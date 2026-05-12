Gyász és ünnep – Somogyi Zsolt jegyzete

Érzelmi hullámvasút – így jellemzik Hansi Flick hétvégéjét. A német szakember, a Barcelona vezetőedzője vasárnap reggel tudta meg, hogy elveszítette édesapját, majd néhány órával később az ősi rivális Real Madrid elleni 2–0-s győzelemmel másodszor is bajnoki címre vezette a katalán együttest – létezhet ennél nagyobb véglet? A mélységes gyász, a fájdalom után elképesztő szeretetreakció ölelte körbe az edzőt: a meccs előtti gyászszünetben az egész stadion őt ünnepelte, a siker után a játékosai a levegőbe dobálták, miközben minden bizonnyal eszébe jutott, mindezt az apja is büszkén figyelte volna. A futballélet ilyen: a 65 éves edző a találkozó után arról beszélt, hezitált, közölje-e a gyászhírt a csapattal a csúcsrangadó előtt, de végül úgy döntött, családtagokként tekint játékosaira, munkatársaira, így megosztotta a hírt.

„Csodálatos emberek, sohasem felejtem el nekik, milyen nagyszerűen reagáltak” – mondta később Hansi Flick. A mérkőzés maga nem volt igazán drámai: egyértelműen látható volt, melyik a jobb, szervezettebb, mentálisan frissebb csapat. A sokáig önmagát kereső, de Katalóniában magára találó Marcus Rashford káprázatos góljával szerzett vezetést, a Ferran Torres gólját megelőző támadáshoz pedig a klub korábbi ikonjai, Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta is elismerően csettinthetett, a csapatra oly jellemző összjáték végén növelte előnyét a gránátvörös-kék együttes. A saját térfelén helyezkedett az összes madridi játékos, mégsem voltak képesek reagálni a házigazda összjátékára, lenyűgöző támadás volt Dani Olmo ragyogó gólpasszával. Jude Bellingham lekönyöklése egyértelműen tizenegyest ért volna, de az a szituáció is csak azt mutatta, a VAR-rendszert a La Ligában sem alkalmazzák tökéletesen – más kérdés, hogy súlyos hibába esne a Real, ha túl sokat foglalkozna ezzel az esettel. A Federico Valverde sérülésével, hiányzásával véget érő öltözői csetepaté súlyos belső feszültségről árulkodik, Kylian Mbappé az idényben remekül teljesített, de személye mégis megosztja a madridi szurkolókat, és a feltűnést örökké kereső Vinícius Jr. olyan halovány volt vasárnap este, mint egy jelentéktelen szürke futballista. Joggal ünnepel tehát Barcelona, Hansi Flick két Bundes­liga-aranyérem után immár kétszeres spanyol bajnok – korszakos edző.

Még ha erről a mostani győzelemről szívet tépő emlékei lesznek is.