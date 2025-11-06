Nemzeti Sportrádió

Szombaton katonai tiszteletadás mellett helyezik örök nyugalomra Jenei Imrét Nagyváradon

K. Zs.K. Zs.
2025.11.06. 18:35
null
Jenei Imre (Fotó: Getty Images)
Szombaton katonai tiszteletadás mellett helyezik örök nyugalomra Jenei Imrét a nagyváradi Rulikowski temetőben – adta hírül a Bihari Napló a Steaua (FCSB) közleményére hivatkozva. Mint ismert, a november ötödikén elhunyt legendás edző 1986-ban a bukaresti klubbal elhódította a Bajnokcsapatok Európa-kupáját.

Az edzői pályafutása során a román és a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó Jenei Imre temetése a bukaresti klub hivatalos közleménye szerint november 8-án helyi idő szerint 14 órakor lesz.

„Jenei Imre halála hatalmas űrt hagyott maga után a Steaua családjában, de nem csak ott. (...) Dandártábornokként katonai tiszteletadással búcsúztatjuk. Mindig emlékezni fogunk kedves mosolyára, nyugodt hangjára és arra, hogy számára a becsület mindig fontosabb volt, mint a győzelem. Isten nyugtassa békében!” – idéz a közleményből a Bihari Napló, hozzátéve, hogy Jenei Imre azért részesülhet katonai temetésben, mert 2017 márciusában Klaus Iohannis akkori államfő a Románia Csillaga érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki „a román futball sikeréhez való hozzájárulásáért”. A román törvények szerint az ilyen kitüntetésben részesülő személyek katonai tiszteletadással temethetők el.

A Bihar FC még szerda este írta meg közösségi felületein, hogy Jenei Imre koporsója november 7-én, pénteken 16 és 19 óra között lesz felravatalozva a Bodola Gyula Stadionban.

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) döntése értelmében Jenei Imre emlékére egyperces gyászszünetet tartanak minden mérkőzés előtt a következő fordulóban a román első, a másod- és a harmadosztályban egyaránt.

Kapcsolódó tartalom

Gyász: elhunyt Jenei Imre, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya

A szakember 1986-ban BEK-győzelemig vezette a Steaua Bucuresti-et, dolgozott Székesfehérváron és szaktanácsadóként Debrecenben is.

„Professzionalizmus, elegancia, tisztelet” – így emlékeznek a klubok Jenei Imrére

„Jellemével, nyugalmával és bölcsességével játékosok és edzők egész generációit inspirálta.”

Köszönünk mindent, Imi úr! – román és magyar válogatott játékosok búcsúznak Jenei Imrétől

Csábi József, Kiprich József, Kovács Kálmán, Limperger Zsolt, valamint Georghe Hagi, Gavril Balint és Marius Lacatus is megemlékezett egykori mesteréről.

Bölöni László Jenei Imréről: Nem akarta szabályozni minden percünket, de nem is kellett

„Egymással mindig magyarul beszéltünk, hosszú beszélgetéseink, vitáink voltak.”

 

