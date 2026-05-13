A Valencia is bejutott a négyes döntőbe a férfi kosárlabda Euroligában

A tét a négyes döntő utolsó helye volt az Olympiakosz, a Real Madrid és a címvédő Fenerbahce mellé.

Érdekesség, hogy ebben a párharcban az első négy meccs mindegyikén az idegenben játszó csapat győzött. Az utolsó meccsen a spanyolok játszhattak hazai pályán. A sorozat éppen az ötödik meccsen tört meg: a Valencia 17 pontos győzelmet aratott, így készülhet a négyes döntőre, amelyben az elődöntőben a Real Madrid lesz az ellenfele.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EUROLIGA

RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 81–64 (14–10, 21–13, 21–27, 25–14)

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–2 a Valencia javára

A négyes döntő programja

Elődöntő (május 22.)

Olympaikosz (görög)–Fenerbahce (török)

Valencia (spanyol)–Real Madrid (spanyol)

Döntő: május 24.