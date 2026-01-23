Az MLSZ kinevezte Szélesi Zoltán utódját az U21-es válogatottnál – hivatalos

Az 51 éves, pro licences szakember hosszú évek óta a Magyar Labdarúgó-szövetség kötelékében dolgozik. Németh Antal 2015-ben csatlakozott a szövetséghez edzőként, majd 2020-ban a DAC-nál vállalt munkát. Egy évvel később visszatért az MLSZ-hez, az utánpótlás-válogatottak szakmai vezetőjeként tevékenykedett. 2024 nyarától ismét szövetségi edzőként dolgozott, előbb az U17-es, majd az U18-as válogatottat irányította.

A kinevezés kapcsán Németh Antal hangsúlyozta: nagy megtiszteltetésnek és kihívásnak tartja az U21-es válogatott vezetését. Mint fogalmazott, jól ismeri az aktuális és a következő korosztály játékosait, hiszen az elmúlt években utánpótlás-vezetőként folyamatosan figyelemmel kísérte fejlődésüket. A szakmai stáb elsődleges célja, hogy a jelenlegi Eb-selejtezősorozatot eredményesen zárja a csapat, és a hátralévő négy mérkőzésen minél több pontot gyűjtsön.