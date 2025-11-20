Ivica Olic: Nálunk a fiatalok többet feszegetik a határaikat
Furcsa meccs volt: az U21-es válogatott a legerősebb Európa-bajnoki selejtezős csoportriválisnak tartott Horvátország ellen az első félidőben nyomozta a labdát, egygólos hátrányba került, a fordulás után azonban uralta a játékot, labdabirtoklási fölényre tett szert és sokkal több helyzetet alakított ki ellenfelénél – mégis 2–0-s vereséget szenvedett szerda este az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.
„Az első félidőben a srácok fejében az lehetett, hogy kioltsák az ellenfél erősségeit, ám sajnos túlzottan tiszteltük a horvátokat, a támadójátékunk pedig gyámoltalan volt – értékelte lapunknak a látottakat Szélesi Zoltán szövetségi edző. – Nyilván ilyenkor az edző mindent megpróbál a szünetben, igyekeztem cserékkel lendíteni a csapaton, és ez bevált. Nem vagyok halk típus, el is ment a hangom a mérkőzés végére, mivel mindvégig buzdítottam a srácokat, támogattam őket, próbáltam jelezni a hibákat. Az első félidő a horvátoké, a második a miénk volt, azonban hiába dolgoztunk ki helyzeteket, a szerzett gólok számában nem mutatkozott meg a fölényünk. Adja magát a kérdés, mi kell az eredményességhez: ehhez jó képességekre és döntéshozatalra van szükség, de ezen a legnehezebb változtatni. A meccs után megkérdeztem a játékosaimtól, milyen különbséget véltek felfedezni a két félidő között: a másodikban fizikailag is bírtuk és a párharcokban erősebbek voltunk, nem engedtük az ellenfelet átrohanni rajtunk. Ekkor tapasztaltam azt a hőfokot, amelyen égnünk kell a mérkőzéseken, ez kell jellemeznie a csapatot. Ha ilyen vérmérséklettel, bajtársiassággal, hittel, bátorsággal és egységesen tudunk futballozni, felvesszük a versenyt az erős ellenfelekkel is. A srácoknak azon kell dolgozni nap mint nap, hogy ez legyen az alap.”
A horvátok U21-es válogatottjának felkészítéséért a korábbi német bajnok és kétszeres Német Kupa-győztes Ivica Olic felel. Lapunk a találkozó után az ő véleményét is kikérte a mérkőzésről.
„Az első félidőt teljesen uraltuk, kézben tartottuk a játékot, csak azt sajnálom, hogy nem használtuk ki a további lehetőségeinket, az egygólos különbséggel meccsben tartottuk az ellenfelet – mondta a Nemzeti Sportnak a korábbi 104-szeres válogatott támadó. – A második félidő előtt a hazaiak mestere alighanem elmondta a játékosainak, hogy amit addig mutattak, édes kevés, viszont a szünet után úgy futballoztak, mint akik tisztában vannak azzal, hogy talán ez az utolsó esélyük, hogy a tabella élmezőnyében zárjanak. A két cserével meglepett minket a magyar válogatott, kissé idegesek lettünk, és volt néhány pillanat, amikor nyomást gyakorolt ránk, nyílt lett a mérkőzés. Másképp is alakulhatott volna a találkozó, több helyzetet dolgoztak ki a hazaiak, de a kapusunk állta a sarat. Csak gratulálni tudok a csapatomnak, mert a győzelemmel elértük a célunkat, négy selejtezőn tíz pontot szereztünk. Ha így folytatjuk, meggyőződésem, hogy megnyerjük a csoportot.”
A korábbi Hertha-, Hamburg-, Bayern München-, Wolfsburg-, illetve CSZKA Moszkva-csatárt megkérdeztük, együtteséből hányan juthatnak el a felnőttválogatottba.
„A csapatkapitányunk, Luka Vuskovic három napja még az A-válogatottal készült. Noha ezúttal nagy segítségünkre volt, ő már oda tartozik, és ebből az U21-es keretből néhányan biztosan ott lesznek a jövő évi világbajnokságon is. A célunk, hogy egy generációból legalább két-három játékost feljebb vigyünk – ez az elsődleges feladatunk, mindig ez áll a munkánk középpontjában. Több mint hat évet dolgoztam a felnőttválogatott stábtagjaként, mindig örültünk, ha egy tehetség került a látókörünkbe, pláne ha csatlakozott hozzánk. Kiváló kapcsolatban vagyok Zlatko Dalic szövetségi kapitánnyal, folyamatosan egyeztetünk a fiatalokról. Mind a ketten örülünk, ha valaki szintet lép, ennek rendelünk alá mindent, de természetesen az is cél, hogy az első helyen végezzünk.”
Mivel a médiafolyosón a mérkőzés után csak villáminterjúk készítésére van lehetőség, zárásként arról kérdeztük, szerinte mitől van sokkal több, nemzetközi viszonylatban is versenyképes játékosa Horvátországnak, mint a futballra rengeteget áldozó Magyarországnak.
„Az utóbbi években a magyar szövetség és a kormány sokat tett a labdarúgásért: fejlesztette az infrastruktúrát, edzőközpontokat, stadionokat épített. A támogatás üdvözlendő, ugyanakkor meglep, hogy ilyen kevés játékos került ki a rendszerből – többnek kellene, ez nyilvánvaló. Nem tudom, mi áll ennek a hátterében, nem tudom az okát. Azt viszont tudom, hogy nekünk, horvátoknak a labdarúgás a vérünkben van. Nálunk a gyerekeknek álmaik, példaképeik vannak, mindig többet és többet akarnak: többet feszegetik a határaikat, többet küzdenek, többet edzenek. A tehetség nálunk előbb-utóbb utat tör magának – néha egészen a csúcsig –, és ennek köszönhetjük, hogy most is ilyen erős csapatunk van. Vannak remek játékosaink, mint Luka Modric, Ivan Perisic vagy Andrej Kramaric, a többiek pedig még viszonylag fiatalok – és folyamatosan érkeznek az újabb tehetségek a válogatottba.”
|Decemberben kap ellenfeleket az U19-es válogatott az elitkörre
Szerencsével, de egyáltalán nem érdemtelenül végzett a magyar U19-es válogatott a 2. helyen csoportjában, és jutott tovább a 2026-os Európa-bajnokság selejtezőjének elitkörébe. Mint ismert, Kemenes Szabolcs szövetségi edző irányításával az együttes kedd este 2–1-re kikapott a csoportot megnyerő francia válogatottól, s mivel az egymás elleni eredményt, a gólkülönbséget és a több szerzett gólt tekintve is egyezett a mutatója a bolgár válogatottéval, a versenykiírás értelmében a kapott sárga lapok száma döntött a második helyről, egyben a továbbjutásról. Nos, e tekintetben a magyar válogatott jobban állt, mint a bolgár, így Németh Hunorék ünnepelhették a továbbjutást a fagyos estén, majd vették az irányt boldogan haza, mivel a hétvégén már a keret valamennyi tagját mérkőzés várja.
Az elitkör sorsolására december 10-én kerül sor. A mérkőzések pontos időpontját egyelőre nem tudni, az viszont biztos, hogy 2026 tavaszán rendezik a találkozókat, a 24 csapatból hét jut ki a walesi Európa-bajnokságra, amely június 28-án kezdődik és július 11-ig tart. Sok idő tehát nem marad a pihenésre, ám mint az Kemenes Szabolcs mérkőzés utáni nyilatkozatából kiderült, számít a továbbjutást kiharcoló labdarúgókra.
„A legnagyobb boldogság, hogy tavasszal folytatódik a kaland, és a srácok újra bizonyíthatják, hogy miért tagjai a magyar válogatottnak” – mondta az U19-es válogatott szövetségi edzője.
V. GY.
A jó játék ellenére kétgólos vereség Horvátországtól az U21-es Eb-selejtezőn
U21-ES EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
MAGYARORSZÁG–HORVÁTORSZÁG 0–2 (0–1)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 800 néző. Vezette: Joey Kooij (Dyon Fikkert, Murat Kücükerbir) – hollandok
MAGYARORSZÁG: Pécsi – Farkas B., Yaakobishvili A., Fenyő, Markgráf – Tuboly – Molnár Á. (Kovács P., 79.), Horváth K. (Átrok, a szünetben), Szűcs T., Bánáti (Jurek, a szünetben) – Dénes V. (Vajda B., 69.). Szövetségi edző: Szélesi Zoltán
HORVÁTORSZÁG: Silic – Barisic, Vuskovic, Prpic, Hrgovic – Jagusic, Katic (Pavic, 84.), Zvonarek (Tunjic, 76.) – Krivak (Hodak, 64.), Grgic, Soticek (Topic, 76.). Szövetségi edző: Ivica Olic
Gólszerző: Grgic (17.), Tunjic (90.)
Az állás:
1. Törökország 11 pont
2. Horvátország 10 pont
3. Ukrajna 4 pont
4. MAGYARORSZÁG 3 pont
5. Litvánia 1 pont