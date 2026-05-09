Nemzeti Sportrádió

Vesztes nem volt – Bodnár Zalán jegyzete

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
2026.05.09. 22:48
Címkék
jegyzet Magyar Kupa Zalaegerszeg NS-vélemény Ferencváros

Azt mondta a labdarúgó Mol Magyar Kupa-döntőre készült hivatalos műsorfüzetben Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa, hogy „Akár tizenegyesek is dönthetnek”, Nuno Camposnak, a ZTE portugál vezetőedzőjének nyilatkozatából pedig ezt a mondatot emelték ki címnek a szerkesztők: „A döntőket nem játsszák, hanem megnyerik.” 

Nos, a Fradi-kapus jövendölése is kis híján megvalósult, kilenc perc hiányzott csak hozzá, hogy a szétlövésben dőljön el a kupa sorsa, az egerszegi szakvezető igazsága viszont maradéktalanul érvényesült. Merthogy olyan futballt hozott ez a 120 percnyi (plusz az apró) játék a Puskás Arénában, amelyben kevesebb volt a szépség, a kellem, az ötletes, látványos megoldás és jóval több a küzdelem, a harc, időnként – mondhatni – a szenvedés. Tényleg az látszott mindkét csapat játékán: csak valahogy nyerjük meg! Akárhogy. Ahogy a döntőket szokás. A zalaegerszegieken egy idő után az érződött, hogy ez a „valahogy” lehetne tizenegyesek révén is, elvégre ott már ötven-ötven százalék az esély, és jóval nagyobb szerepet kap a szerencse. A Fradin az látszott, hogy ezt azért nem akarja megvárni, viszont még tizenegyesből sem tudtak a kapuba találni a zöld-fehérek a hosszabbítás első felében, amikor Bamidele Yusuf megkapta a nagy lehetőséget arra, hogy hőssé váljon. A nigériai csatár helyett a Fradi belga védője, Toon Raemaekers lett a nyerő ember, és a 111. percben szerzett gólja után vágyott még csak igazán a ZTE rá, hogy a tizenegyesek döntsenek, legalább azt harcolja ki valahogy, de arra már nem került sor. 

A Fradi megszerezte a 25. Magyar Kupa-győzelmét.

Eltekintve attól, hogy a játék ezúttal nem volt szemkápráztató, a 86. Magyar Kupa-döntőnek is megvolt az izgalma és a drámaisága, ráadásul a körítés feledtetni tudta azt is, ami a pályán zajlik. Még mindig szokni kell, újra és újra rácsodálkozni, hogy a Puskás Aréna 2019-es felépülése óta a kupadöntő immár nálunk is igazi ünnep. A nemzeti stadionban ezúttal is csaknem ötvenezer néző szurkolt, fantasztikus atmoszférát teremtve, olyat, amilyen a nagy futballnemzeteknél megszokott, így igazán vesztese nem is lehetett ennek a mérkőzésnek. 

S hogy az egyik becsípődésemmel jöjjek: a magam részéről üdvözlöm az MLSZ azon döntését is, hogy a szokásos késői időpont helyett 18 órakor kezdődött a mérkőzés, így a gyerekek is többen mehettek ki a stadionba, illetve nézhették meg a kupadöntőt a tévében.

Kapcsolódó tartalom

Gundel-Takács tizenegyest védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

A Ferencváros 25. alkalommal nyerte meg a Magyar Kupát – hosszabbításban egy góllal múlta felül a Zalaegerszeget.

Kubatov Gábor: A Fradiban az ezüstérem nem jelent semmit

Toon Raemaekers elsőre azt hitte, a lelátón köt ki a lövése. Robbie Keane-t nem érdekli a kihagyott tizenegyes. Nuno Campos a jövőjéről is beszélt.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

jegyzet Magyar Kupa Zalaegerszeg NS-vélemény Ferencváros
Legfrissebb hírek

Kubatov Gábor: A Fradiban az ezüstérem nem jelent semmit

Labdarúgó NB I
3 órája

Gundel-Takács tizenegyest védett, de Raemaekers a Fradi javára döntötte el a kupadöntőt

Labdarúgó NB I
4 órája

MK-döntő: Rommens ismét kezd a Fradiban, brazilokkal támad a ZTE

Labdarúgó NB I
8 órája

A ZTE hét éve nem látott sorozatot produkálna a Fradi ellen

Labdarúgó NB I
14 órája

Mindent, semmit, egyet – Deák Zsigmond jegyzete

Labdarúgó NB I
17 órája

Joao Victor: Ha lesz lehetőségem eldönteni a meccset, élek majd vele

Labdarúgó NB I
17 órája

Toon Raemaekers karrierje első trófeájáért küzd a Ferencvárossal

Labdarúgó NB I
17 órája

„A szakosztályok működése stabil és biztosított” – az FTC reagált a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatra

Labdarúgó NB I
2026.05.08. 20:23
Ezek is érdekelhetik