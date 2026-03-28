Pécsi Ármin: Liverpoolban minden téren tudok fejlődni

Nem sikerült a főpróba, azonban az Izrael ellen mutatott második félidő bizakodásra adhat okot az U21-es válogatott keddi, Ukrajna elleni Európa-bajnoki selejtezője előtt. Csütörtök este Felcsúton, a Pancho Arénában lejátszotta idei első meccsét a korosztályos válogatott, változást jelentett az előző esztendőhöz képest, hogy a kispadról már nem Szélesi Zoltán (aki időközben az Újpest vezetőedzője lett) adta a labdarúgóknak az utasításokat, hanem Németh Antal. Az 51 esztendős szakembernek kevés ideje jutott a kerettagokkal való közös munkára, bár az is igaz, közülük többekkel más korosztályoknál már dolgozott együtt.

„Az első félidő nagyjából mehet a kukába, a másodikban viszont már tetszett, hogy türelmesebben járattuk a labdát, amikor egy kicsit »összehúztuk« az ellenfelet, tudtunk a széleken támadásokat vezetni, voltak mélységi beindulások – fogalmazott lapunknak a lefújást követően Németh Antal. – Ha mindezt kicsit szervezettebbé tesszük, még jobb lett volna, hiszen a gólpasszzónát még keveset támadtuk, kevés beadásunk volt, azt várom, hogy a tizenhatos előtt stabilabbak legyünk.”

Az ősszel látott csapathoz képest változást jelentett, hogy az időközben a válogatott keretébe meghívott Szűcs Tamás helyett immár Tuboly Máté viselte a kapitányi karszalagot, a DAC középpályása láthatóan élvezte a szerepkört, jól mozgatta a csapatot. Biztos pontot jelentett a kapuban Pécsi Ármin, aki az ellenfél ziccerig kijátszott góljáról nem tehetett, ugyanakkor több remek védést is bemutatott a számára ismerős közegnek számító Pancho Arénában.

„A második félidő van meg bennem élénkebben, akkor helyzeteket alakítottunk ki, megvolt a lehetőségünk akár a mérkőzés megfordítására is – mondta a Liverpool 21 éves kapusa. – Az első játékrész kicsit az ismerkedésről szólt, sokat volt nálunk a labda, azonban nem nagyon jutottunk át vele az ellenfél térfelére. Sajnos volt néhány olyan labdavesztésünk, amelyből veszélyes támadásokat vezettek az izraeliek, és az egyikből be is találtak. Akkor kicsit szellősebb volt a csapatunk, nagy terület nyílt az ellenfél előtt, és bár próbáltam menni a labdáért, nem értem el. Fontosnak tartom, hogy megnézzük, mi működött, és mi nem, s persze az utóbbin javítsunk, hogy az Ukrajna elleni mérkőzésen ne fordulhasson elő. Noha ez nem Eb-selejtező volt, a stáb valamennyi tagja és mi, játékosok nyerni akartunk, sajnáljuk, hogy nem jött össze. A heti munka, amit Liverpoolban végzek, pozitív hatással van rám, minden téren tudok fejlődni, próbálok minél több tudást magamba szívni. Jól érzem magam, fizikailag is tudtam előrelépni, és ilyenkor, amikor megkapom a lehetőséget, próbálom megmutatni, hogy tudok segíteni a csapatnak. Az a célunk, hogy a selejtezősorozatból hátralévő mérkőzéseket megnyerjük, éppen ezért úgy megyünk majd fel a pályára kedden, hogy legyőzzük Ukrajnát.”

Az U21-es válogatott kedden Ukrajna ellen játszik Eb-selejtezőt 16.30-tól az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ, H-CSOPORT

Március 31., kedd

16.30: Magyarország–Ukrajna (Tv: M4 Sport)

17.30: Horvátország–Törökország

A H-csoport állása: 1. Törökország 11 pont (5 mérkőzés), 2. Horvátország 10 (4), 3. Ukrajna 5 (5), 4. MAGYARORSZÁG 3 (4), 5. Litvánia 2 (6)