Az MLSZ kinevezte Szélesi Zoltán utódját az U21-es válogatottnál – hivatalos
Az 51 éves, pro licences szakember hosszú évek óta a Magyar Labdarúgó-szövetség kötelékében dolgozik. Németh Antal 2015-ben csatlakozott a szövetséghez edzőként, majd 2020-ban a DAC-nál vállalt munkát. Egy évvel később visszatért az MLSZ-hez, az utánpótlás-válogatottak szakmai vezetőjeként tevékenykedett. 2024 nyarától ismét szövetségi edzőként dolgozott, előbb az U17-es, majd az U18-as válogatottat irányította.
A kinevezés kapcsán Németh Antal hangsúlyozta: nagy megtiszteltetésnek és kihívásnak tartja az U21-es válogatott vezetését. Mint fogalmazott, jól ismeri az aktuális és a következő korosztály játékosait, hiszen az elmúlt években utánpótlás-vezetőként folyamatosan figyelemmel kísérte fejlődésüket. A szakmai stáb elsődleges célja, hogy a jelenlegi Eb-selejtezősorozatot eredményesen zárja a csapat, és a hátralévő négy mérkőzésen minél több pontot gyűjtsön.
Szélesi Zoltán az Újpestről: Nem szabad egyből csodát várni
A szövetségi edző kiemelte azt is, hogy fontos feladatnak tekinti a játékosok egyéni fejlődésének támogatását, és azt, hogy minél több labdarúgó kerülhessen közelebb az A-válogatott keretéhez. A selejtezősorozat lezárását követően már a 2006-os és 2007-es születésű futballisták kerülnek előtérbe, akikből olyan csapat kialakítása a cél, amely a következő Európa-bajnoki kvalifikáció során reális eséllyel harcolhatja ki a részvételt.
A magyar U21-es válogatott az ősszel kezdődő Eb-selejtezők első négy fordulójában három pontot szerzett, és jelenleg csoportja negyedik helyén áll. A csapat legközelebb márciusban lép pályára: 26-án Izrael ellen játszik felkészülési mérkőzést, míg március 31-én Ukrajna ellen hazai környezetben Eb-selejtező vár a válogatottra.
Az MLSZ közlése szerint az U18-as nemzeti csapat irányítását Gerliczki Máté veszi át. A szakember korábban a Kisvárda NB I-es felnőttcsapatának vezetőedzőjeként is dolgozott, azt megelőzően pedig az utánpótlásban szerzett jelentős tapasztalatot.