„Nálunk mindig csak a legjobbak jöhetnek szóba”

– Egymás után negyedszer ad otthont a budapesti Operaház a gálának. A különleges helyszín minden speciális adottságával sikerült-e már élnie?

– Igen, most már igen. Az Operában és az Operával dolgozni kivételes lehetőség és felelősség. A hely szelleme kötelez: egy próbán, egy bejáráson is úgy kell viselkedni, vezetni, utasítani, ahogyan azt megkívánja a legszebb magyar előadóművészeti tér aurája. Mára már értem a műszaki lehetőségeket, azt is, amit lehet, azt is, amit nem. Kiváló szakemberei vannak az Operának, nagy élmény látni a felelősségteljes, könnyed és megoldásorientált munkájukat. A Sportgála közönsége élményt és látványt kíván, és az Opera alkalmas arra, hogy ezt mint helyszín nyújtsa neki.

– Hogyan állt össze a díjátadók sorát megszakító művészeti produkciók idei koncepciója?

– Csak a legjobbak jöhetnek mindig szóba mint fellépők. A magyar sport legjobbjai világsztárok, a saját sportágukban sokszor a világ legjobbjai is. Akik ünneplik őket a színpadon, azok is csak a legjobbak lehetnek a maguk műfajában. Most is így lesz: a legjobb zenészek, a legjobb artisták, a legjobb táncosok a maguk műfajában. És az is fontos, hogy csak olyan produkció készülhet a Sportgálára, ami csak egyszer, csak itt valósulhat meg. Se előtte, se utána így nem látható.

– Egyik évben sincs hiány híres művészekből a gálán. Kik lesznek idén a legnevesebb előadók?

– A világszerte koncerttermeket és arénákat megtöltő zongorista, Péter Bence. A magyar rocktörténet legismertebb dobosai: Fejes Tamás a Tankcsapdából, Szentmihályi Gábor – nem mellesleg az 1964-ben olimpiai bajnok futballkapus, Szentmihályi Antal fia – az Első Emeletből, Kiss Endi a Hooli­gansból, Pálmai Zoltán a Beatricéből és Ganxsta Zolee a Sex Actionból. Együtt és külön is dobolnak majd, nagy show lesz. A Kossuth-díjas Lakatos Mónika és a Romengo. A világ cirkuszfesztiváljain sokszorosan díjazott brazil artista, Daniela. A Pénzügyőr Zenekar. Táncosok és háttérzenekar, a show band. Csaknem száz fellépőnk lesz idén.

– A Halftime Show hazájában, Amerikában lesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. A gálán is lesz olyan produkció, amit ebbe a kategóriába sorolhatunk?

– Tíz díjat adunk át, a közepén muszáj egyszer megszakítani, mert a nézőknek kell egy kis kiengedés. A Halftime Show-knál mindig az a kihívás, hogy simán át tudj bele menni és ki tudj belőle jönni. Hiszen kevés idő van szerelni, és ezt a feladatot megoldani nem könnyű. Egy gálának az eleje a ráhangolás, a fináléja a slusszpoén, a Halftime Show pedig a „húúúú” élmény. Remélem, ilyenek leszünk.

– Úgy tudjuk, a 2026-os budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő fontos tematikai elem lesz az idei Sportgálán. Miben nyilvánul ez meg?

– Az egyik legnagyobb sportesemény jön Budapestre 2026-ban, ezt az is érti, aki nem követi a futballt. Elhívtuk azokat a magyarokat, akik valaha szerepet vállaltak a Bajnokcsapatok Európa-kupája (BEK) és/vagy annak jogutódja, a Bajnokok Ligája (BL) döntőjében: sportolóként, edzőként, játékvezetőként. Nem kevesen vannak, érdekes módon. Megmutatjuk azokat is közülük, akik már nem lehetnek velünk: Puskást Ferencet, Kocsis Sándort, Czibor Zoltánt, Kubala Lászlót, Csernai Pált, Guttmann Bélát és másokat. Show-elem lesz és közben büszke emlékezés.