Vívás: Domonkos Emese bronzérmes a kardozóknál a tbiliszi junior Eb-n

A Vasas vívója, Domonkos Emese a csoportkör után a legjobb 32 között kezdte meg szereplését a georgai junior Eb főtábláján, amelyen aztán előbb bolgár riválist győzött le, majd a nyolcaddöntőben klubtársát, a hozzá hasonlóan korábban kadét-világbajnoki címet nyert Csonka Dorottyát verte 15:12-re. A negyeddöntőben aztán az olasz Flavia Astolfit magabiztosan, 15:11-re múlta felül, az elődöntőben pedig az orosz Karina Tallada várt rá – számolt be az MTI.

Domonkos a négy között kifejezetten rosszul kezdett, a pihenőnél 8:2-re a riválisa vezetett, de az Egyesült Államokban tanuló magyar tehetség a folytatásban magára talált, és 14:13-ra fordított.

Az utolsó tust azonban nem sikerült beadnia, így végül 15:14-es vereséggel és bronzéremmel zárta a kontinensviadal egyéni versenyét.

A nap másik két egyéni számában nem született magyar érem: férfi párbajtőrben már a nyolc között sem volt magyar, női tőrben viszont Kollár Anna és Papp Jázmin is negyeddöntős volt, de ott egyaránt veszített.

(Kiemelt képen: Domonkos Emese Forrás: hunfencing.hu)