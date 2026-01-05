Nemzeti Sportrádió

Svédország: menesztették Csongvaiék edzőjét

2026.01.05. 09:15
Mikkjal Thomassen az ETO elleni Konferencialiga-selejtezőn (Fotó: Getty Images)
Címkék
Mikkjal Thomassen Svédország Csongvai Áron AIK Solna Allsvenskan
Mivel a 2025-ös bajnoki évben a hetedik helyen végzett, így lemaradt az európai kupaszereplésről Svédország egyik legeredményesebb klubja, a Csongvai Áront is foglalkoztató AIK Solna, a klub vezetősége úgy döntött, szerződést bont Mikkjal Thomassen vezetőedzővel.

A csalódást keltő tavalyi bajnoki hetedik hely után, az új bajnoki idény rajtja előtt elváltak az AIK Solna és Mikkjal Thomassen vezetőedző útjai – közölte honlapján a svéd klub. A 2025-ös idényt jól kezdte a Csongvai Áront is foglalkoztató csapat, amely öt fordulóval a bajnokság vége előtt még a tabella harmadik helyén állt, ám utolsó hét találkozójából csupán egyet tudott megnyerni, s végül lecsúszott az európai kupaindulásra jogosító helyekről, ez pedig a feröeri mester állásába került. A solnaiak a Konferencialiga selejtezőjében is búcsúzni kényszerültek, épp egy magyar csapat, az ETO FC ellen, amely 3–2-es összesítéssel ejtette ki őket.

„Azért döntöttünk az edzőváltás mellett, mert úgy gondoljuk, hogy egy új vezetővel a csapat jobban tud teljesíteni az elkövetkezendő években” – szólt a klubigazgató, Fredrik Söderberg indoklása.

A 2025-ös évben Csongvai Áron a svéd bajnokságban huszonnyolc mérkőzésen két gólt szerzett és két gólpasszt adott, áprilisban a Norrköping, októberben a Hammarby kapujába talált be.

 

Ezek is érdekelhetik