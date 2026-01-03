Üllői úti alkotó folyamat – Borbola Bence jegyzete

Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás téli eladása egyszerre szakmai és identitáskérdés a Ferencvárosnál. Ha valóban 4.5 millió eurót fizet érte az AEK Athén, az üzlet pénzügyi értelemben nehezen kifogásolható, magyar viszonylatban kiemelkedő összeg ez, még egy olyan NB I-es futballistáért is, aki már nemzetközi szinten is bizonyított.

Csakhogy ő több volt egyszerű gólfelelősnél az Üllői úton. Az öltözőben iránytűként, a csapat tartóoszlopaként is pótolhatatlannak tűnik – rövid távon legalábbis biztosan. A kérdés ezért nem pusztán az, hogy a tavasszal ki lövi (fejeli!) majd a gólokat, hanem az is, milyen stratégiával tudja a klub megoldani a pótlását. A Ferencvárosnál komolyan veszik a magyar játékosokra vonatkozó ajánlást: öt magyarnak a pályán kell lennie. Ez önmagában szűkíti a mozgásteret, különösen csatárposzton, ahol eleve szegényebb a hazai merítési lehetőség. A debreceni Bárány Donát neve logikusan vetődik fel, NB I-es szinten stabil, megbízható, gólképes futballista, ugyanakkor nem lenne elvárható tőle, hogy önmagában hozza azt a pluszt, amit Varga Barnabás nyújtott a nemzetközi színtéren. Ráadásul Filipovics Vladan, a csatár menedzsere az M1 aktuális csatornának adott interjújában nem erősítette meg a Ferencváros érdeklődését, hovatovább külföldi úticélt jelölt ki neki, Angliából, Oroszországból és Törökországból már konkrét ajánlatot is kapott.

A győri Vitális Milán más kategória. Ő középpályásként indirekt megoldás lenne a Fradi számára, megszerzése esetén elöl válna kiadóvá egy hely külföldi futballista számára. Adódik tehát a kérdés: hoz-e a Ferencváros vezérkara jelentős összegért megszerezhető külföldi csatárt? A tapasztalat azt mutatja, az azonnali eredmény eléréséért a klub nem riad vissza a (hazai szinten jelentős) befektetéstől, csakhogy egy drága légiós érkezése újabb dominót döntene, újabb jelentős dilemma megoldására kényszerítheti Robbie Keane vezetőedzőt. 

Könnyen lehet, a végső megoldás nem egyetlen név lesz, hanem egy kompromisszumos rendszer. Egy magyar csatár a rotációhoz, mellé egy nemzetközi szinten is tapasztalt külföldi támadó – és a remény, hogy a gólokat kollektív módon sikerül pótolni. Varga Barnabás távozása mindenesetre rávilágít arra, hogy a magyar bajnok FTC nemcsak elad, hanem folyamatosan újjá is alakítja magát. A kérdés most leginkább az: miként sikerül a mostani változást megoldania a klub vezérkarának.

