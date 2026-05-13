Távolabbi célokért – Thury Gábor jegyzete

2026.05.13. 00:16
Jó lenne most azt írni, válogatottunk elkezdi a közvetlen felkészülést a nyári labdarúgó-világbajnokságra, ám Marco Rossi együttese csak távolabbi célok megvalósításáért küzdhet. A szövetségi kapitány 29 tagú kerettel – öten először kaptak meghívót a legjobbak közé – vág neki a Finnország és Kazahsztán elleni június 5-i, illetve 9-i hazai felkészülési mérkőzésnek.

Bekerült az Alkmaar csatára, a 19 éves, 198 centi magas Kovács Ben­degúz, aki már a holland élvonalban és a Konferencialigában is bemutatkozott, nem mellékesen klasszikus középcsatár, márpedig Varga Barnabást leszámítva ilyen típusú labdarúgóból nem dúskálunk a honi mezőnyben. Biztos, hogy pályára lép az ETO középső védője, a 22 éves Csinger Márk, ő távlatokban Willi Orbán utóda lehet. A Győr kiváló szereplésének két alapembere, Csinger Márk és Vitális Milán mellett a harmadik, Tóth Rajmund is meghívást kapott, némileg meglepő, hogy Nikitscher Tamás, aki éppen Marco Rossinál lett válogatott, most – fogalmazzunk úgy – kikerülni látszik. Erre mondta a szövetségi kapitány, hogy nem hívhat meg százötven középpályást. Ugyanakkor amiatt jobban fáj a feje, hogy a Fradiból Bournemouthba szerződött Tóth Alex a válogatott két tavaszi meccsén, Szlovénia és Görögország ellen több játékpercet kapott, mint Premier League-csapatában… Szappanos Péter, a Puskás Akadémiából Újpestre készülő kétszeres válogatott kapus vagy a finnek, vagy kazahok ellen búcsúzik a nemzeti együttestől, s arra is választ kaptunk, hogy a Ferencváros középső védőjét, Mariano Gómezt ugyan honosították, ám nincsenek meg a feltételei, hogy címeres mezben láthassuk.

Vonatkoztassunk el a konkrét személyektől. A válogatott az ősszel a Nemzetek Ligája B-ligájában játszik Ukrajna, Grúzia és Észak-Írország ellen. Cél az A-ligába visszakerülés. Nekünk, magyaroknak a Nemzetek Ligája kulcsfontosságú küzdőtér, mert a jó szereplés jelentősen hozzájárult az Európa-bajnoki részvételeinkhez.

Végezetül egy személyes megjegyzés: magam Kovács Bendegúz és Csinger Márk már középtávú beépítését tartanám roppant fontosnak, ám biztos vagyok benne, hogy az aprólékosan felépített játékrendszeréhez a szövetségi kapitány megtalálja a megfelelő labdarúgókat.

Már csupán azért is, mert Marco Rossinak éppen ez az egyik erénye.

