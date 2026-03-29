Egy csatár védelmében – Thury Gábor jegyzete

A PUSKÁS ARÉNÁBAN 1–0-s hazai győzelemmel végződő Magyarország–Szlovénia válogatott labdarúgó-mérkőzés számos tanulsággal szolgált. Marco Rossi szövetségi kapitány 4–2–3–1-es felállásban küldte pályára a magyar együttest, nem zárható ki, hogy a Nemzetek Ligájában a tétmérkőzéseken ezzel a rendszerrel veszik fel a küzdelmet Szoboszlai Dominikék. Figyelemre méltó, hogy a cserék – leszámítva Redzic Damirt – valamennyien honi csapatban lépnek pályára, egyúttal velük bővülhet a taktikai repertoár, így a szakvezető lehetőségei is. Ez az átmeneti időszakban több mint biztató.

Pozitív az összkép, elmúlt az írek okozta sokk, ám van néhány részlet, ami nem feltétlenül futballistáinktól vagy éppen Marco Rossitól függ. A válogatott két alapembere, Szobosz­lai Dominik és Sallai Roland klubjában többször nem a megszokott helyén játszik. Utóbbi esetén pontosabb a megfogalmazás, ha azt mondjuk, a jobb oldali védő posztján ő az első számú jelölt a Galatasarayban, Okan Buruk vezetőedző a 65-szörös válogatottnak álmodta meg ezt a szerepkört. Szobosz­lai esetében annyival egyszerűbb a helyzet, hogy ő a Liverpoolban saját posztján is pályára lép, nem csak jobb oldali védőként. Mivel a nemzeti együttesben legutóbb 62. alkalommal játszó csapatkapitány szerepköre kevésbé kötött, a játékán nem látszik, hogy Liverpoolból jobbhátvédként érkezik, a válogatottban pedig játékmesterként fut ki a kezdőkörbe.

Sallai Roland esete más: nagyon leegyszerűsítve a Galatában a gól elhárításán dolgozik, a nemzeti együttesben a gólért. Homlok­egyenesen ellentétes feladatok, nem csoda, ha el-elbizonytalanodott egy-egy támadás során. Nem a gyönyörű perdítéséről beszélek, mert az még be is mehetett volna, ám amikor Bárány Donát helyzete után kihagyta a lehetőségét, az tőle szokatlan volt. Mondjuk úgy, nem összpontosított megfelelően. Volt még egy pazar csavarása a kapura, Igor Vekic bravúrral védte. Az M4 Sport szakértője, Bozsik Péter is a feladatkörök különbözőségével magyarázta a Sallaitól szokatlan helyzetkihasználást. Marco Rossi azt emelte ki, ügyesen került helyzetbe, hozzátéve, kedden Görögország ellen legalább két gólt rúgna ilyen szituációkból.

Meggyőződésem, hogy rúg is.

