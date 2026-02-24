BL, a nyolcaddöntőbe jutásért: Internazionale–Bodö/Glimt visszavágó

A labdarúgó Bajnokok Ligája rájátszásának visszavágó mérkőzésen a kétgólos hátrányban levő olasz Inter hazai pályán fogadja a norvég Bodö/Glimtet. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ
INTERNAZIONALE (olasz)–BODÖ/GLIMT (norvég) – élőben az NSO-n!
Milánó, San Siro, 21 óra. Vezeti: A. Hernández (spanyol)
INTER: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Barella, Dimarco – F. Esposito, M. Thuram. Vezetőedző: Christian Chivu
BODÖ: Hajkin – Sjövold, Björtuft, Gundersen, Björkan – Evjen, P. Berg, Fet – Blomberg, Högh, Hauge. Vezetőedző: Kjetil Knutsen
Cikkünk folyamatosan frissül...
Bajnokok Ligája
2026.02.18. 22:59
Három méter hó, három Bodö-gól: alaposan megfázott a norvég télben az Inter a BL-rájátszás odavágóján
Az Atlético Madrid ekkora blamába nem futott bele Belgiumban, de egy fordulatos, drámai hajrát és hat gólt hozó mérkőzésen ikszelt a Bruges otthonában.
PERCRŐL PERCRE
