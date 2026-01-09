Amikor odaérünk – Szeleczki Róbert jegyzete

A FELKÉSZÜLÉSI IDŐSZAK ELEJE döcögősnek tűnhetett, a végére azonban összeállt a magyar férfi vízilabda-válogatott játéka – véleményem szerint jó érzésekkel várhatjuk a szombaton kezdődő belgrádi Európa-bajnokságot.

Az pedig, hogy a jelenlegi formánk mire lehet elég, az talán a középdöntőre körvonalazódik, először lássuk, mit nyújtunk az első csoportkörben alacsonyabban jegyzett ellenfeleink ellen, mennyire leszünk képesek akár tartósan dominálva nyerni – a győzelmek a középdöntőbe magunkkal vitt pontmennyiség szempontjából különösen fontosak az új lebonyolításban. Azt azért kijelenthetjük, amit a pénteki hivatalos sajtótájékoztatóra meghívott szövetségi kapitányok közül is többen megtettek, hogy hat-nyolc csapat is esélyes lehet az aranyra, ők pedig nagyjából egy szinten vannak. A szerbek kapitánya, Uros Sztevanovics – irányításával sorozatban harmadik olimpiai aranyát nyerte meg Szerbia 2024-ben Párizsban – nevesítette is a mieinket ebben a körben, adunk a szavára. Miért is tennénk másként, hiszen még mindig messze Magyarország a csúcstartó 13 Európa-bajnoki aranyéremmel – utánunk éppen a szerbek következnek öttel.

Annyi bizonyos, hogy Spanyolország, Szerbia és Hollandia – valószínűsíthető ellenfeleink a középdöntő E-csoportjában – is nehéz ellenfél lesz. A spanyol válogatott Szingapúrban a csoportkörben, majd a döntőben is jobbnak bizonyult a mieinknél, de ők sem legyőzhetetlenek. De a szerbek (akik házigazdaként 2006-ban és 2016-ban kontinensbajnokok lettek) is így gondolkodhatnak rólunk, a végül aranyéremmel záruló párizsi olimpián kikaptak tőlünk a csoportkörben és Szingapúrban is mi ütöttük el őket a vb-döntőtől. De akkor menjünk át a hídon, amikor odaérünk – a csapat gerince mindenesetre megvan, Varga Zsolt tizenegy szingapúri vb-ezüstérmesnek szavazott újra bizalmat, a csípősérülés miatt a legutóbbi vb-t kihagyó Vogel Soma pedig visszatér a kapuba, ami szintén bizakodásra adhat okot.

Kezdés 15.15-kor a franciák ellen – minden előzetes fejtegetésünkre választ ad az eredményjelző a következő kicsit több mint két hétben.

