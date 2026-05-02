Északmacedón ellenfele lesz a Tatabányának az Európa-kupa-döntőben

Az Ohrid az elődöntő első mérkőzését egy héttel ezelőtt 27–26-ra elveszítette a szlovén RK Celje PL otthonában, szombaton pedig 25–24-re nyert a hazai visszavágón, ezért hétméterespárbajban dőlt el a továbbjutás. A szétlövést az északmacedónok nyerték meg 4–3-ra, a szlovén csapatban Bognár Alex egy góllal zárt.

A döntő első meccsét május 23-án vagy 24-én, a visszavágóját egy héttel később rendezik. A keddi sorsoláson derül ki, hogy melyik találkozót játsszák Magyarországon, és melyiket Észak-Macedóniában.

A Tatabánya az első magyar csapat, amely finálét játszhat a harmadik számú európai kupasorozatban, 1996-ban a Szeged, 2024-ben pedig a Ferencváros jutott el az elődöntőig. A korábbi bányászváros együttese a mostani idényben a norvég Naerbö IL és Runar Sandefjord, illetve a svájci HSC Suhr Aarau és a török Nilüfer Belediyespor csapatát, az elődöntőben pedig a bosnyák RK Izvidacot búcsúztatta.