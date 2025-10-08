Szélesi Zoltán: A következő két mérkőzés „beárazza” a válogatottat

A korosztályos együttes szerda délután utazik a szlovéniai Muraszombatba, ahol az ukrán U21-es válogatott ellen játssza második selejtezős összecsapását. Szeptember elején Litvániában a 92. percben kapott góllal 1-1-es döntetlennel kezdték a sorozatot a magyarok.

„Mindkét következő ellenfelünk erős, így kimondható, hogy bravúr kell idegenben – hangsúlyozta Szélesi Zoltán szövetségi edző az MTI kérdésére a délelőtti sajtóbeszélgetésen. – Ugyanakkor Ukrajna ellen szeretnénk meglepetést okozni, vagyis nem feltett kézzel utazunk Szlovéniába. A török futball erősségét felesleges bemutatni, felnőtt és utánpótlásszinten szintén erős ellenfél, szóval a hazai mérkőzés sem lesz egyszerű.”

Hozzátette, a felnőtt futball belépője az U21-es korosztály, és a hasonlóan nehéz tétmérkőzések szükségesek a fiatalok fejlődéséhez.

„A következő két meccs »beárazza« a korosztályos válogatottat abban a tekintetben, hogy a hátralévő fordulókban lehet-e esélyünk kiharcolni az Eb-részvételt” – fogalmazott.

Michael Okeke, a Puskás Akadémia középpályása vírusos betegség miatt elhagyta a Telki edzőcentrumot, ugyanakkor a debreceni Vajda Botond és a paksi Pető Milán csatlakozott a kerethez, egy másik felcsúti játékos, Markgráf Ákos viszont egészséges, és vélhetően pályára is lép Ukrajna, vagy Törökország ellen.

„A litvániai döntetlen után nem is lehet más a célunk, mint a következő két mérkőzés megnyerése – fogalmazott az MTI-nek a 20 éves hátvéd. – Muszáj lenne javítani, mert máris elvesztegettünk két pontot. Nem élte meg jól a csapat azt a hosszabbításban kapott gólt, de már túltettük magunkat a történteken.”

Az Ukrajna elleni selejtező pénteken 18 órakor kezdődik, míg Törökországgal jövő kedden, szintén 18 órától játszik a korosztályos válogatott az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Az albán-szerb közös rendezésű U21-es Európa-bajnokságot 2027-ben rendezik meg, a két házigazda mellett a selejtező kilenc csoportgyőztese és a legjobb második egyenes ágon kvalifikálja magát a tornára. A fennmaradó négy helyre a további nyolc csoportmásodik pótselejtezőn küzd meg egymással a részvételért.