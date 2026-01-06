Jászu! – Thury Gábor jegyzete

VISZLÁT, vagy ahogyan a görögök mondják, jászu, Varga Barnabás! A magyar labdarúgó-válogatott csatára a hírek szerint 4.5 millió euróért – cirka 1.7 milliárd forintért – a Ferencvárosból a görög listavezető AEK Athén együttesébe igazolt három és fél évre, a zuhanyhíradó szerint évente több mint egymillió eurós fizetésért. A zöld-fehérek jó üzletet kötöttek, mivel 2023 nyarán 800 ezer euróért vették meg a Pakstól a 26 góljával aktuális gólkirályt, aki az Üllői úton 113 tétmérkőzésen hetven gólt szerzett és 22 gólpasszt adott.

Eberau (Monyorókerék), Mattersburg II, Lafnitz, Gyirmót, Paks, Ferencváros és tegnaptól az AEK, ezek a 31 éves, 28-szoros válogatott csatár pályafutásának állomásai. Az osztrák alsóbb osztályú csapatokat követően finoman fogalmazva sem kapkodtak érte a honi klubok, menedzsere, Paunoch Péter kitartó munkája is kellett, hogy hazatérjen. Ekkor került a képbe a Gyirmót, de igazán akkor ismerhettük meg a nevét, amikor Paksra igazolt, onnantól kezdve a karrierje nyitott könyv. A sors fura fintora, hogy Varga harmincéves kora fölött szerződik neves külföldi csapatba, mint egykor az átkosban a vezetők által az arra érdemesnek tartottak, csak épp az ő esetében az élet hozta így.

De hagyjuk a múltat, tekintsünk a jövőbe! Ha kitölti három és fél éves szerződését – és nem sérül meg –, van rá esély, hogy játsszon a következő vb-selejtezőben. Az Írországtól elszenvedett 3–2-es vereséget és a kiesést követően a csatár érezhette úgy is, kevésbé motivált, nincs benne még egy vb-ciklus, s noha ajánlatoknak nem volt híján, a külföldre igazolás is esetlegesnek tűnhetett. Az események felgyorsuláshoz kellett a Fradi gesztusa is: a klub nem gördített akadályt az Európa-liga-menetelésben oroszlánrészt vállaló támadó átigazolásához.

Esterházy Márton példája lebeghet előtte: noha a korábbi Honvéd-csatár 28 évesen igazolt az AEK-ba, Athénban megújult. Egyrészt mentálisan, mert sztárként ajnározták a sportágat imádó görög szurkolók, másfelől ez pozitívan hatott a teljesítményére. Ha Varga Barnabás hozza a tőle megszokott formát, rá is ez várhat. S ugyan a magyar szurkolók mostantól ritkábban láthatják, a válogatottat illetően egy vágyunk lehet: jászu, azaz viszontlátásra!

