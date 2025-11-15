Szűcs Tamás: Végre megéreztük, milyen nyerni

Az első félidőben is nagy fölényben futballozott a Szélesi Zoltán irányította korosztályos együttes Feröer ellen, ám a rivális masszív védekezését nem sikerült feltörni, mi több, helyzetet is csak a hajrában tudott kialakítani. Szünet után a csereként pályára lépő Lisztes Krisztián nagyszerű fejes góllal megszerezte a vezetést, és nemcsak a korábbi fölény maradt meg, hanem jöttek a lehetőségek, valamint Szűcs Tamás és Bodnár Gergő átlövése után a gólok is.

„Az első félidőben nehezen tudtuk megbontani az ellenfél védekezését, a feröeri játékosok nyilván tisztában voltak vele, az egyetlen esélyük, ha zártak maradnak, és abból próbálnak építkezni – mondta lapunknak a csapat kapitánya, a második találat szerzője, Szűcs Tamás. – Működött a feröeriek zárt védekezése, ugyanakkor már ebben az időszakban is nyomást helyeztünk rájuk. A szünetben kicsit feszült is voltam, amiért nem jöttek a helyzetek, megbeszéltük, ráteszünk még egy lapáttal, és ahogy fáradt, valamint hátrányban kinyílt az ellenfél, sorra következtek a lehetőségek. Az utolsó harminc percben minden tekintetben rendben voltunk, elégedett vagyok a teljesítményünkkel, örülök, hogy egy év után újra győztünk."

Való igaz, a csütörtöki sikert megelőzően legutóbb tavaly november 14-én nyert az U21-es válogatott (Ciprust verte meg 1–0-ra), azóta nyolc találkozóból négyet elvesztett, négyszer döntetlent játszott, és bár helytálló az a megállapítás is, miszerint az Eb-selejtezős csoportjában még nyeretlen, talán lehet úgy is fogalmazni, három döntetlen után veretlenül, jó formában várja a keddi, Horvátország elleni fellépést.

„Végre megéreztük, milyen nyerni, a Feröer elleni győzelem a hangulat miatt is fontos volt, ráadásul így magabiztosan kezdhetjük majd a horvátok elleni mérkőzést – folytatta a debreceniek 20 éves középpályása. – Az előző két selejtezőn, Ukrajna és Törökország ellen is volt esélyünk a sikerre, ha azon az úton megyünk tovább, legyőzhetjük Horvátországot! Fontos lesz, hogy megnyerjük a meccs egyes szakaszait, azaz, amikor támad az ellenfél, jól kell védekezni, nem szabad gólt kapni, elöl pedig élni kell a lehetőségeinkkel.”