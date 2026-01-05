„Nálunk mindig csak a legjobbak jöhetnek szóba”
– Egymás után negyedszer ad otthont a budapesti Operaház a gálának. A különleges helyszín minden speciális adottságával sikerült-e már élnie?
– Igen, most már igen. Az Operában és az Operával dolgozni kivételes lehetőség és felelősség. A hely szelleme kötelez: egy próbán, egy bejáráson is úgy kell viselkedni, vezetni, utasítani, ahogyan azt megkívánja a legszebb magyar előadóművészeti tér aurája. Mára már értem a műszaki lehetőségeket, azt is, amit lehet, azt is, amit nem. Kiváló szakemberei vannak az Operának, nagy élmény látni a felelősségteljes, könnyed és megoldásorientált munkájukat. A Sportgála közönsége élményt és látványt kíván, és az Opera alkalmas arra, hogy ezt mint helyszín nyújtsa neki.
– Hogyan állt össze a díjátadók sorát megszakító művészeti produkciók idei koncepciója?
– Csak a legjobbak jöhetnek mindig szóba mint fellépők. A magyar sport legjobbjai világsztárok, a saját sportágukban sokszor a világ legjobbjai is. Akik ünneplik őket a színpadon, azok is csak a legjobbak lehetnek a maguk műfajában. Most is így lesz: a legjobb zenészek, a legjobb artisták, a legjobb táncosok a maguk műfajában. És az is fontos, hogy csak olyan produkció készülhet a Sportgálára, ami csak egyszer, csak itt valósulhat meg. Se előtte, se utána így nem látható.
– Egyik évben sincs hiány híres művészekből a gálán. Kik lesznek idén a legnevesebb előadók?
– A világszerte koncerttermeket és arénákat megtöltő zongorista, Péter Bence. A magyar rocktörténet legismertebb dobosai: Fejes Tamás a Tankcsapdából, Szentmihályi Gábor – nem mellesleg az 1964-ben olimpiai bajnok futballkapus, Szentmihályi Antal fia – az Első Emeletből, Kiss Endi a Hooligansból, Pálmai Zoltán a Beatricéből és Ganxsta Zolee a Sex Actionból. Együtt és külön is dobolnak majd, nagy show lesz. A Kossuth-díjas Lakatos Mónika és a Romengo. A világ cirkuszfesztiváljain sokszorosan díjazott brazil artista, Daniela. A Pénzügyőr Zenekar. Táncosok és háttérzenekar, a show band. Csaknem száz fellépőnk lesz idén.
– A Halftime Show hazájában, Amerikában lesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. A gálán is lesz olyan produkció, amit ebbe a kategóriába sorolhatunk?
– Tíz díjat adunk át, a közepén muszáj egyszer megszakítani, mert a nézőknek kell egy kis kiengedés. A Halftime Show-knál mindig az a kihívás, hogy simán át tudj bele menni és ki tudj belőle jönni. Hiszen kevés idő van szerelni, és ezt a feladatot megoldani nem könnyű. Egy gálának az eleje a ráhangolás, a fináléja a slusszpoén, a Halftime Show pedig a „húúúú” élmény. Remélem, ilyenek leszünk.
– Úgy tudjuk, a 2026-os budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő fontos tematikai elem lesz az idei Sportgálán. Miben nyilvánul ez meg?
– Az egyik legnagyobb sportesemény jön Budapestre 2026-ban, ezt az is érti, aki nem követi a futballt. Elhívtuk azokat a magyarokat, akik valaha szerepet vállaltak a Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) és/vagy annak jogutódja, a Bajnokok Ligája (BL) döntőjében: sportolóként, edzőként, játékvezetőként. Nem kevesen vannak, érdekes módon. Megmutatjuk azokat is közülük, akik már nem lehetnek velünk: Puskást Ferencet, Kocsis Sándort, Czibor Zoltánt, Kubala Lászlót, Csernai Pált, Guttmann Bélát és másokat. Show-elem lesz és közben büszke emlékezés.
Új páros az Operaház színpadán
– Mindkét műsorvezető először kap szerepet, és azt is újdonság, hogy egyikük nem a sport világából érkezik, hanem népszerű színművésznő. Hogy esett a választás a Gubik Petra, B. Németh Péter párosra?
– Mindkettőjüket régóta ismerem, és sokat dolgoztam velük együtt, hiszek bennük. Nem műsorvezetőket keresünk, hanem házigazdákat. Ez nagy különbség. Érteni kell a színpadot, érteni kell a dinamikáját, a méreteit, tudni kell kezelni a váratlan helyzeteket, ismerni kell a szereplőket, a műsor apró részleteit. Ez bonyolult feladat, kevesen alkalmasak rá. Petrát imádja a színpad, olyan művész, akinek a tehetségéhez és a felkészültségéhez a színpad olyan pluszt ad hozzá, amit nem lehet tanulni, ami a személyiségből jön. A gálán is sugározza majd ezt. Péter humorát, nyugodtságát és stressztűrését nagyra értékelem. Az a jó gála házigazda, aki úgy tudja kezelni az Opera nézőterét és színpadát, mintha az a saját nappalija volna.
– Immár a tizenegyedik alkalom, hogy ön a gála kreatív producere. Nem fogyott még ki az ötletekből?
– Nem. Azt hiszem, hogy képes vagyok a helyén kezelni a saját jó és rossz tulajdonságaimat, és csak a kellő mértékű hiúság van bennem. De abban biztos vagyok, hogy a kreativitás magas szinten van meg bennem.
Negyedszer az Operaházban
Egymás után negyedszer lesz a Sportgála helyszíne a budapesti Operaház, amely átfogó rekonstrukció után 2022-ben újult meg. Az Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulatot fenntartó és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszánsz stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. Az építése 1875-ben kezdődött el és kilenc évig tartott, ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor I. Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánk bán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével.
A másfél évszázados története során sok vihart megélt épületet az évtizedek során többször felújították. Az elmúlt öt évben is nagyszabású, teljes körű gépészeti és elektromos felújításon esett át, az építészeti munkák tekintetben egyebek mellett megújult a teljes üzemi terület, a közönségforgalmi mosdók, továbbá megvalósult a tetőhéjazat komplett cseréje is. A Dalszínház és a Hajós utca felőli karzatlépcsőház is megújult, az előbbi orsóterébe liftet helyeztek, ezáltal részben akadálymentessé vált az épület. Az 5. emeleti jelmeztár helyén létrejött egy multifunkciós terem is, amely különböző előadásoknak, rendezvényeknek, kiállításoknak adhat helyet.
Átalakították a zenekari árkot is akusztikai és ergonómiai okokból: a nézőtér első két sorának visszabontásával egyszerre bővült az árok mérete, másrészt visszaálltak a tér eredeti, Ybl által megtervezett arányai, továbbá kívülről is újjászületett az épület. Az átfogó rekonstrukció után megújuló Operaház ötnapos fesztivállal nyílt meg 2022-ben, a március 12-i nyitó gálán Áder János akkori és Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is jelen volt.
Tudta?
Az életműdíjat leszámítva és természetesen a parasportokat is ide véve az idei Nemzeti Sport Gálán kilenc kategóriában adnak át díjat, ezeknek így 27 jelöltje van még versenyben a szavazás január 12-i, a gála kezdetén történő lezárásáig. Nézzük, mely sportágak képviseltetik magukat az idén!
A legtöbb jelölt az úszósportból és az atlétikából érkezett, mindkét sportágból öten-öten vannak versenyben a díjakért. Az úszók közül Kós Hubertet két díjra is jelölték, az Év férfi sportolója és az Év sportpillanata cím is az övé lehet. Edzője, Bob Bowman is jelölt, és az egyéni sportágak csapatversenyeiben a három között van a nyílt vízi úszóváltó, a fogyatékos női sportolóknál pedig Gyurkó Alexandra.
Az atlétikát leginkább a parasportolók képviselik, a nőknél ott van Ekler Luca (képünkön) és Gál Nikolett, a férfiaknál Mezei Gergő és Mihálovits Tamás, mindketten szervátültetettek.
Az Év sportpillanatára Molnár Attila futását jelölték a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben. Az úszást és az atlétikát követik a kajak-kenusok (4), és többen képviselik a tekvandót (3), az asztaliteniszt (2), a vízilabdát (2) is. Van továbbá egy-egy jelölt a kézilabdából, a vívásból, a jégkorongból és a labdarúgásból, a hófutásból és a (para)triatlonból.