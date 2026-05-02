Pogacar a királyszakaszt is megnyerte a romandiai körversenyen

Újabb erőpróba a Romandiai körverseny mezőnyére, a Broc és Charmey közötti 149.6 kilométeres távon a Jaun-hágót háromszor is meg kellett mászni, a szintkülönbség meghaladta a 3500 métert. A terep kedvezett az összetettet vezető Tadej Pogacar szlovén világbajnoknak, aki 18 kilométerrel a vége előtt, az utolsó hegymászás során rázta le Florian Lipowitzot. Az UAE kerékpárosa végül 14 másodpercet vert német ellenfelére, akivel szemben összetettben is növelte előnyét, már 35 másodperc a különbség kettejük között. Érdekesség, hogy a szlovén korábban csak sprintben nyert szakaszt Romandiában, mostanra visszatért „kedvenc műfajához”, a szólógyőzelemhez.

„Egyáltalán nem volt könnyű ez a nap – értékelt a befutót követően Pogacar. – A végén nehezen ráztam csak le a kifejezetten erős Lipowitzot, aki lejtmenetben is nagy gondot okozott, tartotta ugyanis a távolságot. Elégedett vagyok a teljesítményemmel.”

A segítő szerepkört betöltő Valter Attila a 72. helyen ért be egy kisebb csoport tagjaként. A viadal vasárnap a Luzernből induló és Leysinben hegyi befutóval záruló etappal ér véget. Valter utána legközelebb – hat év kihagyás után – a Tour de Hongrie-n indul.

KERÉKPÁR

79. ROMANDIAI KÖRVERSENY

4. szakasz (Broc–Charmey, 149.6 km): 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 3:40:24 óra, 2. Lipowitz (német, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 14 másodperc hátrány, 3. Castrillo (spanyol, Movistar) 1:42 perc h., …72. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 21:27 p h.

Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 15:47:00 óra, 2. Lipowitz 35 mp h., 3. Martinez (francia, Bahrain-Victorious) 2:23 p h., …77. Valter 54:43 p h.