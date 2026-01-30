Benfica-igazgató: Az előző meccsen megmutattuk, hogy nincs számunkra lehetetlen; José Mourinho tömören reagált

Aligha írhatott volna izgalmasabb forgatókönyvet az élet: a José Mourinho irányította Benfica a Real Madrid elleni 4–2-es győzelemmel kvalifikálta magát a Bajnokok Ligája rájátszásába – Anatolij Trubin kapus szó szerint az utolsó pillanatban szerezte a továbbjutást jelentő találatot –, amelyben ismét összekerült a két csapat.

A sorsolásra szinte azonnal reagált a portugál klub igazgatója, Mário Branco, aki kijelentette: nem a „sasok” párharc esélyesei, de a közelmúlt megmutatta, hogy leírni sem szabad őket.

„Teljesen mindegy, hogy az Intert vagy a Real Madridot kaptuk volna, pontosan tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz. A Real Madrid hatalmas klub, a legtöbbszörös Bajnokok Ligája-győztes. Ezúttal másmilyen szituációban találkozunk, az egyenes kieséses szakasz következik, két mérkőzésen dől el a párharc. Azt szerdán is láttuk, hogy a Benfica számára nincsen lehetetlen, hozzá vagyunk szokva a csodálatos futballestékhez, és be akarunk jutni a nyolcaddöntőbe. A Real az mindig a Real, nem lehet velük jobb vagy kevésbé jó pillanatban játszani – fogalmazott a sportvezető az A Bolának nyilatkozva, s egy gondolat erejéig visszatért a szerdai mérkőzésre is. – Jó volt az időzítésünk, a többi meccs befejeződött, tudtuk, hogy gólt kell szereznünk, és az is fontos volt, hogy ne kapjunk, némi szerencsével ugyan, de összejött. José Mourinho úgy érti a Bajnokok Ligáját, mint kevesen a szakmájában, ott akarunk lenni a legjobb tizenhat közt, és a Sportinggal vagy a Manchester Cityvel akarunk játszani.”

A Benfica korábban a Real Madriddal spanyol bajnoki cmet, Spanyol Kupát és Spanyol Szuperkupát nyerő vezetőedzője, José Mourinho a maga furcsa stílusában reagált a sorsolásra. „Az élet megy tovább” – fogalmazott tömören Instagram-oldalán.

A BAJNOKOK LIGÁJA RÁJÁTSZÁSÁNAK PÁROSÍTÁSAI

Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz)

Galatasaray (török)–Juventus (olasz)

Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német)

FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol)

Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia)

Qarabag (azeri)–Newcastle (angol)

Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol)

Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz)

* Az elsőként feltüntetett csapat kezdi hazai pályán a párharcot