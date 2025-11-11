Nemzeti Sportrádió

Dróth Zoltán: Nem én mondtam le a válogatottságot

2025.11.11. 12:44
Dróth Zoltán kikéri magának a bánásmódot (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Dróth Zoltán kedden közzétett nyílt levelében kijelentette: nem ő döntött úgy, hogy nem kíván többé szerepelni a magyar futsalválogatottban.

A veszprémiek 37 éves játékosa azt írta: a spanyol Sergio Mullor kinevezése után leültek beszélgetni, és akkor jelezte a szövetségi kapitánynak, hogy szeretné végigcsinálni az Európa-bajnoki selejtezőt és utána visszavonulni a válogatottságtól.

„Ez volt az egyetlen tervem, amit ő is tudott. Ehhez képest most azt nyilatkozta, hogy én mondtam le a válogatottságot. Ez egyszerűen nem igaz. Nem én mondtam le, hanem nem hívott be a keretbe, és ezt egy videóüzenetben közölte velem” – közölte Dróth Zoltán, aki 167-szer húzhatta magára a címeres mezt.

„Egy játékost, aki évekig mindent megtett a válogatottért, ennél sokkal több tisztelet illetne meg. Nem ez az első eset, hogy valakit így raknak félre, mások is jártak már hasonlóan, és ez egyértelműen mutatja, hogy a szakmai stábnak is van felelőssége abban, ahová most jutottunk” – tette hozzá Dróth. Kiemelte: klubjából, a magyar bajnok Veszprémből egyetlen játékos sem kerettag jelenleg, ami meglátása szerint „elgondolkodtató”.

„Őszintén remélem, hogy az én személyes ügyemet nem vetítik ki a Veszprém játékosaira, mert senkit nem lenne szabad büntetni azért, ami köztem, a kapitány és a szakmai stáb között történt” – zárta levelét Dróth.

A januári, lett-litván-szlovén rendezésű Európa-bajnokságra készülő nemzeti csapat kedden és szerdán felkészülési mérkőzést játszik Litvániával Budapesten, az angyalföldi Sterbinszky Amália Sportcsarnokban.

 

