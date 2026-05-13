Nemzeti Sportrádió

A Valencia is bejutott a négyes döntőbe a férfi kosárlabda Euroligában

R. P.R. P.
2026.05.13. 23:45
null
Valenciai öröm (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valencia férfi kosárlabda Euroliga Panathinaikosz
A férfi kosárlabda Euroliga negyeddöntőjének 5. mérkőzésén a Valencia 81–64-re legyőzte a Panathinaikoszt, ezzel negyedikként bejutott a négyes döntőbe.

 

A tét a négyes döntő utolsó helye volt az Olympiakosz, a Real Madrid és a címvédő Fenerbahce mellé.

Érdekesség, hogy ebben a párharcban az első négy meccs mindegyikén az idegenben játszó csapat győzött. Az utolsó meccsen a spanyolok játszhattak hazai pályán. A sorozat éppen az ötödik meccsen tört meg: a Valencia 17 pontos győzelmet aratott, így készülhet a négyes döntőre, amelyben az elődöntőben a Real Madrid lesz az ellenfele.

KOSÁRLABDA
FÉRFI EUROLIGA
RÁJÁTSZÁS, NEGYEDDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Pamesa Valencia (spanyol)–Panathinaikosz (görög) 81–64 (14–10, 21–13, 21–27, 25–14)
Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–2 a Valencia javára

A négyes döntő programja
Elődöntő (május 22.)
Olympaikosz (görög)–Fenerbahce (török)
Valencia (spanyol)–Real Madrid (spanyol)
Döntő: május 24.

 

Valencia férfi kosárlabda Euroliga Panathinaikosz
Legfrissebb hírek

Euroliga: továbbjutott a Fenerbahce, ötödik meccsre kényszerül a Panathinaikosz

Kosárlabda
2026.05.08. 22:21

Euroliga: idegenbeli győzelemmel a négyes döntőben a Real Madrid

Kosárlabda
2026.05.07. 22:18

Életben tartotta elődöntős reményeit a Valencia és a Kaunas is a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.05.06. 22:50

Varga Barnabásék nem használták ki a hosszú emberelőnyt, de így is növelték előnyüket a tabella élén

Légiósok
2026.05.03. 22:10

A Real Madrid hetedszer nyerte meg a Puskás–Suzuki-kupát

Minden más foci
2026.05.03. 22:00

Valenciai győzelemmel hangolt az Arsenal elleni BL-visszavágóra a tartalékos Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.05.02. 18:16

Férfi kosár Euroliga: másodszor is legyőzte a Hapoelt a Real Madrid

Kosárlabda
2026.05.01. 23:05

Puskás–Suzuki-kupa: A Honvéd legyőzte a Panathinaikoszt

Minden más foci
2026.05.01. 19:32
Ezek is érdekelhetik