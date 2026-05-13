A Valencia is bejutott a négyes döntőbe a férfi kosárlabda Euroligában
A tét a négyes döntő utolsó helye volt az Olympiakosz, a Real Madrid és a címvédő Fenerbahce mellé.
Érdekesség, hogy ebben a párharcban az első négy meccs mindegyikén az idegenben játszó csapat győzött. Az utolsó meccsen a spanyolok játszhattak hazai pályán. A sorozat éppen az ötödik meccsen tört meg: a Valencia 17 pontos győzelmet aratott, így készülhet a négyes döntőre, amelyben az elődöntőben a Real Madrid lesz az ellenfele.
KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 81–64 (14–10, 21–13, 21–27, 25–14)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–2 a Valencia javára
A négyes döntő programja
Elődöntő (május 22.)
Olympaikosz (görög)–Fenerbahce (török)
Valencia (spanyol)–Real Madrid (spanyol)
Döntő: május 24.