Nemzeti Sportrádió

Szélesi Zoltán: A következő két mérkőzés „beárazza” a válogatottat

Vágólapra másolva!
2025.10.08. 12:34
null
Szélesi Zoltán (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Markgráf Ákos Törökörszág Ukrajna Szélesi Zoltán magyar U21-es labdarúgó-válogatott U21-es Eb-selejtező
Szélesi Zoltán, a magyar U21-es labdarúgó-válogatott szövetségi edzője szerint az ukránok és törökök elleni következő két Európa-bajnoki selejtezőn elért eredmény megmutatja, lehet-e esélye a csapatnak kiharcolni a továbbjutást a csoportból.

A korosztályos együttes szerda délután utazik a szlovéniai Muraszombatba, ahol az ukrán U21-es válogatott ellen játssza második selejtezős összecsapását. Szeptember elején Litvániában a 92. percben kapott góllal 1-1-es döntetlennel kezdték a sorozatot a magyarok.

„Mindkét következő ellenfelünk erős, így kimondható, hogy bravúr kell idegenben – hangsúlyozta Szélesi Zoltán szövetségi edző az MTI kérdésére a délelőtti sajtóbeszélgetésen. – Ugyanakkor Ukrajna ellen szeretnénk meglepetést okozni, vagyis nem feltett kézzel utazunk Szlovéniába. A török futball erősségét felesleges bemutatni, felnőtt és utánpótlásszinten szintén erős ellenfél, szóval a hazai mérkőzés sem lesz egyszerű.”

Hozzátette, a felnőtt futball belépője az U21-es korosztály, és a hasonlóan nehéz tétmérkőzések szükségesek a fiatalok fejlődéséhez.

„A következő két meccs »beárazza« a korosztályos válogatottat abban a tekintetben, hogy a hátralévő fordulókban lehet-e esélyünk kiharcolni az Eb-részvételt” – fogalmazott.

Michael Okeke, a Puskás Akadémia középpályása vírusos betegség miatt elhagyta a Telki edzőcentrumot, ugyanakkor a debreceni Vajda Botond és a paksi Pető Milán csatlakozott a kerethez, egy másik felcsúti játékos, Markgráf Ákos viszont egészséges, és vélhetően pályára is lép Ukrajna, vagy Törökország ellen.

„A litvániai döntetlen után nem is lehet más a célunk, mint a következő két mérkőzés megnyerése – fogalmazott az MTI-nek a 20 éves hátvéd. – Muszáj lenne javítani, mert máris elvesztegettünk két pontot. Nem élte meg jól a csapat azt a hosszabbításban kapott gólt, de már túltettük magunkat a történteken.”

Az Ukrajna elleni selejtező pénteken 18 órakor kezdődik, míg Törökországgal jövő kedden, szintén 18 órától játszik a korosztályos válogatott az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Az albán-szerb közös rendezésű U21-es Európa-bajnokságot 2027-ben rendezik meg, a két házigazda mellett a selejtező kilenc csoportgyőztese és a legjobb második egyenes ágon kvalifikálja magát a tornára. A fennmaradó négy helyre a további nyolc csoportmásodik pótselejtezőn küzd meg egymással a részvételért.

 

Markgráf Ákos Törökörszág Ukrajna Szélesi Zoltán magyar U21-es labdarúgó-válogatott U21-es Eb-selejtező
Legfrissebb hírek

Ukrajna és Törökország ellen készül az U21-es labdarúgó-válogatott

Magyar válogatott
2025.10.01. 14:36

Labdarúgás: szerény a korosztályos válogatottak idei mérlege

Utánpótlássport
2025.09.20. 09:07

Harminckét év után újra a kontinens trónján a németek férfi kosárlabdában

Kosárlabda
2025.09.14. 22:12

Vezettek, de csak ikszeltek Azerbajdzsánban az ukránok

Foci vb 2026
2025.09.09. 20:06

Nem sikerült nyernie Litvániában az U21-es válogatottnak az Eb-selejtező nyitányán

Magyar válogatott
2025.09.09. 19:59

Történelmet írtak a törökök a női röplabda-világbajnokságon

Röplabda
2025.09.06. 12:36

Olise és Mbappé volt a franciák nyerőembere Ukrajna ellen, Izland kiütötte Azerbajdzsánt

Foci vb 2026
2025.09.05. 22:35

Szélesi Zoltán szerint a sok NB I-es játékperc nem jelent automatikusan minőséget a fiataloknál

Magyar válogatott
2025.09.04. 19:25
Ezek is érdekelhetik