Üllői úti alkotó folyamat – Borbola Bence jegyzete

Varga Barnabás téli eladása egyszerre szakmai és identitáskérdés a Ferencvárosnál. Ha valóban 4.5 millió eurót fizet érte az AEK Athén, az üzlet pénzügyi értelemben nehezen kifogásolható, magyar viszonylatban kiemelkedő összeg ez, még egy olyan NB I-es futballistáért is, aki már nemzetközi szinten is bizonyított.

Csakhogy ő több volt egyszerű gólfelelősnél az Üllői úton. Az öltözőben iránytűként, a csapat tartóoszlopaként is pótolhatatlannak tűnik – rövid távon legalábbis biztosan. A kérdés ezért nem pusztán az, hogy a tavasszal ki lövi (fejeli!) majd a gólokat, hanem az is, milyen stratégiával tudja a klub megoldani a pótlását. A Ferencvárosnál komolyan veszik a magyar játékosokra vonatkozó ajánlást: öt magyarnak a pályán kell lennie. Ez önmagában szűkíti a mozgásteret, különösen csatárposzton, ahol eleve szegényebb a hazai merítési lehetőség. A debreceni Bárány Donát neve logikusan vetődik fel, NB I-es szinten stabil, megbízható, gólképes futballista, ugyanakkor nem lenne elvárható tőle, hogy önmagában hozza azt a pluszt, amit Varga Barnabás nyújtott a nemzetközi színtéren. Ráadásul Filipovics Vladan, a csatár menedzsere az M1 aktuális csatornának adott interjújában nem erősítette meg a Ferencváros érdeklődését, hovatovább külföldi úticélt jelölt ki neki, Angliából, Oroszországból és Törökországból már konkrét ajánlatot is kapott.