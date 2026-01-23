Nemzeti Sportrádió

Az MLSZ kinevezte Szélesi Zoltán utódját az U21-es válogatottnál – hivatalos

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.23. 13:08
null
Németh Antal régóta dolgozik a szövetségnél (Fotó: MLSZ)
Címkék
szövetségi edző magyar U21-es labdarúgó-válogatott Németh Antal
Változás történt a magyar U21-es labdarúgó-válogatott élén: Szélesi Zoltán távozását követően Németh Antal veszi át a csapat irányítását – jelentette be a Magyar Labdarúgó-szövetség pénteken.

Az 51 éves, pro licences szakember hosszú évek óta a Magyar Labdarúgó-szövetség kötelékében dolgozik. Németh Antal 2015-ben csatlakozott a szövetséghez edzőként, majd 2020-ban a DAC-nál vállalt munkát. Egy évvel később visszatért az MLSZ-hez, az utánpótlás-válogatottak szakmai vezetőjeként tevékenykedett. 2024 nyarától ismét szövetségi edzőként dolgozott, előbb az U17-es, majd az U18-as válogatottat irányította.

A kinevezés kapcsán Németh Antal hangsúlyozta: nagy megtiszteltetésnek és kihívásnak tartja az U21-es válogatott vezetését. Mint fogalmazott, jól ismeri az aktuális és a következő korosztály játékosait, hiszen az elmúlt években utánpótlás-vezetőként folyamatosan figyelemmel kísérte fejlődésüket. A szakmai stáb elsődleges célja, hogy a jelenlegi Eb-selejtezősorozatot eredményesen zárja a csapat, és a hátralévő négy mérkőzésen minél több pontot gyűjtsön.

Labdarúgó NB I
4 órája

Szélesi Zoltán az Újpestről: Nem szabad egyből csodát várni

„Ha a szervezettségen tudunk változtatni, ha meglesz a kellő agresszivitás, ha javul a támadójátékunk és a helyzetkihasználásunk, az már mind siker.”

A szövetségi edző kiemelte azt is, hogy fontos feladatnak tekinti a játékosok egyéni fejlődésének támogatását, és azt, hogy minél több labdarúgó kerülhessen közelebb az A-válogatott keretéhez. A selejtezősorozat lezárását követően már a 2006-os és 2007-es születésű futballisták kerülnek előtérbe, akikből olyan csapat kialakítása a cél, amely a következő Európa-bajnoki kvalifikáció során reális eséllyel harcolhatja ki a részvételt.

A magyar U21-es válogatott az ősszel kezdődő Eb-selejtezők első négy fordulójában három pontot szerzett, és jelenleg csoportja negyedik helyén áll. A csapat legközelebb márciusban lép pályára: 26-án Izrael ellen játszik felkészülési mérkőzést, míg március 31-én Ukrajna ellen hazai környezetben Eb-selejtező vár a válogatottra.

Az MLSZ közlése szerint az U18-as nemzeti csapat irányítását Gerliczki Máté veszi át. A szakember korábban a Kisvárda NB I-es felnőttcsapatának vezetőedzőjeként is dolgozott, azt megelőzően pedig az utánpótlásban szerzett jelentős tapasztalatot.

 

szövetségi edző magyar U21-es labdarúgó-válogatott Németh Antal
Legfrissebb hírek

Ivica Olic: Nálunk a fiatalok többet feszegetik a határaikat

Magyar válogatott
2025.11.20. 12:04

Szűcs Tamás: Végre megéreztük, milyen nyerni

Magyar válogatott
2025.11.15. 07:03

Szélesi Zoltán: Vigyázni kell Lisztes Krisztiánra, hiszen a magyar futball értéke

Magyar válogatott
2025.11.13. 09:49

Szélesi Zoltán: A következő két mérkőzés „beárazza” a válogatottat

Magyar válogatott
2025.10.08. 12:34

Nem sikerült nyernie Litvániában az U21-es válogatottnak az Eb-selejtező nyitányán

Magyar válogatott
2025.09.09. 19:59

Nem fest jól az U21-es válogatott idei mérlege az őszi korosztályváltás óta

Magyar válogatott
2025.06.10. 12:05

Nem csak a felnőttválogatottal képes kibabrálni Albánia – kikapott U21-es nemzeti csapatunk

Magyar válogatott
2025.06.05. 21:25

Az albánok elleni összecsapáson már eredménykényszerben az U21

Magyar válogatott
2025.06.05. 08:38
Ezek is érdekelhetik