontos győzelmet arattunk, s bízom a hasonló folytatásban.

Zalakerámia ZTE KK–NKA Universitas Pécs 92–81 (16–17, 29–20, 28–22, 19–22)

Zalaegerszeg, 710 néző. V: Nagy V., Jankovics, Győrffy P.

ZALAEGERSZEG: HUNTER 15/6, SCHERER 11/3, BIBBS 12, VARENCE 21/15, Tóth Á. 5. Csere: Kucsora 5/3, Brzovic 1, Gatling 10/6, Takács Milán, Glatz 3, MOKÁNSZKI 9/9. Edző: Baki Gergely

PÉCS: CSARAPICS 11/6, Rátgéber T., DURMO 14/3, MELEG 18/3, Marinkovic 9. Csere: LUKÁCSI 15/12, Mezőfi 6, Bor 8/3, Antalics, Emelieze. Edző: Sebastjan Krasovec

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7–6. 7. p.: 15–10. 9. p.: 16–14. 11. p.: 18–18. 14. p.: 30–27. 18. p.: 42–32. 23. p.: 53–43. 25. p.: 58–51. 29. p.: 71–59. 33. p.: 77–68. 35. p.: 80–76. Kipontozódott: Hunter (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Baki Gergely: – A győzelem mellett rendkívül fontos volt az is, hogy lélektanilag kicsit helyre kerüljünk. Ebből a sikerből erőt kell merítenünk. Szombaton rendkívül fontos mérkőzés vár ránk. Szinte szó szerint mondhatjuk, hogy élet-halál harc. Ha nem nyerjük meg azt a mérkőzést, akkor a lényegesen nehezebb utat választjuk céljaink eléréséhez, a bennmaradáshoz.

Sebastjan Krasovec: – Ahogy az várható volt, nagyon nehéz mérkőzést játszottunk. A hazaiak motiváltabbak voltak sajnos, mint mi. A statisztikára nézek, tizenhat eladott labdánk volt, és a büntetőkkel is akadtak gondjaink. Igaz, a meccs végén visszajöttünk, ám akkor pedig pillanatok alatt kaptunk két triplát. Ezzel a ZTE meglépett és meg is nyerte a mérkőzést.