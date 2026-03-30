Klubja megkezdte a válogatottat elhagyó Balogh Botond kezelését
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Süper Lig) szereplő Kocaelispor közösségi oldalán közölte, hogy megkezdte a magyar válogatottat elhagyó Balogh Botond kezelését.
A Kocaelispor hétfő délutáni tájékoztatása szerint Balogh Botond azért hagyta el a magyar válogatott telki edzőtáborát, mert fájdalmat érzett jobb ágyéki területen.
A török klub jelezte azt is, hogy megkezdte Balogh kezelését, de arról egyelőre nincs információ, hogy mennyi időt hagyhat ki a 23 éves középhátvéd.
Balogh – aki a Parma kölcsönjátékosaként szerepel a Süper Ligben – ebben az idényben 25 tétmérkőzésen lépett pályára.
