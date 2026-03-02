Nemzeti Sportrádió

NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Videoton FC Fehérvár

GAJDÁCS PÁLGAJDÁCS PÁL
2026.03.02. 19:49
A Videoton sorozatban negyedik győzelmére készül (Fotó: vidi.hu, archív)
A labdarúgó NB II 20. fordulójának záró mérkőzésén a 14. helyezett Békéscsaba a tizenegyedik Videotont fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
20. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–1 (0–0) – ÉLŐ
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 706 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Vígh-Tarsonyi Gergő, Horváth Zoltán)
BÉKÉSCSABA: Póser – Major (Papp Á., 67.), Kuzma, Kelemen D., Kotula – Pintér (Daru, 67.), Zsolnai (Viczián, 75.), Mikló – Nagy R. (Szabó B., 40.) – Borsos, Ésik (Igricz, 67.). Vezetőedző: Csató Sándor
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR: Nagy G. – Virágh, Kocsis G., Spandler – Simut, Somogyi Á., Murka, Zsótér – Bedi, Varga R. (Zimonyi, 69.) – Németh D. (Haraszti, 69.) Vezetőedző: Pető Tamás 

Gólszerző: Németh D. (58.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjünk kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a tavaszi szezonban jól szereplő két csapat egymással. 


 

 

