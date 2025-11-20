Ivica Olic: Nálunk a fiatalok többet feszegetik a határaikat

Furcsa meccs volt: az U21-es válogatott a legerősebb Európa-bajnoki selejtezős csoportriválisnak tartott Horvátország ellen az első félidőben nyomozta a labdát, egygólos hátrányba került, a fordulás után azonban uralta a játékot, labdabirtoklási fölényre tett szert és sokkal több helyzetet alakított ki ellenfelénél – mégis 2–0-s vereséget szenvedett szerda este az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Szélesi Zoltán szerint a magyar U21-es játékosoknak bátrabbnak kell lenniük (Fotó: Kovács Péter)

„Az első félidőben a srácok fejében az lehetett, hogy kioltsák az ellenfél erősségeit, ám sajnos túlzottan tiszteltük a horvátokat, a támadójátékunk pedig gyámoltalan volt – értékelte lapunknak a látottakat Szélesi Zoltán szövetségi edző. – Nyilván ilyenkor az edző mindent megpróbál a szünetben, igyekeztem cserékkel lendíteni a csapaton, és ez bevált. Nem vagyok halk típus, el is ment a hangom a mérkőzés végére, mivel mindvégig buzdítottam a srácokat, támogattam őket, próbáltam jelezni a hibákat. Az első félidő a horvátoké, a második a miénk volt, azonban hiába dolgoztunk ki helyzeteket, a szerzett gólok számában nem mutatkozott meg a fölényünk. Adja magát a kérdés, mi kell az eredményességhez: ehhez jó képességekre és döntéshozatalra van szükség, de ezen a legnehezebb változtatni. A meccs után megkérdeztem a játékosaimtól, milyen különbséget véltek felfedezni a két félidő között: a másodikban fizikailag is bírtuk és a párharcokban erősebbek voltunk, nem engedtük az ellenfelet átrohanni rajtunk. Ekkor tapasztaltam azt a hőfokot, amelyen égnünk kell a mérkőzéseken, ez kell jellemeznie a csapatot. Ha ilyen vérmérséklettel, bajtársiassággal, hittel, bátorsággal és egységesen tudunk futballozni, felvesszük a versenyt az erős ellenfelekkel is. A srácoknak azon kell dolgozni nap mint nap, hogy ez legyen az alap.”

A horvátok U21-es válogatottjának felkészítéséért a korábbi német bajnok és kétszeres Német Kupa-győztes Ivica Olic felel. Lapunk a találkozó után az ő véleményét is kikérte a mérkőzésről.

„Az első félidőt teljesen uraltuk, kézben tartottuk a játékot, csak azt sajnálom, hogy nem használtuk ki a további lehetőségeinket, az egygólos különbséggel meccsben tartottuk az ellenfelet – mondta a Nemzeti Sportnak a korábbi 104-szeres válogatott támadó. – A második félidő előtt a hazaiak mestere alighanem elmondta a játékosainak, hogy amit addig mutattak, édes kevés, viszont a szünet után úgy futballoztak, mint akik tisztában vannak azzal, hogy talán ez az utolsó esélyük, hogy a tabella élmezőnyében zárjanak. A két cserével meglepett minket a magyar válogatott, kissé idegesek lettünk, és volt néhány pillanat, amikor nyomást gyakorolt ránk, nyílt lett a mérkőzés. Másképp is alakulhatott volna a találkozó, több helyzetet dolgoztak ki a hazaiak, de a kapusunk állta a sarat. Csak gratulálni tudok a csapatomnak, mert a győzelemmel elértük a célunkat, négy selejtezőn tíz pontot szereztünk. Ha így folytatjuk, meggyőződésem, hogy megnyerjük a csoportot.”

A korábbi Hertha-, Hamburg-, Bayern München-, Wolfsburg-, illetve CSZKA Moszkva-csatárt megkérdeztük, együtteséből hányan juthatnak el a felnőttválogatottba.

„A csapatkapitányunk, Luka Vuskovic három napja még az A-válogatottal készült. Noha ezúttal nagy segítségünkre volt, ő már oda tartozik, és ebből az U21-es keretből néhányan biztosan ott lesznek a jövő évi világbajnokságon is. A célunk, hogy egy generációból legalább két-három játékost feljebb vigyünk – ez az elsődleges feladatunk, mindig ez áll a munkánk középpontjában. Több mint hat évet dolgoztam a felnőttválogatott stábtagjaként, mindig örültünk, ha egy tehetség került a látókörünkbe, pláne ha csatlakozott hozzánk. Kiváló kapcsolatban vagyok Zlatko Dalic szövetségi kapitánnyal, folyamatosan egyeztetünk a fiatalokról. Mind a ketten örülünk, ha valaki szintet lép, ennek rendelünk alá mindent, de természetesen az is cél, hogy az első helyen végezzünk.”

Mivel a médiafolyosón a mérkőzés után csak villáminterjúk készítésére van lehetőség, zárásként arról kérdeztük, szerinte mitől van sokkal több, nemzetközi viszonylatban is versenyképes játékosa Horvátországnak, mint a futballra rengeteget áldozó Magyarországnak.

„Az utóbbi években a magyar szövetség és a kormány sokat tett a labdarúgásért: fejlesztette az infrastruktúrát, edzőközpontokat, stadionokat épített. A támogatás üdvözlendő, ugyanakkor meglep, hogy ilyen kevés játékos került ki a rendszerből – többnek kellene, ez nyilvánvaló. Nem tudom, mi áll ennek a hátterében, nem tudom az okát. Azt viszont tudom, hogy nekünk, horvátoknak a labdarúgás a vérünkben van. Nálunk a gyerekeknek álmaik, példaképeik vannak, mindig többet és többet akarnak: többet feszegetik a határaikat, többet küzdenek, többet edzenek. A tehetség nálunk előbb-utóbb utat tör magának – néha egészen a csúcsig –, és ennek köszönhetjük, hogy most is ilyen erős csapatunk van. Vannak remek játékosaink, mint Luka Modric, Ivan Perisic vagy Andrej Kramaric, a többiek pedig még viszonylag fiatalok – és folyamatosan érkeznek az újabb tehetségek a válogatottba.”