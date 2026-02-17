Női labdarúgó-vb-selejtező: tucatnyi légiós az első magyar keretben

A magyar szövetség honlapjának keddi beszámolója szerint a játékosok egy hét múlva találkoznak Telkiben. Az első fordulóban március 3-án 19 órától Andorra vendégei lesznek, a második körben pedig Azerbajdzsánt fogadják március 7-én 14.30-tól a felcsúti Pancho Arénában.

A csoport negyedik tagja Észak-Macedónia. Mivel a magyar válogatott a Nemzetek Ligája C-osztályában szerepel, a világbajnokságra csak úgy tud kijutni, ha megnyeri a selejtezőcsoportját, majd a jövő őszi rájátszást is sikerrel zárja.

Szarvas Alexandra szövetségi kapitány elmondta, hogy a kiváló formában játszó, a csapatban kulcsszerepet betöltő Szabó Viktóriának nemrég súlyosan megsérült a térde, ezért nem számíthatnak rá. A jelenlegi keretbe egy újoncot hívott az MTK-s Pataki Georgina személyében, Bíró Barbara pedig hosszú kihagyás után csatlakozhat ismét a társaihoz.

A téli átigazolási időszakban a kerettagok közül Csiki Anna a Tottenham Hotspurtől az olasz bajnokságot vezető AS Romához került kölcsönbe. Lauren Brzykcy a svéd Pitea IF-től az angol másodosztályú Bristol Citybe igazolt, Pápai Emőke a Bundesligán belül váltott klubot, és új csapatában, az 1. FC Nürnbergben már gólt is szerzett. Pulins Brigitta az SCR Altachtól a Grasshoppershez szerződött, Csányi Diána pedig a St. Pöltentől visszatért a Ferencvároshoz.

A KERET

Kapusok: Bíró Barbara (ETO FC), Lauren Brzykcy (Bristol City – Anglia), Terestyényi Anna (Újpest FC)

Mezőnyjátékosok: Csányi Diána (Ferencváros), Csiki Anna (AS Roma – Olaszország), Csiszár Henrietta (Internazionale – Olaszország), Fördős Beatrix (1. FC Nürnberg – Németország), Kaján Zsanett (Parma – Olaszország), Kovács Laura (ETO FC), Mayer Zsófia (Puskás Akadémia), Nagy Fanni (SKN St. Pölten – Ausztria), Nagy Vanessza (Ferencváros), Nagy Viktória (Ferencváros), Nagy Virág (OH Leuven – Belgium), Németh Hanna (Werder Bremen – Németország), Palakovics Laura (Puskás Akadémia), Pápai Emőke (1. FC Nürnberg – Németország), Pulins Brigitta (Grasshoppers – Svájc), Pusztai Sára (OH Leuven – Belgium), Savanya Csilla (ETO FC), Süle Dóra (ETO FC), Pataki Georgina (MTK Budapest), Vincze Borbála (FC Zürich – Svájc)

A magyar válogatott mérkőzései

Március 3., kedd

19.00: Andorra–Magyarország

Március 7., szombat

14.30: Magyarország–Azerbajdzsán, Felcsút