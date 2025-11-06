Szombaton katonai tiszteletadás mellett helyezik örök nyugalomra Jenei Imrét Nagyváradon

Az edzői pályafutása során a román és a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó Jenei Imre temetése a bukaresti klub hivatalos közleménye szerint november 8-án helyi idő szerint 14 órakor lesz.

„Jenei Imre halála hatalmas űrt hagyott maga után a Steaua családjában, de nem csak ott. (...) Dandártábornokként katonai tiszteletadással búcsúztatjuk. Mindig emlékezni fogunk kedves mosolyára, nyugodt hangjára és arra, hogy számára a becsület mindig fontosabb volt, mint a győzelem. Isten nyugtassa békében!” – idéz a közleményből a Bihari Napló, hozzátéve, hogy Jenei Imre azért részesülhet katonai temetésben, mert 2017 márciusában Klaus Iohannis akkori államfő a Románia Csillaga érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki „a román futball sikeréhez való hozzájárulásáért”. A román törvények szerint az ilyen kitüntetésben részesülő személyek katonai tiszteletadással temethetők el.

A Bihar FC még szerda este írta meg közösségi felületein, hogy Jenei Imre koporsója november 7-én, pénteken 16 és 19 óra között lesz felravatalozva a Bodola Gyula Stadionban.

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) döntése értelmében Jenei Imre emlékére egyperces gyászszünetet tartanak minden mérkőzés előtt a következő fordulóban a román első, a másod- és a harmadosztályban egyaránt.