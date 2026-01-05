Nemzeti Sportrádió

Djokovics kilép az általa alapított érdekvédelmi szervezetből

Vágólapra másolva!
2026.01.05. 10:21
Novak Djokovics (Fotó: Getty Images)
Címkék
PTPA Novak Djokovics Vasek Pospisil
Novak Djokovics vasárnap bejelentette, hogy kilép az általa is alapított érdekvédelmi szervezetből, a Profi Teniszezők Szövetségéből (PTPA), mert nem elégedett a csoport átláthatóságával és irányításával.

A volt világelső, 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics 2020-ban, Vasek Pospisillel hozta létre a PTPA-t azzal a céllal, hogy erősítse a játékosok képviseletét a sportágon belül, ám most úgy határozott: kilép a szervezetből.

„Büszke vagyok arra a jövőképre, amelyet Vasek és én az alapításkor felvázoltunk: erősebb, függetlenebb hangot akartunk biztosítani a játékosoknak – fogalmazott a szerb sztár. – De világossá vált számomra, hogy az általam képviselt értékek már nem egyeznek a szervezet jelenlegi irányával.”

Djokovics hozzátette: a jövőben a teniszre és a családjára fog összpontosítani és olyan módon segíti a sportágat, amely tükrözi az elveit és a feddhetetlenségét. A PTPA közleményben reagált, hangsúlyozva: a játékosok azért hozták létre a testületet, hogy erősebb legyen a hangjuk, és nyitottak bármilyen probléma megoldására.

„A PTPA-t játékosok irányítják és nyílt kommunikációval, közös döntéshozatallal működik. Mindig készen állunk arra, hogy megbeszéljük a problémákat” – írta a PTPA.

A PTPA tavaly márciusban jogi lépéseket tett többek között az ATP, a WTA és a Nemzetközi Tenisz Szövetség ellen, azzal vádolva őket, hogy nem segítik a játékosok versenyeztetését. Szeptemberben a négy Grand Slam-torna szervezői is bekerültek a vádlottak közé, mondván, ők sem tesznek meg mindent a teniszezők jólétéért. Djokovics a procedúra elindításakor kijelentette, hogy nem ért minden ponttal egyet.

 

PTPA Novak Djokovics Vasek Pospisil
Legfrissebb hírek

Novak Djokovics Adelaide-ben tér vissza

Tenisz
2025.12.16. 10:24

Marozsán és Bondár is rontott a tenisz-világranglistán, Alcaraz újra az élen

Tenisz
2025.11.10. 10:04

Djokovics megnyerte pályafutása 101. trófeáját Athénban

Tenisz
2025.11.08. 19:58

Athéni tenisztorna: Djokovics bejutott a 144. döntőjébe

Tenisz
2025.11.07. 20:08

Hatalmas meglepetés, Novak Djokovics a világranglista 204. helyezettjétől kapott ki

Tenisz
2025.10.11. 13:32

Djokovics nyerte a Grand Slam-győztesek csatáját Sanghajban

Tenisz
2025.10.03. 16:18

„Már nem csak a kupákért teniszezem” – a visszatéréséről beszélt Novak Djokovics

Tenisz
2025.10.02. 18:28

24 millió forintért vették meg Andy Murray egyik ütőjét

Tenisz
2025.09.24. 15:37
Ezek is érdekelhetik