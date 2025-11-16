Nemzeti Sportrádió

Hallgrímsson: Magyarország jobban játszott, de vesztére húzta az időt

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.11.16. 18:16
Heimir Hallgrímsson az eredménnyel (Fotó: Getty Images)
Az írek 3– 2-es győzelmével végződő budapesti vb-selejtezőt követő sajtótájékoztatón a vendégek szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson másodiknak értékelt.

 

„Ezt a meccset talán ahhoz tudnám hasonlítani, amit Izlanddal vívtam még a 2016-os Eb-n, Ausztria ellen játszottunk. A magyarok ma jobban játszottak a meccs nagy részében, mi küzdöttünk, szenvedtünk, de a végén a kockázatvállalásunkat siker koronázta” – kezdte értékelését a mieink elleni 3–2-es győzelmet követően Heimir Hallgrímsson, az írek izlandi szövetségi kapitánya.

„Általában nem szoktam külön játékosokat kiemelni, de Parrottot nem lehet nem kiemelni. Sérülés után tért vissza és hihetetlen teljesítményt nyújtott az elmúlt két meccsen szerzett öt góljával. Ahogy nő a hitünk, egyre gyorsabban reagálunk helyzetekre, és egyre jobban játszunk, ez történt a mai meccsen is" – folytatta a szakember, aki a mérkőzés eleji lassú kezdésről is beszélt.

„Változásokat kellett eszközölnünk a közelmúltban, idő kellett, hogy a csapat ehhez alkalmazkodni tudjon. Ezt a meccset ijedten kezdtük, szögleteket ajándékoztunk a magyaroknak, de korán kaptuk az első gólt, így nagyobb esélyünk volt, hogy visszajöjjünk a meccsbe. A szünetben is azt mondtam a fiúknak, nincs vesztenivalónk. A magyar válogatott a második félidőben vesztére húzta az időt" – mondta Hallgrímsson, majd a jövőről is beszélt.

„A hitünk megvan, Portugália ellen játszottuk a legnagyobb meccsünket, most pedig ezzel a győzelemmel egy újabb lökést kaphatunk. Egyre nagyobb kihívásokkal tud megbirkózni a csapat. Ez egy hosszú út, és köszönetet kell mondanunk mindazoknak, akik segítenek minket ezen az úton. Amikor veszítünk, nem olvasunk el minden sz.rt, amit rólunk írnak, és amikor nyerünk, akkor azt is a helyén kezeljük. Ez a győzelem egy lehetőség az egész ír labdarúgás számára a fejlődéshez. A siker nem az, hogy ezt a meccset megnyertük, hanem a siker maga az utazás. Emlékeznünk kell, hogy honnan indultunk és hova tartunk.” 

A sajtótájékoztató azzal zárult, hogy az ír szövetség egy dedikált válogatott mezzel megköszönte egy, az újságírástól visszavonuló szigetországi kolléga több évtizedes munkáját.  

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)
Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok
MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Styles, 64.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Ötvös, 64.), Szoboszlai, Sallai (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Cullen (J. Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.) – Ogbene (Idah, 53.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson
Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)

     
AZ F-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–KGkP
1. Portugália

6

4

1

1

20–7+1313
2. Írország

6

3

1

2

9–7+210
3. MAGYARORSZÁG

6

2

2

2

11–10+18
4. Örményország

6

1

5

3–19–163

 

 

