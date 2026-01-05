Kristina Jörgensen távozik a Győri Audi ETO-tól – hivatalos

A dán irányító lehetséges távozásáról már korábban is írtunk, hétfőn pedig a győriek hivatalosan is bejelentették, hogy az idény végeztével Jörgensen elhagyja a csapatot. A korábbi sajtóhírek alapján a játékos visszatérhet volt csapatához, a francia Metzhez.

„Hivatalossá vált, hogy Kristina Jörgensen két idény után távozik a Győri Audi ETO KC csapatától, mivel a klub és a játékos nem hosszabbítja meg a 2026 nyarán lejáró szerződést, a felek nem hívják le a plusz egyéves opciót” – olvasható az ETO hivatalos közösségi oldalán.

A 27 éves, olimpiai és világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki második helyezett játékos 2024 nyarán érkezett az ETO-hoz. Első győri idényének jelentős része ráment a beilleszkedésre, az elmúlt évad második felében aztán már jobban meg tudta mutatni a kisalföldi csapatban is a képességeit – csapatával Bajnokok Ligája-győzelemnek és magyar bajnoki címnek örülhetett.

„Kristina személyében kiváló játékosról, példamutató sportolóról és nagyszerű emberről van szó, azonban az egyeztetések során olyan jövőbeli elképzelések körvonalazódtak, amelyek alapján az tűnt a legjobb megoldásnak, ha Kristina más csapatban bontogathatja tovább szárnyait. Köszönjük a klubért tett erőfeszítéseit, és sok sikert kívánunk további pályafutásához, de addig is az idény hátralévő részében közösen küzdünk a céljaink eléréséért” – erről Fata Edina, a Győri ETO Kft. ügyvezetője beszélt a klub hivatalos honlapjának.

„Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a klubban ezért a két fantasztikus évért, rengeteget kaptam ettől a közösségtől. A legnagyszerűbb élményekben volt részem az ETO-nál, és életre szóló barátságokat kötöttem. Egyelőre azonban nem búcsúzom, mert izgatottan várom, hogy a következő hat hónapban együtt küzdjünk a trófeákért, és felejthetetlenné tegyük ezt az időszakot” – mondta Jörgensen a klubhonlapnak.